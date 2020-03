Comment équilibrer le bon nombre de clients

Prendre plus d’affaires que vous ne pouvez en gérer n’est pas bon pour vous, pour eux ou pour vos résultats.

Que pensez-vous de votre nombre actuel de clients? Eh bien, selon Hubspot, 61% des spécialistes du marketing disent que la génération de prospects est l’un de leurs principaux défis. Il semble que les entreprises ne puissent jamais avoir trop de clients – ou le peuvent-elles?

Il arrive un moment dans la carrière de chaque propriétaire où il se sent dépassé, ce qui est logique; il est difficile de dire non à un client payant qui souhaite bénéficier de vos services, et parfois ses filleuls génèrent des affaires supplémentaires plus rapidement que vous n’en avez l’habitude. Bien que cela soit généralement considéré comme un gros problème, il est important de trouver un équilibre pour déterminer le bon nombre de clients pour vous. Voici quelques considérations clés pour affecter cette harmonie au sein de votre entreprise.

1. Déterminez à quoi ressemble votre emploi du temps parfait

Il y a des entrepreneurs qui continueront à accepter des clients simplement parce qu’ils ne veulent pas les refuser. Bien que la charge de travail et les responsabilités individuelles de chacun à l’extérieur du bureau diffèrent, un point de départ essentiel est de s’assurer que vous avez évalué vos besoins en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Quand voulez-vous commencer votre journée de travail? Fin? Quelle est la durée de votre pause déjeuner et combien d’heures consacrez-vous par semaine à vos appels clients ou commerciaux? Bien que le calendrier parfait soit rarement atteint, il peut être enraciné dans la façon dont votre calendrier s’est formé dans le passé. Ne laissez pas les nouveaux clients perdre du temps dont vous avez besoin, que ce soit un cours de yoga en soirée, un café avec des conseillers ou même juste une chance de respirer et de vous organiser.

2. Calculez le temps moyen passé avec chaque client

Ensuite, déterminez le nombre d’heures par mois que vous passez habituellement avec un client. Descendez la ligne et calculez une allocation de temps exacte pour chacun en fonction de leurs besoins. Cela devrait prendre en compte les communications, les travaux essentiels et tout ce qui est tangentiellement lié à leur projet (par exemple, remue-méninges, facturation, etc.).

Et ne sous-estimez pas ou ne diluez pas le nombre résultant. Macdonald Worley, fondateur du cabinet d’avocats McDonald Worley PC basé à Houston, souligne: «Ce n’est pas nécessairement parce que vous pouvez accepter plus de clients que vous le devriez. Vous voulez vous assurer que vous faites du bon travail en répondant aux besoins spécifiques de chaque client et en le faisant avec le souci du détail. Votre emploi du temps parfait devrait refléter le fait que vous faites de votre mieux pour le client, plutôt que de diluer vos efforts afin de pouvoir attirer plus de clients dans le giron. »

Combien de clients pouvez-vous accepter de manière réaliste si vous respectez votre propre horaire parfait tout en faisant de votre mieux pour chacun d’eux? Soyez aussi brutal que possible pour le déterminer. Cela devrait également inclure un espace vide pour les nouveaux clients potentiels.

3. Créez un seuil cible pour la capacité mensuelle des clients

Enfin, une fois que vous êtes arrivé à une estimation de la capacité du client en fonction de votre calendrier parfait, visez à atteindre la capacité, mais ne la dépassez jamais. Si cela signifie que vous devez augmenter les prix, faites-le. Si cela signifie que vous servez trop de clients et que vous avez besoin d’aide supplémentaire, faites-le. Mais en fin de compte, opérer à partir d’une compréhension de votre bande passante est essentiel pour vous assurer d’offrir le meilleur service possible.

Être réaliste quant à la capacité mensuelle de vos clients va au-delà du temps passé avec les clients et travailler individuellement pour eux. Simple Practice recommande également d’examiner les activités qui prennent du temps, comme le travail administratif, la facturation et les appels de nouveaux clients. Après tout, chacune de ces tâches est nécessaire pour servir au mieux vos clients et doit être prise en considération. Plus vous essayez de vous entasser dans un calendrier serré, plus les tâches importantes sont poussées, ce qui vous rend vulnérable à des clients mécontents et à des délais manqués et à un niveau de stress généralement accru.

Une fois que vous avez une vue d’ensemble de votre capacité, vous pouvez déterminer à tout moment le bon nombre de clients pour votre entreprise. Tenez-vous-y, épatez-les et voyez ce qui doit être changé au fur et à mesure.

