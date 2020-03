Comment devenir pilote? Combien cela coûte-t-il et étapes à suivre

Presque tous les amateurs de voitures aiment la compétition et nous avons déjà été encouragés à entrer dans un circuit avec un kart, notre voiture privée ou à travers un cours de conduite. Mais être pilote, ce sont des mots plus gros et, pour y parvenir, il est essentiel d’être conscient de certains aspects que nous allons analyser.

Sur circuits permanents Il est courant que les soi-disant “Track Days” se tiennent, qui ne sont rien de plus que la location de l’installation pendant un certain temps afin de l’utiliser avec notre véhicule privé. Cela se fait en compagnie d’autres conducteurs et grâce à cela, nous pouvons libérer notre besoin de vitesse dans un environnement sûr et sans les limitations d’une route conventionnelle.

Une autre option très demandée est d’aller sur un circuit de kart et de faire quelques tours ou de rivaliser avec nos amis ou collègues. Maintenant bien, Que dois-je faire si je veux aller plus loin et commencer à concourir de manière plus sérieuse et constante? Pour cela, il est commode de connaître certains aspects qui nous permettront d’apprécier et d’améliorer nos attentes.

Niveau d’implication, quel pilote veux-je être?

La première chose sur laquelle nous devons être clairs, ce sont nos aspirations. Voulons-nous être un pilote amateur qui voit le sport automobile comme un divertissement ou une extension de son goût pour la course, ou voulons-nous être des professionnels et gagner leur vie ou même aller en Formule 1 pour essayer d’être champions du monde?

De la réponse à ces questions notre niveau d’engagement, l’implication dépendra et, évidemment, des investissements économiques, qui en tout cas seront élevés car c’est un sport technologique et coûteux.

Le karting est la meilleure école d’initiation pour un pilote professionnel en herbe.

Pour être pilote, il ne suffit pas d’avoir du talent, car comme dans toute activité professionnelle dans laquelle on veut se démarquer, il est essentiel de se préparer et de se sacrifier pour améliorer nos compétences et en extraire tout le potentiel. Dans le cas d’un pilote, cette préparation ne se limite pas à la conduite, mais à la préparation physique et mentale, ainsi qu’à l’acquisition de connaissances sur la technique et même la communication et le marketing, selon la mesure dans laquelle nous sommes prêts à aller dans la pyramide compliquée et abrupte des catégories. du sport automobile.

L’âge idéal pour devenir pilote

Jusqu’où nous voulons aller dépendra également du bon moment pour commencer. À moins que nous ne cherchions à devenir des pilotes professionnels de haut niveau, l’âge ne sera pas un obstacle, car il existe actuellement plusieurs disciplines motrices dans lesquelles la condition physique est une question secondaire et il nous suffira de passer un examen médical conventionnel pour être déclaré apte.

Si, au contraire, notre désir est d’essayer de devenir très haut et de devenir professionnel, il est presque essentiel de commencer le karting très tôt, avant même l’âge de dix ans. Dans un sport hautement professionnel et complexe dans lequel le record de précocité de la Formule 1 est détenu par Max Verstappen à 17 ans, cinq mois et 15 jours, commencer tôt et acquérir de l’expérience en compétition est vital pour pouvoir se qualifier pour le plus haut l’avenir.

Contrairement à ce qui s’est passé il y a quelques décennies, un pilote de plus de 25 ans commence à être un peu «plus âgé» pour commencer en Formule 1, bien qu’il ne soit pas rare de voir des pilotes de haut niveau avec plus de 35 ans dans les grillades de la catégorie reine. La clé est d’accumuler de l’expérience afin de renforcer notre apprentissage et de renforcer la confiance dans les équipes.

Combien ça coûte d’être pilote

Cela dépendra de nos aspirations, mais ce ne sera en aucun cas bon marché. La première chose dont nous avons besoin est une licence, que nous pouvons traiter dans la Fédération régionale qui nous correspond ou dans la Fédération royale espagnole de l’automobile (RFEDA).

Cours de formation des pilotes

Surtout si nous allons nous consacrer à concourir dans des catégories de promotion de voitures particulières en tant que pilotes amateurs, il est conseillé de suivre des cours de formation et de spécialisation dans lesquels nous apprendrons également à faire face aux situations imprévues ou dangereuses dans la circulation quotidienne.

