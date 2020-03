Comment fonctionne la boîte de vitesses?

La boîte de vitesses est un élément indispensable de la transmission d’un véhicule, qui est également formé par l’embrayage, l’arbre de transmission, le groupe conique-différentiel et les arbres de transmission comme éléments principaux.

L’objectif de la boîte de vitesses se compose de trois parties principales. D’une part, il a la possibilité d’inverser le sens de rotation afin que le couple moteur permette de démarrer et de passer d’un rapport à l’autre. En outre, doit offrir le couple nécessaire afin que le véhicule puisse se déplacer tout en gardant le moteur en marche. Enfin, vous devez pouvoir désengager le moteur de la transmission de sorte que le véhicule soit au point mort ou à l’arrêt.

Parties d’une boîte de vitesses

La boîte de vitesses comprend une série de roues dentées qui sont disposées en trois arbres qui, avec d’autres éléments, composent l’ensemble:

Primaire: reçoit le mouvement aux mêmes tours du moteur et dans le même sens. Dans les boîtes longitudinales, il n’a généralement qu’un seul pignon moteur.

Intermédiaire: inexistant dans les boîtes transversales, il s’agit du soi-disant arbre intermédiaire ou opposé et se compose d’un pignon de couronne qui engrène avec l’arbre primaire, ainsi que de plusieurs pignons qui font partie d’un tout avec l’arbre et qui tournent dans le sens opposé au moteur.

La boîte de vitesses se compose de plusieurs éléments, parmi lesquels les essieux et les pignons se distinguent.

Secondaire– Se compose de plusieurs engrenages entraînés qui sont lâches, mais peuvent être reliés par un système de déplacement. Son sens de rotation coïncide avec celui du moteur dans le cas d’un réducteur longitudinal et est opposé dans le cas des transversaux.

Arbre inversé: il a un pignon interposé entre les arbres intermédiaire et secondaire (réducteur longitudinal) ou entre le primaire et le secondaire (transversal). De cette façon, il inverse le sens de rotation habituel de l’arbre secondaire. Dans ce cas, les dents sont droites et non hélicoïdales.

Levier de vitesses ou palettes de volant: c’est la partie qui contrôle le conducteur et avec laquelle il sélectionne les vitesses grâce au mouvement des sélecteurs.

Sélecteurs: Ils sont chargés de déplacer le pignon correspondant à la vitesse sélectionnée par le conducteur à travers le levier de vitesses ou les palettes de volant.

Noix de pin: Roues dentées de différentes tailles qui, en fonction de leur taille et de leur position, déterminent la vitesse de rotation et le couple transmis aux roues.

Logement: C’est le couvercle qui protège tous les composants de la boîte de vitesses, en plus d’assurer leur lubrification, car elle est pleine d’huile. Il est généralement en acier, en aluminium ou en magnésium.

Mécanisme d’une boîte de vitesses

La sélection d’un rapport avec le levier de vitesses active le sélecteur d’axe, qui sera déplacé par le moteur. Le dispositif de synchronisation Il protégera le changement de vitesse jusqu’à ce que la vitesse des engrenages soit égale.

L’hélice entraîne l’arbre principal, qui entraîne l’arbre intermédiaire. L’arbre intermédiaire fait tourner les engrenages sur l’arbre principal, bien que ceux-ci tourner librement jusqu’à ce qu’ils soient verrouillés au moyen du dispositif de synchronisation, qui est monté sur l’arbre.

Les engrenages courts permettent une grande quantité de couple.

Le dispositif de synchronisation est celui qui active vraiment le conducteur, grâce au levier qui déplace les sélecteurs pour engager la vitesse. L’anneau de synchronisation, un dispositif de retard, est le «raffinement» final dans la boîte de vitesses, car évite de coupler un changement jusqu’à ce que les vitesses de l’arbre soient synchronisées.

En règle générale, avec la première vitesse, les roues peuvent tourner à un tiers de la vitesse générée par le moteur, mais avec une force triple. Les engrenages successifs permettent augmenter la vitesse au prix de la force d’une manière similaire aux plateaux et pignons d’un vélo.

