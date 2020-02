Comment éviter les arnaques aux casinos en ligne?

Les casinos en ligne deviennent de plus en plus populaires. De plus en plus d’internautes y passent de plus en plus de temps. Cependant, ils ne sont pas autorisés dans la plupart des pays d’Europe comme en France. Par exemple, ces casinos en ligne francophones viennent souvent du Canada, de la Belgique ou de la Suisse. Les utilisateurs ne sont jamais inquiets de cette loi, mais s’ils ont un problème, le système judiciaire ne les aidera pas. Il est donc très important de savoir comment éviter les arnaques de certains casinos en ligne. Découvrez les différentes certifications. Si la législation française a décidé de s’enfoncer la tête dans le sable face aux nouvelles habitudes des Français dans leur consommation de jeux d’argent en ligne, ce n’est pas le cas dans de nombreux autres pays de l’UE. Par conséquent, si vous ne pouvez pas compter sur le soutien de la législation française, vous pouvez compter sur celui de ces autres pays.

Ainsi, même si les casinos en ligne sont autorisés dans ces pays, ils sont toujours soumis à une législation stricte qui les oblige à s’inscrire et à justifier leurs gains. De même, le fonctionnement de leurs sites et les algorithmes utilisés sont soumis à des lois spécifiques. Pour vous assurer que toutes ces lois sont respectées, il vous suffit de trouver sur le site l’étiquette officielle d’enregistrement de la plateforme auprès des autorités compétentes.

Méfiez-vous des jeux de hasard en ligne automatisés. Jouer avec des croupiers en direct restera toujours le meilleur moyen de vous assurer de ne pas vous faire arnaquer par le casino. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que le problème avec le jeu entièrement informatisé est que vous n’êtes jamais vraiment sûr qu’il soit aléatoire. Même les vraies machines à sous contiennent un logiciel qui les empêche de retourner plus d’argent qu’elles n’en gagnent en une journée!

Ainsi, lorsque vous jouez à des jeux de table en ligne, vous ne pouvez jamais être sûr que le même type de programme n’est pas appliqué. D’un autre côté, jouer avec des croupiers en direct, c’est-à-dire jouer devant la vidéo en direct d’un croupier distribuant des cartes dans un vrai casino, vous permet d’être sûr que vous n’êtes pas victime d’une arnaque. De plus, parce que ces croupiers sont connectés à un vrai casino terrestre, vous pouvez être sûr qu’il est étroitement surveillé.

Rechercher sur les forums et les comparateurs en ligne C’est une technique un peu artisanale, mais toujours aussi efficace. En parcourant les forums qui traitent de ce sujet, vous trouverez de précieux avis et commentaires sur de nombreux casinos en ligne. De cette façon, vous pouvez facilement être alerté contre les escroqueries de certains sites de jeux en ligne. N’hésitez pas non plus à utiliser des comparateurs en ligne qui vous donneront une idée de la recherche des sites principaux et les plus fiables comme casinoguy.org

Bien sûr, aucun casino n’est et ne fera jamais l’unanimité. Vous devez donc apprendre à prendre en compte les choses et à ne pas vous laisser décourager par les critiques négatives ou les retours catastrophiques. Alors lisez autant de commentaires que possible sur le casino qui vous intéresse pour trouver les informations dont vous avez besoin.