Le Royal Automobile Club d’Espagne (RACE) propose des cours de conduite sportive pour 345 euros (320 euros pour les membres), avec lesquels nous pouvons affiner notre technique et profiter d’un circuit à notre service.

La licence de pilote

Une licence de karting, par exemple, commence à partir de 130 euros et peut aller jusqu’à 195 euros dans la catégorie senior, à laquelle il faut ajouter l’examen médical, l’assurance et l’inscription pour chaque compétition. Si notre intention est de concourir dans des voitures ou des monoplaces, le coût de la licence peut aller jusqu’à 350 euros annuellement.

L’équipement du pilote

Pour concurrencer, il ne suffit pas de la licence, car nous devrons utiliser l’équipement approuvé par la Fédération internationale de l’automobile (FIA), ce qui peut nous coûter environ 1200 euros. Cet équipement comprend un casque, un HANS (Head and Neck Support Device), une combinaison et des sous-vêtements ignifuges, ainsi que des bottes et un casque.

Le casque n’est qu’un des nombreux éléments qui composent l’équipement obligatoire d’un pilote.

Une deuxième option est de recourir au marché de l’occasion pour abaisser la facture, mais en tout cas c’est une étape que nous ne pouvons pas sauter si nous voulons concourir et le faire en toute sécurité dans un sport qui, bien que cela ne semble pas souvent grâce aux progrès réalisés au cours des dernières décennies, toujours dangereux et menaçant la vie.

Inscription aux courses

Comme nous l’avons déjà mentionné en parlant du permis de conduire, le coût de l’inscription aux courses doit également être pris en compte, car chaque championnat a ses propres critères et frais. Avec l’inscription, le pilote accéder à tous les services issus de la compétition: l’utilisation du circuit, l’assistance des commissaires, l’application de la réglementation, le garage et les fournitures nécessaires à son utilisation, les trophées, etc.

Dans un championnat national de niveau intermédiaire, l’inscription peut être d’environ 300 euros par testPar conséquent, le coût annuel variera en fonction du nombre de tests inclus dans le calendrier. Dans une course comme les 24 Heures de Barcelone, le coût d’inscription peut augmenter jusqu’à 6000 euros.

Voiture de course

Nous arrivons au dernier élément essentiel dont nous avons besoin pour être compétitifs, mais pas le moins important. La voiture avec laquelle rivaliser sera le principal décaissement à faire et celui qui définira définitivement nos aspirations dans les courses.

Surtout si nous voulons gravir les échelons de la compétition et atteindre le sommet, la première chose que nous devons être clairs est que dans les tasses monomarques ou promotionnelles, toutes les voitures “ sont les mêmes ”, mais elles ne le sont pas.

La voiture et l’équipement sont essentiels pour obtenir de bons résultats.

Le préparateur, les mécaniciens et, en général, tout l’équipement humain et les ressources à leur disposition, marqueront clairement les performances du véhicule et de l’équipement. Bien que dans une discipline dans laquelle le châssis et / ou le moteur est le même pour tous, le pilote a beaucoup plus d’options pour exceller, toute l’expérience et les capacités continuent de faire la différence et faire partie d’une équipe modeste ou de deuxième niveau, il nous est très difficile d’obtenir des résultats remarquables.

Après avoir franchi l’étape de la compétition et sélectionné le championnat, nous devons choisir d’acquérir la voiture dans l’une de ces modalités:

De 5000 euros environ pour un véhicule d’occasion pour un championnat régional ou national de niveau amateur, à l’infini au-delà. Les options sont multiples et dépendront de notre budget et de nos aspirations.

De nombreuses équipes louent leurs voitures pour des pilotes qui peuvent compléter le budget nécessaire pour participer à la saison. Dans les championnats de bas niveau, chaque course peut varier entre 400 et 4000 euros, en fonction du véhicule et du potentiel de l’ensemble.

La troisième option consiste à améliorer une voiture de série avec des pièces et des éléments de compétition qui augmentent ses performances et lui permettent de répondre aux approbations de sécurité, ainsi que les exigences réglementaires du championnat en question.

Nous pouvons choisir un véhicule d’occasion intéressant que nous devrons vider pour la plupart pour installer la cage de sécurité, le godet, les harnais, le volant, les pédales, les pneus et d’autres pièces approuvées par la FIA, en plus des pièces de rechange pour faire face à la concurrence . Nous devrons également installer des kits d’extinction automatique et des coupe-courant, nous devons donc avoir un minimum de 4000 euros pour ajouter à la valeur de la voiture.

