Comment échanger des crypto-monnaies pendant la quarantaine?

Selon le pays depuis lequel vous nous visitez, nos lecteurs peuvent prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines de quarantaine. Cependant, comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises ici sur CryptoTrend, nous ne pouvons pas permettre à la quarantaine d’être une excuse pour l’inactivité. Nous avons donc consacré notre article aujourd’hui sur les choses à faire avec les crypto-monnaies pendant la quarantaine, en échangeant avec ces actifs.

Pourquoi trader avec des crypto-monnaies?

Le trading n’est pas un concept inconnu pour le monde de la crypto. En fait, il est probable que la majorité des personnes qui possèdent actuellement des crypto-monnaies soient entrées dans l’écosystème crypto en tant que commerçants. Vous cherchez à générer des bénéfices avec la vente et l’achat de ces actifs.

Et, la logique du trading de crypto-monnaie n’est pas différente de celle de pratiquement n’importe quelle activité économique. Autrement dit, essayez d’acquérir le produit (dans ce cas, la crypto-monnaie) au prix le plus bas possible, et de le vendre aussi cher que possible. De sorte que, de cette manière, un profit peut être obtenu grâce à l’écart de prix.

Bien sûr, ce n’est pas toute l’histoire, car sur le marché, il est plus facile de dire que les bénéfices seront obtenus en négociant avec des crypto-monnaies, que de les obtenir. Depuis, nous y ferons face à une multitude de données, de participants et de produits financiers.

Il est donc nécessaire de mettre de l’ordre dans notre stratégie et de choisir une plateforme d’investissement avec laquelle nous nous sentons à l’aise.

Analyse fondamentale et technique

La première chose que nous devons faire, si nous avons décidé d’utiliser notre temps de quarantaine pour négocier avec des crypto-monnaies, est de définir la stratégie que nous appliquerons. Depuis, étant dans nos maisons pendant la crise des coronavirus, nous n’avons aucune excuse pour manquer des données importantes pour nos investissements.

Il est donc important de savoir utiliser correctement les outils d’analyse technique et fondamentale. Surtout en cette période de volatilité financière, où la moindre nouvelle ou pression suffit pour changer totalement la tendance du marché des crypto-monnaies.

Donc, vous devez être au courant de tous les événements qui peuvent affecter les crypto-monnaies. Des politiques mises en œuvre par les gouvernements, les récessions, les fermetures d’entreprises, les chutes boursières, les confrontations internationales et, en bref, tout événement susceptible d’influencer le marché.

Nous devons combiner cela avec une analyse technique pour correspondre. Connaître les principales données du marché de la crypto, la liquidité, les points de résistance, les mouvements des baleines, les projections statistiques et tous les éléments numériques pouvant servir votre stratégie.

Il n’y a aucune excuse pour mettre cet élément de côté, car si vous n’êtes pas bon en mathématiques financières, chez CriptoTendencia, nous publions constamment des analyses techniques du marché.

Choisissez une plateforme avec laquelle vous vous sentez à l’aise

Le deuxième élément important, afin que vous puissiez échanger en toute sécurité des crypto-monnaies, est de choisir une plateforme d’investissement avec laquelle vous vous sentez à l’aise. Eh bien, au bout du compte, le courtier avec lequel vous travaillez sera décisif pour que vous puissiez réaliser un profit.

Pour le choisir, vous devez considérer toute une série d’éléments. Du dépôt minimum requis pour commencer à fonctionner, les modes de paiement acceptés, les produits financiers qu’ils offrent, les commissions qu’ils facturent, leur support technique, le matériel pédagogique qu’ils fournissent et leur effet de levier.

Heureusement, ici à CryptoTrend, nous avons publié des critiques des courtiers les plus importants du marché de la cryptographie. Vous aurez donc beaucoup de votre recherche d’un courtier qui correspond à vos besoins.

Cependant, nous vous encourageons à faire vos propres recherches, à en savoir plus sur les courtiers et les plateformes d’investissement, et à prendre votre propre décision pendant cette quarantaine.

