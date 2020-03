Comment développer un état d’esprit imparable

Cette fondatrice raconte comment une conférence de femmes en Afrique rurale a changé sa vie.

Cynthia Kersey, PDG et fondatrice de la Fondation Unstoppable et auteure, explique comment elle a développé un état d’esprit imparable, repoussant la douleur qu’elle a vécue personnellement en trouvant son véritable objectif dans la vie.

David Meltzer, hôte de Kersey et The Playbook, discute d’une variété de sujets, y compris la différence entre le don inconditionnel et le trading, pourquoi le don peut être un acte égoïste et l’impact que la Fondation imparable fait à travers son modèle de développement à cinq piliers. Ils partagent également certains des moments les plus marquants qu’ils ont vécus au cours de leur travail avec la fondation et discutent de la nouvelle campagne “Be the Miracle”.

