Comment extraire Ethereum de chez soi?

L’exploitation d’Ethereum à domicile peut être l’une des activités les plus rentables du monde de la cryptographie. Parce que, contrairement au Bitcoin, l’ETH a un niveau de difficulté inférieur en ce qui concerne l’exploitation minière.

Cela ouvre un monde de possibilités aux utilisateurs, car ils peuvent exploiter la crypto-monnaie dans le confort de leur foyer avec leur ordinateur de bureau.

Cependant, pas n’importe quel ordinateur peut exploiter, car cela peut prendre des jours et même des mois et ne pas générer de bénéfices notables. Par conséquent, nous avons décidé d’expliquer certaines questions fréquemment posées à ce sujet.

Est-il possible d’extraire Ethereum de chez soi?

Maintenant, il est plus que clair que le monde numérique des crypto-monnaies se développe de manière imparable. Ce qui conduit à la conséquence que les crypto-monnaies deviennent plus complexes et certaines peuvent devenir plus difficiles à obtenir.

Ethereum (contrairement à Bitcoin) jusqu’à présent peut être extrait à la maison. Cependant, cela nécessite un ordinateur avec la capacité correcte pour être rentable.

D’autre part, en plus de la méthode conventionnelle d’exploitation minière, il existe également d’autres alternatives qui, à l’occasion, pourraient être plus rentables. Bien que cela varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs.

Que faut-il pour exploiter Ethereum à la maison?

Bien que l’Ethereum puisse être facilement extrait, il nécessite également un équipement spécial. Cependant, les demandes sont plus faibles. Même un ordinateur équipé d’un processeur de génération plus ancienne pourrait exploiter Ethereum, même si ses performances seraient excessivement médiocres.

De plus, les exigences en matière d’équipement varient souvent en fonction du logiciel utilisé pour exploiter Ethereum. En cas d’exploitation avec Claymore Dual Miner, un PC avec les caractéristiques suivantes sera requis pour commencer l’exploitation:

L’ordinateur doit avoir Windows 7 64 bits ou supérieur, un minimum de 4 Go de RAM DDR3, la dernière génération de CPU i3, un GPU AMD / NVIDIA avec un minimum de 3 Go de VRAM et une bonne connexion Internet.

Il convient de noter que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont que les spécifications minimales pour exploiter Ethereum avec ce logiciel. Par conséquent, le résultat obtenu pourrait être assez faible.

Cependant, si vous avez un PC avec les spécifications recommandées, cela suffira pour commencer l’extraction. Il convient de mentionner que les bénéfices ou l’argent obtenu seront stockés dans un portefeuille trouvé dans le logiciel utilisé, qui dans ce cas serait le Claymore Dual Miner.

Combien d’argent faut-il pour commencer l’exploitation minière?

L’argent nécessaire pour commencer l’exploitation minière est assez faible par rapport aux chiffres élevés qui doivent être investis pour l’exploitation minière Bitcoin. À partir du prix d’un ordinateur dont les spécifications varient entre 300 $ et 600 $.

Bien que, pour obtenir de meilleurs résultats et qu’ils puissent être vus dès que possible, il est nécessaire d’avoir un PC doté d’un meilleur système de traitement, ainsi que d’un meilleur GPU.

Un ordinateur minier Ethereum recommandé peut coûter plus de 800 $.

Combien d’argent pouvez-vous gagner?

L’argent qui peut être gagné par l’exploitation minière à domicile peut être très varié. Puisqu’il n’est pas seulement nécessaire d’investir dans un ordinateur, vous devez également acheter une isolation phonique, des cartes graphiques, entre autres. Cependant, si un investissement complet est fait, vous pourriez facilement obtenir environ 3 jetons ETH par mois.

Cependant, cela varie généralement en fonction du matériel d’exploitation que je sais que vous utilisez. Il vaut la peine de dire qu’avec un ordinateur conventionnel, obtenir un jeton ETH peut prendre plusieurs mois. Par conséquent, investir dans un équipement spécial est toujours la meilleure option pour obtenir plus de jetons et ainsi gagner plus d’argent.

Est-il rentable d’exploiter à la maison?

L’exploitation minière à domicile peut être rentable, cependant, elle ne sera rentable que si vous avez l’équipement idéal.

La raison en est que l’exploitation minière à domicile peut être une tâche compliquée. Cependant, vous pouvez rechercher d’autres crypto-monnaies à extraire, telles que Monero.

En conclusion, extraire Ethereum de chez soi est rentable, mais seulement si vous avez le bon équipement. Dans le cas où vous souhaitez extraire en utilisant un PC conventionnel, les résultats peuvent être vus après des mois ou peut-être à la fin de l’année.

Par conséquent, on peut dire que l’exploitation minière sera toujours rentable lorsque l’utilisateur aura fait l’investissement nécessaire dans le matériel d’exploitation minière.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le