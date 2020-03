Comment faire une réelle différence en enseignant des cours en ligne

Les cours en ligne exécutés avec un véritable mentorat ont des effets durables – tant pour l’élève que pour l’enseignant.

L’e-learning a fait de grands progrès ces dernières années avec plus d’instructeurs et de leaders d’opinion que jamais en créant des cours en ligne. Mais il y a eu une interruption reconnue de l’intégration réelle du contenu. EdSurge a indiqué que seulement entre 5 et 15% des étudiants qui commencent des cours en ligne finissent par terminer. Cela devrait être décourageant pour les propriétaires de cours, non pas à cause de l’argent – les cours sont généralement payants – mais parce que ce que vous enseignez en ligne peut vraiment faire la différence.

Des ajustements peuvent être apportés aux enseignants en ligne pour amplifier le processus d’apprentissage en ligne, le transformant pour chaque élève, même s’il ne se rencontre jamais en face à face. Au cœur de cela, les instructeurs en ligne devraient vouloir apporter ces changements, simplement pour faire une différence dans la vie de leurs étudiants – ce qui pourrait conduire à des références de bouche à oreille et à d’autres avantages commerciaux.

1. Cherchez à comprendre la langue de l’apprenant et proposez des options pour chaque type d’apprenant.

Tout le monde n’apprend pas en utilisant la même méthode. En fait, il existe sept types différents de styles d’apprentissage – visuel, auditif, verbal, physique, social, logique et solitaire. De nombreux créateurs et instructeurs de cours font simplement leur cours en fonction de la façon dont ils aiment apprendre ou de la façon dont ils ont vu les informations présentées dans le passé, ce qui peut exclure un grand groupe d’étudiants. J’ai suivi des cours qui m’ont été difficiles à connecter, et Blandine Carsalade, auteur et fondatrice d’une plateforme d’apprentissage en ligne pour les enfants, Book Prunelle, dit que rejeter tous les différents styles d’apprentissage est une mauvaise façon de faire les choses.

“Tout le monde a une façon différente de comprendre les choses, et personne n’est pareil”, a-t-elle observé. «Certains ont besoin de l’entendre, certains ont besoin de le lire, et certains ont besoin d’une histoire autour d’eux pour comprendre. Un enseignant doit comprendre la façon dont l’apprenant comprend le monde, puis comprendre sa langue », a-t-elle déclaré. Assurez-vous d’aller au-delà de votre façon naturelle d’apprendre et d’enseigner lors de la création du cours. Cela peut impliquer de demander à un ami avec un style d’apprentissage différent de suivre le cours et d’être brutalement honnête sur l’endroit où il se désengageait mentalement.

2. Donnez votre avis quand il est temps de faire un ajustement.

En plus de fournir plusieurs supports d’apprentissage, vérifiez comment vos élèves se débrouillent à mi-parcours du cours. Employez des membres de l’équipe ou investissez vous-même du temps pour réviser une courte “mission” pour vous assurer qu’ils comprennent le contenu et qu’ils peuvent obtenir des commentaires en temps réel. Si votre cours porte sur l’utilisation des publicités Facebook, demandez-leur d’en créer une mini et de leur donner des commentaires sur la façon dont ils ont sélectionné leur public.

Flower Darby a posté dans The Chronicle: «Vos élèves ont-ils eu l’occasion d’acquérir – étape par étape, comme ils le feraient dans une classe en personne – les connaissances et les compétences dont ils auront besoin pour bien réussir? Façonner votre cours en ligne pour incorporer ces évaluations étape par étape, de type “échafaudage”, aidera les étudiants à sentir qu’ils font de réels progrès et rendra le processus d’intégration de leur apprentissage à temps plein après le cours moins intimidant.

3. Offrez un véritable mentorat au-delà du cours.

De nombreux instructeurs en ligne commencent par enregistrer le contenu dans un groupe bêta en direct, puis emballent ces vidéos pour les futurs étudiants. Les étudiants bêta, qui ont appris en temps réel pendant que l’instructeur enseignait, ont tendance à tirer beaucoup plus de l’expérience que les futurs étudiants, simplement parce qu’ils interagissent avec une personne réelle qui peut répondre à leurs questions. Il est plus facile de vérifier mentalement quand il n’y a personne réellement physiquement là-bas, en tenant l’étudiant responsable.

Marc Angelo Coppola, le fondateur de Superhero Academy, encourage les professeurs de cours à penser différemment leur rôle. «Les gens ne recherchent pas de connaissances – c’est à cela que servent Google et YouTube – ils recherchent un modèle avec lequel ils peuvent réellement interagir», ai-je partagé. “Ils ont besoin d’un véritable mentorat d’un mentor qui se soucie réellement et voit une tonne d’utilité pour transmettre leur génie à la prochaine génération.” Pensez à la meilleure classe que vous ayez jamais prise au lycée ou au collège. Vous aviez probablement un professeur qui a vu quelque chose d’unique en vous et a pris le temps de favoriser cette étincelle.

Cela a des implications profondes. Coppola a poursuivi: «Si les jeunes entrepreneurs peuvent accélérer leurs courbes d’apprentissage grâce à un mentorat puissant, ils peuvent accéder plus rapidement à la phase de réussite financière, de réseau et de vie que tant de gens se tournent vers la philanthropie et fusionnent les deux en ce que j’appelle être un philanthroprène. . ”

C’est ainsi que les cours en ligne peuvent créer une réelle différence dans le monde: en permettant à leurs étudiants de sortir et de faire la différence avec ce qu’ils apprennent. Mais cela ne peut pas être fait en organisant un cours au hasard. Cela ne peut se faire que par un véritable mentorat, l’intégration de différents styles d’apprentissage et l’offre de «devoirs» étape par étape pour s’assurer que l’élève apprend au fur et à mesure.

