Comment DevOps peut aider votre entreprise

Les principales caractéristiques des systèmes «natifs du cloud» incluent un emballage et une livraison adéquats des conteneurs, une utilisation intensive des microservices (petites portions de fonctionnalités déployables de manière autonome) et une communication API.

Les services de conseil DevOps prennent en charge l’utilisation de méthodes agiles pour coordonner la production des produits et les équipes d’exploitation informatique.

Une cause importante derrière toute cette transition est le désir d’innovation, car les entreprises adoptent des méthodes derrière la perturbation numérique pour défier leurs industries ou simplement rester compétitives. Il a en effet contribué à une manière moderne de concevoir un programme hybride et de mettre en œuvre l’informatique, baptisée DevOps.

DevOps est un terme inventé par la fusion des deux termes «développement» et «opérations». Il s’agit d’une méthode de développement et de distribution de logiciels qui repose sur la coordination et la coopération entre la gestion des produits, le développement de logiciels et les personnes qui font partie du toute l’entreprise.

Les services de conseil DevOps identifient un plan organisationnel stratégique axé sur l’expérience en reconnaissant la stratégie et le contexte de l’entreprise, en hiérarchisant les programmes et les priorités, en identifiant les principaux moteurs de performance et en créant un consensus.

Voici l’ensemble des opportunités de marché importantes que DevOps a pu offrir aux organisations:

L’agilité est la clé

La capacité de l’organisation à faire preuve de souplesse en les embrassant et en les exécutant joue un rôle crucial dans le changement au sein d’une entreprise. DevOps peut rapidement atteindre l’évolutivité et ainsi aider le consommateur à rester en tête de l’entreprise.

DevOps accélère la vitesse à laquelle vous introduisez des améliorations et des améliorations aux applications par le développement et le déploiement automatisés.

DevOps aide les ingénieurs à garder un œil sur le projet pour tout changement technique ou problème pendant tout leur cycle de développement. Cela réduit le temps consacré au suivi, à la recherche et à la correction des problèmes, ce qui accélère la période de commercialisation.

Développement plus rapide et plus intelligent

Les principaux avantages du cycle DevOps résident indéniablement dans sa volonté d’accepter les commentaires de toutes les parties pour mettre en œuvre plus efficacement des programmes innovants. Cette stratégie signifie que la créativité et la mise en œuvre sont associées l’une à l’autre, ce qui rend le cycle plus rapide et plus simple.

Risque réduit

Les risques associés à la vulnérabilité technologique et aux améliorations sujettes aux erreurs prolifèrent avec les entreprises qui prennent la transformation numérique. Il est donc essentiel de s’assurer que le test de sécurité est en vigueur. La sécurité peut être rapidement intégrée dans le cycle de vie du développement de l’application grâce à l’expérience DevOps et ainsi non seulement éliminer la vulnérabilité mais également économiser du temps et de l’énergie.

Stabilité accrue

Grâce à l’expérience DevOps en cours, le département d’ingénierie et le personnel d’exploitation ne fonctionneront plus en silos. Cela permettrait non seulement de normaliser les mesures de production, mais aussi de simplifier la tâche de l’entreprise pour mesurer l’efficacité d’un service particulier tout en maintenant la cohérence.

Livraison de valeur accrue

L’adoption de DevOps implique le développement d’un système continu d’intégration et de distribution. Cela signifie un accent soutenu sur les technologies technologiques et une génération de valeur accrue par la transformation numérique.

Détection précoce des défauts

Le cadre communautaire DevOps favorise une atmosphère de partage des connaissances dans les départements. La gestion automatisée et continue du système et la vérification constante des applications contribuent à améliorer la cohérence globale du projet. Les équipes sont encouragées à exprimer leurs suggestions les unes avec les autres afin de pouvoir détecter rapidement les défauts et les corriger rapidement.

Un sou économisé est un sou gagné

L’automatisation constitue le centre d’action de DevOps. Des activités telles que l’optimisation, la vérification de la cohérence et les sauvegardes périodiques conduisent à un cycle de production plus efficace et fiable. Avec une telle technologie en service, une entreprise profite de réductions de coûts manuelles et augmente ainsi ses ventes.

DevOps peut être perturbateur, il est donc là pour vivre. Par conséquent, la mise en œuvre de DevOps est le besoin d’une heure pour toute entreprise qui veut rester en tête du marché.

Mise sur le marché plus rapide

L’intégration et la livraison continues étant au centre du processus DevOps, il n’est plus difficile de perdre la coordination entre la production et le service des opérations. En effet, cela signifierait que la période de traitement la plus rapide va de la phase d’idéation à l’exécution d’un programme de travail. Cela permet ainsi à l’entreprise de commercialiser plus rapidement le produit.

Meilleures expériences client

Grâce à DevOps, les entreprises augmenteront leurs délais d’exécution de 24 fois, leur niveau de livraison de 200 fois et 3 fois moins de risques d’échec de poste. Grâce à l’automatisation du processus de distribution, l’efficacité et les performances d’une application après chaque sortie de produit peuvent être garanties. Les organisations bénéficient d’une plus grande fidélité des consommateurs car les programmes fonctionnent parfaitement à la livraison.

Avantage compétitif

Cette époque, l’expression «toute entreprise est une entreprise de logiciels», devient irréfutablement valable, et le récent boom des entreprises technologiques corrobore l’argument. L’exécution de DevOps peut être la carte gagnante pour obtenir l’avantage stratégique.

Les avantages obtenus via DevOps cliquez sur toutes les cases mentionnées ci-dessus. Cela conduit à un avantage comparatif clair sur les autres qui ne prenaient pas en charge DevOps.

Qualité et fiabilité

La fiabilité du fonctionnement n’est qu’une autre leçon importante d’une approche positive de DevOps. La fiabilité est essentiellement la capacité d’un système à fonctionner en douceur et de manière fiable sous ses contraintes environnementales. La mise en œuvre de DevOps augmente la continuité des opérations, car elle améliore la qualité et la fonctionnalité des ressources nécessaires pour exploiter efficacement une entreprise.

Sécurité

Un autre avantage important d’une approche DevOps réussie est une sécurité renforcée.

Bien sûr, pour exploiter efficacement l’entreprise, vous devez produire les marchandises à un rythme élevé. Pourtant, si vous faites la sourde oreille à la surveillance juste pour économiser de l’énergie, tout cela sera inutile. En fait, les tendances de la cybercriminalité se sont développées et ont coûté des millions de dollars aux entreprises en raison de violations de données.

En créant une culture et une communauté où les applications peuvent être conçues, vérifiées et publiées rapidement, l’objectif est de simplifier la phase d’intégration du produit. Il est axé sur l’optimisation de la cohérence et du calcul des performances des appareils.

Les organisations rationaliseront l’interaction entre les développeurs et le service des opérations en capitalisant sur les avantages de DevOps, les rendant ainsi plus efficaces.