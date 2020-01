31 janvier 2020, par Mariangela Tessa

Entre les hauts et les bas, jel Bitcoin il s’est avéré l’investissement de la décennie pour ceux qui ont misé sur la monnaie numérique depuis ses débuts: actuellement cotée à environ 7200 $, la reine des crypto-monnaies a connu une augmentation de 9000000% depuis juillet 2010, selon les données de Bloomberg.

Il n’est donc pas surprenant que de plus en plus d’investisseurs considèrent la crypto-monnaie comme un actif dans lequel investir.

Un concept d’autant plus valable ces derniers temps, lorsque la reine des monnaies numériques a été couronnée par certains observateurs comme alternative à l’or comme refuge.

Comment et où acheter du Bitcoin en 2020

Le Bitcoin peut être acheté de plusieurs manières. Voici les plus populaires:

Grâce à l’échangeou des plateformes où il est possible d’échanger des devises de différents types. Beaucoup de ces échanges vous permettent également d’acheter du BitCoin en espèces auprès d’autres utilisateurs proches de vous via un système de géolocalisation.

Achat direct sur les plateformes. Dans ce cas, il est possible d’acheter BitCoin directement avec une carte de crédit ou de débit sans avoir à échanger ou à contracter avec un autre propriétaire. Une fois inscrit sur la plateforme et validé le compte avec la procédure de vérification des documents, les bitcoins souhaités peuvent être obtenus en quelques heures. Vous pouvez payer avec Cartes de crédit, Paypal, Skrill et virement bancaire. Parmi les plateformes les plus populaires en Italie: Coinbase, Iqoption, Bitpanda, Coinmama, LocalBitcoins.

Commerce sur les plateformes: grâce à ce système, les bitcoins ne sont pas obtenus mais spéculation sur la tendance des prix.

ATM (ATM): retirer des bitcoins au guichet automatique est l’une des méthodes les plus simples et les plus rapides. Rendez-vous simplement dans l’un des distributeurs automatiques de billets situés en Italie, insérez l’argent ou votre carte de crédit et demandez le retrait en BitCoin, en entrant l’adresse de votre portefeuille. En Italie, des distributeurs automatiques de billets sont actuellement disponibles dans les villes suivantes: Turin, Rome, Milan, Florence, Rovereto et Pise.

Exploitation minière: c’est la méthode par excellence pour mettre la main sur les Bitcoins mais aussi la plus compliquée. L’extraction se fait en faisant effectuer à l’ordinateur des calculs très élaborés. L’algorithme sous-jacent au bitcoin est extrêmement complexe et à mesure que le nombre de bitcoins extraits augmente, la difficulté d’extraction a augmenté de façon exponentielle au fil du temps.