En résumé, le coût d’une saison de pilote amateur au niveau national et avec peu de prétentions, peut sortir pour un montant approximatif de 2500 euros pour la licence, l’équipement et les inscriptions dans les courses de ladite saison. À partir de là, le type de voiture et son potentiel détermineront plus précisément un budget supplémentaire que nous pouvons alléger avec des formules telles que le partage d’une voiture avec un autre pilote, ce qui se fait généralement dans des épreuves d’endurance ou des compétitions avec plusieurs courses à tout au long du week-end.

La route de la Formule 1

Si nous avons décidé que l’objectif personnel ou de notre fils est d’atteindre le sommet, nous devons supposer qu’un long voyage nous attend à travers la pyramide des courses sur circuit, dans laquelle la Formule 1 est située au sommet.

Cela, en plus de beaucoup de temps, de dévouement et de sacrifice, implique de dépenser une énorme somme d’argent pour optez pour le meilleur matériel et rivaliser avec les meilleures équipes si notre niveau le permet.

Fondamentalement, dans les compétitions en circuit, nous avons trois types de discipline: monoplaces, GT et voitures particulières. Si nos aspirations sont professionnelles, comme ce serait le cas, la première chose à faire est de commencer par le karting, qui comporte de nombreuses catégories en fonction de l’âge et des caractéristiques du kart.

La Formule 3 requiert déjà un niveau très élevé de sport et de dépenses financières.

Après quelques années d’expérience et de victoires, les voitures sont l’étape logique vers le sommet, donc un championnat comme le Formule Renault ou Formule 4 C’est la plus appropriée au début, bien qu’il existe d’autres options moins chères et moins compétitives.

En règle générale, le pilote passe au moins deux saisons dans chaque catégorie pour acquérir de l’expérience la première année et opter pour des résultats pertinents la deuxième, tout en acquérant des connaissances en aérodynamique, en mécanique et en réglage car les monoplaces deviennent plus rapides, plus puissantes et plus complexes.

Si les résultats et le budget vont de pair, la prochaine étape est la Formule 3, dans laquelle nous avons déjà des championnats internationaux très pertinents. De plus, cette discipline a un Événement de soutien à la Formule 1 dans le même week-end et circuit, donc l’exposition médiatique et devant les grandes équipes et sponsors est très élevée.

La Formule 1, le rêve de presque tous les pilotes et dont seulement 20 peuvent profiter chaque année.

Comme la dernière étape avant F1 est Formule 2, un événement très compétitif et coûteux où la présence sur la piste est limitée, mais la répercussion est très forte. Si nous ne parvenons pas à y arriver, mais que nous voulons continuer à aspirer au professionnalisme, nous pouvons choisir d’autres catégories de voitures telles que l’American IndyCar, la Formule E ou tenter notre chance en GT et voitures particulières, qui ils ont des pilotes d’usine officiels de différentes marques qui peuvent jouir d’un grand prestige et d’un statut sportif et économique, en plus de nous permettre une carrière sportive plus longue car nous sommes moins dépendants de l’âge.

Si au contraire ce que nous aimons, c’est la terre, nous pouvons choisir différentes catégories de rallyes, ascensions en montagne, rallycross, terre ou asphalte, raids et autres disciplines qui ont différents niveaux de spécialisation et de professionnalisme, mais toujours à moindre coût que les circuits.

COÛT MOYEN DE CHAQUE CATÉGORIE AU NIVEAU INTERNATIONAL

Compétition Âge Coût annuel Coût total habituel Karting9 à 14 ans 40 000 € 240 000 € Formule 415 et 16 ans 250 000 € 500 000 € Formule 317 et 18 ans 700 000 € 1,4 million € Formule 219 et 20 ans 2,2 millions € 4,4 millions € € € Pilote de réserve de Formule 1À partir de 18 ansÀ partir de 1 million € 1 million € Pilote de Formule 1 à partir de 20 ans À partir de la variable de 8 millions €

Coût total approximatif pour atteindre la Formule 1: 7,5 millions d’euros.

La compétitivité peut vous permettre de vous inscrire à un programme de développement pour les jeunes pilotes des équipes de Formule 1, qui vous oblige à proposer des résultats sportifs en échange de la prise en charge du coût de votre carrière sportive.