Comment faire face au changement rapide: soyez humain et serviable

Nous sommes confrontés aujourd’hui à un environnement commercial en évolution rapide. Notre façon de vivre et de travailler est redéfinie et recentrée. Nous avons récemment partagé des moyens de vous aider à consolider votre marché cible, à changer votre orientation sur le marché cible à court terme et à vous donner matière à réflexion pour les futurs marchés cibles. Pourtant, un changement radical et rapide peut sembler chaotique. C’est ainsi que nous, dans les ventes et le marketing, pouvons rester concentrés: soyez humains et serviables dans tout ce que vous faites.

Un certain nombre d’entreprises, grandes et petites, montrent comment certaines font face au changement. Ils sont utiles et humains envers leurs marchés cibles passés, actuels et futurs. Ces histoires sont inspirantes!

Pour rester pertinent dans un environnement commercial en évolution: soyez utile

Nous voyons un changement humain et utile pour accueillir les prospects et les clients aujourd’hui.

Il existe d’innombrables histoires d’entreprises ajustant leurs priorités pour collaborer de manière positive et servir les clients dans un environnement commercial en évolution. Voici quelques exemples concrets:

Une entreprise fournit une solution financière à un marché de niche. Ils ajustent leur offre pour répondre au changement de produit soudain de leurs clients dans leur créneau. En s’adaptant, ils sont toujours en mesure de servir leurs clients et d’en recruter de nouveaux car ils continuent de résoudre un défi critique immédiat à l’heure actuelle. Ils ont assemblé un laboratoire conçu pour gérer les essais cliniques des vaccins contre les coronavirus.Une entreprise qui produisait du tissu médicamenteux pour les vêtements s’est maintenant complètement concentrée sur les masques antimicrobiens.Un entrepreneur d’une personne en Pennsylvanie occidentale a récemment lancé une entreprise de couture et a commencé à fabriquer des masques faciaux et les donner. Au lieu de raccommoder un manteau, un pantalon ou une blouse, elle a choisi de combler un besoin différent sur un nouveau marché.

Ces entreprises adaptent leurs solutions en collaboration avec leurs clients pour s’adapter aux conditions actuelles de leurs clients. Maintenant, ils sont occupés à résoudre les défis les plus critiques de leurs clients.

Voici une autre histoire remarquable d’aide, d’humanité et d’ajustement face à l’adversité.

J’ai un cher ami qui est un professionnel de l’immobilier. Aujourd’hui, elle travaille à distance depuis son bureau à domicile où elle vit et passe du temps avec sa mère vieillissante pendant la pandémie. Les deux sont des cuisiniers incroyables. Alors qu’est-ce qu’elle offre? Elle et sa mère organisent une émission de cuisine hebdomadaire en ligne. Ils offrent aux prospects et aux clients un peu de divertissement et une bonne recette italienne à l’ancienne. Facile!

Nous sommes tous à la maison avec nos familles et cuisinons que cela nous plaise ou non. Ses prospects et clients font la même chose. Non seulement elle reste engagée avec les futurs acheteurs sur des sujets immobiliers. Elle offre quelque chose de différent, de délicieux et de pertinent à ceux qui redeviendront un jour ses acheteurs.

Pour certaines entreprises, votre contact personnel avec vos marchés cibles peut être suspendu. Vous avez déterminé que votre marché cible reviendra, mais pour le moment, il ne songe ni ne pense à votre produit ou service. Vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas aider en ce moment, mais pouvez-vous? Que pourriez-vous faire pour être humain et utile?

Vous pouvez trouver d’autres histoires réelles et humaines autour de vous pour vous aider à définir et à servir votre marché cible.

Auteur: Elisa Ciarametaro

