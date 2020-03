Comment faire des aménagements qui attirent et motivent les travailleurs handicapés

Cinq façons simples et économiques de faire de votre entreprise un endroit où tout le monde veut travailler.

Alors que de grandes sociétés comme Microsoft s’efforcent activement d’acquérir des talents handicapés grâce à des programmes d’embauche inclusifs, il n’est pas surprenant que davantage de personnes handicapées entrent sur le marché du travail. En fait, selon les chiffres de 2019 du Bureau of Labor Statistics, près de 20% des personnes handicapées avaient un emploi, ce qui représente une augmentation par rapport aux années précédentes.

Malgré ce changement positif, un manque général de compréhension des handicaps peut mettre certaines de ces personnes à risque de voir leurs besoins particuliers ignorés. Cela est particulièrement vrai pour les employés qui lutter contre des handicaps qui ne sont pas immédiatement visibles – comme la dépression, l’anxiété, les troubles du spectre autistique (TSA), la sclérose en plaques (SEP) et autres.

Bien qu’il puisse sembler difficile de répondre à des besoins que vous pourriez ne pas voir ou comprendre, vous pouvez toujours les satisfaire de manière simple et économique. Voici comment procéder.

Offrir une pièce calme dédiée à tous les travailleurs, pas seulement aux travailleurs handicapés

Celui-ci est très populaire, en particulier dans les startups que je visite dans la région de la baie. Parfois, une pause dans l’agitation quotidienne du bureau est exactement ce dont nous avons besoin pour nous recentrer sur un projet, affiner une idée ou simplement réinitialiser. J’ai connu plusieurs professionnels qui font la sieste chaque après-midi dans les chambres calmes de leur entreprise. Pour les employés sur le spectre de l’autisme, dont beaucoup peuvent avoir des problèmes de sensibilité au bruit, cette rupture avec le bruit peut être importante, voire essentielle pour la réussite quotidienne.

Un espace de travail silencieux dédié est un moyen efficace de créer le temps et l’espace nécessaires pour une réinitialisation sensorielle sans risquer la productivité. Bien que tous les employés puissent bénéficier d’un tel espace, il est important qu’il soit toujours disponible pour ceux du spectre qui peuvent en avoir besoin plus régulièrement ou même en avoir besoin dans leur routine quotidienne. Envisagez d’utiliser une feuille d’inscription avancée pour l’espace et offrez-la d’abord aux membres de l’équipe qui ont besoin ou qui bénéficient le plus d’un accès régulier.

Offrez un travail flexible à la maison

Avec l’essor de la technologie, le travail à domicile est devenu plus efficace et plus répandu que jamais. Les travailleurs à distance bénéficient d’une flexibilité et d’une liberté accrues. Mais, pour les personnes souffrant de douleurs chroniques de maladies comme la SEP ou la fibromyalgie, cela fait souvent la différence de savoir si elles peuvent travailler ou non. Rester aussi flexible que possible avec le travail à domicile permet aux personnes souffrant de douleur chronique de rester au lit et de répondre aux e-mails si elles le doivent. Cela leur permet de travailler de façon plus sporadique tout au long de la journée afin qu’ils puissent prendre le temps de gérer leur douleur en cas de besoin.

Autoriser les animaux d’assistance et les animaux de soutien émotionnel

Il peut sembler intuitif qu’autoriser les animaux d’assistance au bureau crée un environnement inclusif pour les travailleurs souffrant de déficiences sensorielles comme la cécité. Cependant, prenez cet hébergement un peu plus loin en permettant également aux animaux de soutien émotionnel. Cela rendra l’environnement de travail inclusif pour les personnes aux prises avec une maladie mentale comme l’anxiété et la dépression.

Il pourrait ne pas être pratique pour la communauté de bureau dans son ensemble d’être entourée de plusieurs animaux de soutien en tout temps. Un moyen de rester inclusif est de permettre aux animaux de soutien les jours difficiles prévus (comme la veille d’une échéance ou d’une présentation importante) où un employé aux prises avec l’anxiété pourrait en avoir le plus besoin. Cela peut améliorer le moral et donner à ceux qui souffrent d’anxiété (en particulier l’anxiété liée au travail) un sentiment de confort lorsqu’ils se lancent dans des défis majeurs.

Remplissez le bureau avec beaucoup de plantes

Les plantes d’intérieur égayent n’importe quel espace de travail, mais elles sont également un outil efficace pour améliorer la santé physique et mentale des personnes qui les entourent. Une étude de 2015 dans le Journal of Physiological Anthropology a montré que l’interaction avec les plantes peut réduire le stress physiologique et psychologique. Certaines plantes sont même connues pour améliorer la qualité de l’air, ce qui peut être extrêmement bénéfique pour les employés dont le système immunitaire est compromis ou qui ont des difficultés respiratoires comme l’asthme.

Il suffit de demander et d’être prêt à changer

Ces accommodements – et d’autres comme eux – sont de bons débuts pour créer un environnement de travail inclusif, mais de nombreuses personnes handicapées font face à des difficultés et à des complications très individualisées. Toutes les personnes vivent leur handicap différemment et les expériences individuelles peuvent changer avec le temps. Les gens peuvent avoir besoin de différentes adaptations à différents moments. Cela peut aller d’une maladie mentale avec certains déclencheurs tels que la dépression saisonnière à la progression d’une maladie telle que la SEP. Il est essentiel que vous mainteniez une communication ouverte et cohérente avec les employés pour vous assurer que tous les besoins de leur lieu de travail, grands et petits, sont satisfaits.

L’un des effets secondaires heureux de l’incorporation de mesures d’adaptation dans les activités quotidiennes est qu’elle déstigmatise les mesures d’adaptation en milieu de travail et les «traitements spéciaux» pour les personnes handicapées. J’ai parlé à plusieurs collègues de la suite C qui disent que les adaptations de toute nature, pour tous ceux qui en ont besoin, sont susceptibles d’améliorer l’expérience globale en milieu de travail, et par conséquent, la fidélité et la productivité de l’entreprise. Les employés convenablement adaptés non seulement travaillent plus dur mais se sentent également pris en charge car leurs besoins sont vus, entendus et compris sans jugement.

