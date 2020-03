Comment démarrer efficacement une agitation latérale pendant que vous avez un emploi à temps plein

Quatre étapes à suivre avant de quitter votre emploi pour vous concentrer sur une entreprise à temps plein.

Mars

5, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Les entrepreneurs démarrent rarement en quittant leur emploi puis en créant leur entreprise avec tout leur temps libre. C’est généralement une facilité: il y a un emploi à temps plein ou un moyen de gagner un revenu, et l’entreprise commence d’abord comme une activité secondaire. Yankee Candle, Under Armour et Apple sont toutes des entreprises qui ont d’abord été lancées en tant que projets parallèles.

Mais, il y a une préoccupation commune que l’équilibre entre un emploi à temps plein et un projet parallèle sera difficile. Comment devez-vous allouer du temps, de l’énergie et de l’attention aux deux? Votre patron va-t-il devenir fou? Quand devriez-vous faire tapis? Tout d’abord: voici comment démarrer efficacement une activité secondaire en parallèle d’un emploi à temps plein.

1. Rendez votre emploi à temps plein aussi flexible que possible

Si vous devez avoir un revenu, essayez de contrôler le moment où vous travaillez. Cela ne signifie pas que si vous avez un 9-5 traditionnel, la bousculade latérale sera impossible. Comment pouvez-vous être flexible avec les pauses déjeuner? Pouvez-vous vous réveiller plus tôt et profiter d’un temps de travail de qualité avant d’aller au bureau?

Connexes: 50 idées pour une agitation latérale lucrative

Dans certains cas, cela pourrait signifier un changement d’emploi à temps plein. Ummer Naviwala, connu sous le nom d’Omareloff sur son profil Facebook Gaming, compte près de 160 000 abonnés. J’ai intégré son activité dans une carrière en conduisant pour Uber et en travaillant pour GrubHub. «Ma passion a toujours été divertissante. Une fois que je me suis engagé à poursuivre une carrière à temps plein dans la création de contenu, je devais avoir le contrôle sur les heures de la journée pour le travail et celles pour le streaming », explique Naviwala. «J’ai donc travaillé des emplois qui offraient ce type de flexibilité.» Tout ce qui peut compléter vos revenus tout en laissant du temps pour votre projet passionné suffira.

2. Durée limitée? Pas de problème

Certains deviennent submergés par le peu d’heures qu’il y a dans une journée lorsqu’ils essaient d’équilibrer à la fois le travail à temps plein et l’agitation latérale. Après tout, si vous travaillez de 9 à 5 heures et que vous devez toujours tenir compte du temps de trajet entre le bureau et le dos, le petit-déjeuner, le dîner et la salle de gym ou passer du temps avec la famille, il ne vous reste peut-être plus que deux heures dans la journée.

Connexes: 3 mensonges que la culture de l’agitation latérale vous amène à croire

Cependant, il existe un concept appelé Parkinson’s Law qui dit que «le travail s’étend pour combler le temps disponible pour son achèvement». Si vous vous donnez une de vos deux heures pour élaborer le programme de votre cours en ligne, cela vous prendra une heure. Mais si vous vous donnez les deux heures entières, cela prendra deux heures. Mettez-vous au défi de faire plus en moins de temps en appliquant la loi de Parkinson.

3. Sachez que l’équilibre initial se sentira comme un vacillement

Ensuite, sachez que les étapes initiales sont toujours les plus difficiles. Pour les premières semaines, ce pourrait être un chaos total. Vous pourriez vous demander comment vous pouvez continuer comme ça et envisager d’abandonner l’agitation latérale. Continuez. Vous trouverez votre flux et le découvrirez.

Connexes: Besoin de trouver plus d’argent? Considérez ces 5 concerts latéraux

Jess Godwin, qui a équilibré un travail à temps plein avec une activité secondaire dans la production musicale, a partagé avec Bustle qu’elle «avait l’habitude d’essayer de s’assurer [she] tapé sur tout dans un jour donné, mais cela a entraîné un épuisement professionnel et une frustration généralisée. » Cela a tué sa créativité. Lorsque vous commencez à rechercher l’équilibre, ne vous forcez pas trop. Vous devez prendre soin de vous.

4. Prenez votre compte d’épargne au sérieux

Enfin, si l’agitation latérale commence à prendre de l’ampleur et que vous commencez à rêver d’un jour à la poursuivre à temps plein, envisagez sérieusement d’économiser. Un dollar supplémentaire ici et là peut faire la différence. Pensez à placer le revenu initial de la cohue latérale dans un compte d’épargne personnel ou à le réinjecter dans l’entreprise.

L’avantage ici est que vous serez probablement trop occupé à dépenser de l’argent supplémentaire avec tout votre temps. Enregistrer, enregistrer, enregistrer! Votre futur moi vous remerciera pour ce coussin lorsque vous irez à plein temps.

Connexes: retraité? Voici 17 façons gratuites de gagner de l’argent

.