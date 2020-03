Comment et quand gérer une crise?

(Expansion) – Il y a près de sept ans, j’ai dû vivre une crise sanitaire sur le marché de la volaille avec la grippe aviaire, qui a clarifié l’importance de la biosécurité et pourquoi elle est essentielle, le médecin chargé de s’occuper de cette situation m’a dit: nous allons répéter les mesures de contingence et préventif jusqu’à tomber gras. Une maison avec 30 000 oiseaux – la production de deux mois – est morte en cinq jours; On joue les braves comme les autres entreprises, on a essayé toutes sortes de remèdes, on a improvisé la gestion au quotidien.

Face à un nouveau virus, il n’y a rien de plus immédiat à faire, à part analyser votre comportement, collaborer honnêtement et de manière responsable avec les autorités et suivre les instructions du livre

; La période entre la manifestation et l’attaque d’un nouveau virus et le jour où un traitement médical efficace existe peut être frustrante et sembler intemporelle, parfois, comme dans le cas du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des décennies s’écoulent avant de trouver un vaccin.

Le VIH n’est aujourd’hui traitable que, il n’y a pas de remède curatif ou préventif; cependant, je suis convaincu que ce ne sera pas le cas pour Covid-19, car des informations sur des développements positifs ont été diffusées dans des laboratoires en Asie et en Amérique.

Laissant de côté le problème de santé dont je ne suis pas un expert, je me permets de faire quelques réflexions sur les effets financiers de la pandémie de Covid-19, car nous sommes au seuil d’une récession économique mondiale.

Je veux commencer par souligner que les impacts sont différents pour chaque nation, et donc, chacun réagit à sa situation spécifique sous réserve de la disponibilité des ressources dont il dispose.

· L’Italie a choisi de recourir à la politique fiscale, suspendant la perception des impôts. Ainsi que la politique monétaire, la libération temporaire de l’obligation de payer des hypothèques aux petites entreprises et aux ménages.

· Les États-Unis n’ont pas surpris car, selon leur coutume, ils gèrent leur économie en fonction de la monnaie; Dans un premier temps, il a décidé de réduire les taux d’intérêt à presque zéro; dans la deuxième étape, il a placé un stimulus de 700 000 millions de dollars (mdd) pour faire face à la crise.

· La France a reçu l’approbation de l’Union européenne sur sa proposition de mesures “nécessaires, appropriées et proportionnées” face à la pandémie, car il s’agit d’une grave perturbation de l’économie. Le paquet de 300 milliards de dollars fournira des garanties publiques sur les prêts aux entreprises comptant jusqu’à 5 000 employés

· La Chine, pays d’origine de la crise, a concentré ses efforts sur la banque privée, réduisant le montant de trésorerie qui doit être conservé en réserve – pour la deuxième fois cette année -; elle a donc libéré 550 milliards de yuans, soit environ 79 milliards de dollars) de liquidités pour soutenir son économie. En plus de cela, il a demandé en échange de rendre plus flexibles les prêts aux petites entreprises à bas taux d’intérêt et de tolérer les retards des entreprises touchées par la crise sanitaire.

J’ai entendu, lu et discuté des mesures que l’économie mexicaine prendra pour atténuer les répercussions économiques de la pandémie de Covid-19. Bien sûr, je ne connais pas la réponse, je pense qu’il y aura un soutien populiste, je n’en doute pas et j’espère plus que cela.

Il est nécessaire de stimuler la reprise économique, c’est une action obligatoire de tout dirigeant, quelle que soit son idéologie politique. La Chine, par exemple, a publié deux paquets pour soutenir son économie, le premier au plus fort de la crise et le second depuis que le taux de contagion a été abaissé, c’est-à-dire une fois que le décompte des dégâts a été accompli.

Le président Andrés Manuel López Obrador a récemment annoncé qu’il disposerait d’environ 225 000 millions de pesos des économies de son administration – de seulement 15 mois – pour lutter contre Covid-19 et ses conséquences. En outre, de multiples allocations budgétaires ont été divulguées au secteur fédéral et de l’état de la santé, qui seront principalement administrés par la Marine et l’Armée nationale.

Sachant que les ressources sont disponibles est important, cependant, le secteur des entreprises et la société exigent déjà l’annonce de paquets économiques, l’incertitude mène à la colère, mais tout cela en temps voulu.

Il serait irresponsable de la part de l’exécutif fédéral de suggérer une mesure pour le moment, nous ne connaissons toujours pas l’ampleur des dégâts, nous avons des modèles et des projections pour les scénarios sanitaire et économique, mais la phase deux ne fait que commencer, la courbe de contagion n’a pas atteint la tournant.

Notre population s’élève à 127 millions d’habitants, soit plus du double de la population de n’importe quel pays européen, nous sommes – face aux jours de souffrance – en dessous des cas d’Italie, d’Espagne ou d’Allemagne d’infection et très éloignés du nombre de décès – malgré Parce que le Mexique a des taux élevés d’obésité et de maladies dégénératives chroniques.

On estime que le pic de la maladie se produira entre le 20 mars et le 19 avril, entrera dans une phase 3 en avril et l’extension de la quarantaine à mai a déjà été mentionnée, ce sera durant cette période que les variables devront être ajustées .

Pendant ce temps, des instructions ont été mises en place pour atténuer les effets économiques sur la population la plus touchée, non pas par Covid-19 mais par la contraction économique forcée que représente quarante personnes, avec un soutien aux secteurs les plus vulnérables de la société, avec des programmes social connu, comme des bourses-soutien pour les fournitures scolaires de seulement 500 pesos pour chaque enfant de l’école publique ou des microcrédits avec un taux d’intérêt de 6% ou même sans intérêts tels que ceux annoncés par Mexico et avec une simplification dans ses procédures qui Ils aident grandement les sous-traitants et les travailleurs indépendants.Note de l’éditeur: Ana Graciela Rodríguez, directrice du commerce électronique à l’UBiK. Les opinions publiées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets sur la chaîne Opinion.

