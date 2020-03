Dans un contexte où les mauvaises nouvelles sont superflues, hier était de très bonnes nouvelles. Et c’est que, après seulement quelques jours, la Croix-Rouge italienne a réussi à collecter plus de 10000 $ en dons Bitcoin pour lutter contre Covid-19. Pour cette raison, nous voulons utiliser notre article aujourd’hui consacré aux choses à faire pendant la quarantaine, pour expliquer comment faire un don de crypto-monnaies pour lutter contre le Coronavirus.

Faire un don de crypto-monnaies: rapide et sûr

Nous sommes des êtres humains, la solidarité et l’altruisme font partie de notre code génétique. Pour cette raison, nous sommes sûrs que plus d’une fois nos lecteurs se sont demandé comment ils pouvaient mettre un peu de leur effort pour améliorer le monde.

Dans de nombreuses occasions, la meilleure façon d’aider une cause est de consacrer notre temps et nos efforts à améliorer la vie des autres. Cependant, en période de quarantaine, lorsque nous ne pouvons pas quitter la maison pour aider qui que ce soit en raison du risque de contagion, il semble que cette option soit limitée, mais complètement fermée.

Par conséquent, la meilleure façon de collaborer avec notre société en ce moment est probablement, si nous en avons la possibilité, de donner de l’argent à des causes qui nous intéressent. En ce moment, il n’y a pas de cause plus importante que la lutte contre le Coronavirus.

Il n’y a pas non plus de méthode plus efficace pour collaborer avec cette cause que le don de crypto-monnaies. Eh bien, contrairement à l’argent Fiat ordinaire, les actifs cryptographiques sont faciles, bon marché et rapides à transférer à travers les frontières. Par conséquent, nous vous proposons deux options afin que vous puissiez faire un don de crypto-monnaies en quelques minutes.

Dons à la Croix-Rouge italienne

Après avoir atteint son objectif d’amasser 10 710 $, pour la construction d’un poste de soins précoces pour les patients atteints de coronavirus. La Croix-Rouge italienne cible de nouvelles cibles pour lesquelles elle a besoin de votre soutien.

En outre, cette fois, ils ont un soutien pour mener à bien les nouvelles tâches. D’abord une collaboration avec l’entreprise dédiée au développement de solutions dans Blockchain, Helperbit, et deuxièmement le Comité Colli Albani.

La Croix-Rouge demande de nouveaux dons en Bitcoin, dans le but d’acquérir du matériel pour effectuer des opérations d’urgence en Italie. Proposer le chiffre de 26 000 $ comme son objectif du moment.

Un objectif qui semble être atteint très prochainement, car avec seulement 66 dons, 79% de ce chiffre est déjà atteint. Ce qui signifie que vous avez toujours la possibilité de faire un don de crypto-monnaies et de participer à cet effort.

Ainsi que les prochains objectifs que la Croix-Rouge italienne devra probablement combattre contre le coronavirus. Pour lequel il vous suffit de saisir ce lien et de suivre les instructions simples fournies.

Faire un don sur Ethereum est une option

D’un autre côté, vous n’êtes pas obligé de faire un don en Bitcoin si vous n’êtes pas un utilisateur de cette crypto-monnaie. Eh bien, il existe suffisamment d’alternatives pour que vous puissiez utiliser d’autres cryptoactifs pour faire face à la menace posée par le Coronavirus. Y compris ce qui est la deuxième crypto-monnaie au monde: Ethereum.

Et, la plateforme de crowdsourcing basée à Ethereum, Gitcoin, a annoncé qu’elle se préparait à mettre en place un fonds d’au moins 100 000 $, pour aider à financer des initiatives de santé publique dans la lutte contre le coronavirus.

Si vous souhaitez faire partie de cette campagne, il vous suffit d’accéder à la page Gitcoin via ce lien. Vous y retrouverez toutes les initiatives de recherche de financement au sein de cette plateforme, y compris celles dédiées à la lutte contre le Coronavirus.

De plus, vous pouvez contacter l’équipe Gitcoin via leur compte Twitter, et les aider à contacter les institutions et spécialistes dédiés à la lutte contre le coronavirus, et qui peuvent utiliser ces fonds.

Mettre ainsi votre grain de sable dans la lutte mondiale contre Covid-19.