Le rapport d’échange

Tous les véhicules équipés d’un moteur à combustion doivent inclure une boîte de vitesses qui adapte le couple aux besoins du mouvement et, pour cela, ils se composent généralement de cinq ou six vitesses si le changement est manuel, généralement plus de sept s’il est automatique .

Lorsque la position neutre est sélectionnée, c’est-à-dire que nous n’engageons aucun engrenage, tous les pignons de l’arbre de sortie tournent librement tandis que ceux de l’intermédiaire sont fixes, donc pas de transmission de couple aucun mouvement.

À la première vitesse, le plus petit pignon de l’arbre intermédiaire est verrouillé, de sorte que la transmission atteint l’arbre principal, couple élevé mais faible vitesse. De cette façon, nous pouvons commencer dans n’importe quelle situation, quelle que soit la pente de la route.

En changeant de seconde, la différence de taille des pignons entre les essieux est réduite, de sorte que l’équilibre entre le couple moteur et la vitesse est progressivement équilibré à mesure que nous montons les vitesses. La troisième vitesse continue de permettre l’agilité en conduite, car même le couple délivré est supérieur à la vitesse puisque le pignon d’arbre intermédiaire est un peu plus élevé.

Dans la quatrième vitesse, les deux essieux offrent déjà une transmission directe et il n’y a pas d’augmentation du couple, mais il est possible d’augmenter considérablement la vitesse. Les cinquième et sixième accentuent cet effet et permettent de rouler à vitesse de croisière. sans augmenter excessivement la consommation, en particulier dans le dernier cas lorsque le véhicule en est équipé.

Enfin, la marche arrière est activée en interposant un pignon entre les pignons des deux essieux, ce qui fait que la principale change de direction.

Types de boîtes de vitesses

Manuel: C’est le plus courant et comporte généralement trois axes. L’arbre primaire reçoit le couple moteur par l’embrayage et le transmet à l’arbre intermédiaire. Le conducteur doit modifier la transmission via le levier de vitesses.

Pilote automatique: C’est un type de boîte de vitesses automatique qui comprend une commande électronique pour l’embrayage et la boîte de vitesses. Il a généralement deux embrayages, un pour les relations paires et un pour les relations impaires. Dans les boîtes automatiques, c’est la moins chère.

Automatique avec convertisseur de couple: il dispose d’un convertisseur qui communique la boîte de vitesses avec la transmission. Il est équipé de trains épicycloïdaux et est très lourd, mais offre de bonnes performances et est résistant. Son principe de base est d’avoir le prochain engrenage prêt à réduire le temps de fonctionnement.

Les boîtes de vitesses automatiques offrent une conduite plus détendue, mais moins de performances.

Automatique à variation continue: Il est très fréquent dans les cyclomoteurs, mais ce type de box (CVT) est peu utilisé dans les voitures. Il intègre un contrôleur électronique.

Dysfonctionnements dans la boîte de vitesses

Dans les boîtes manuelles, les symptômes à considérer sont les suivants:

Crash en essayant de changer de vitesse: Les boulons de sécurité bloquent l’accès à plus d’un rapport à la fois, mais s’ils s’usent, ils entreront deux à la fois et l’essieu secondaire se bloquera lors des virages à deux vitesses différentes. Vous devez mettre de nouvelles bobines.

Bruit lors de l’engagement d’une vitesse: Nous parlons probablement d’une discordance d’embrayage, quelque chose qui est généralement résolu avec la tension du câble d’embrayage et le réajustement de la butée afin que l’opération de débrayage soit terminée. L’usure et l’état des anneaux du synchroniseur doivent être vérifiés.

Difficulté à changer: Le levier d’embrayage est peut-être mal réglé et le câble doit être retendu. S’il persiste, il est recommandé de lubrifier et d’ajuster la tringlerie de transmission.

En ce qui concerne les boîtes de vitesses automatiques, les symptômes peuvent être:

Les engrenages glissent en essayant de changer: mauvaise lubrification, reconstituer le niveau d’huile.

Mauvaise accélération dans tous les rapports: dysfonctionnement du convertisseur de couple qui empêche le roulement à sens unique de fonctionner. Vérifiez d’abord le niveau d’huile.

Ne change pas de vitesse: panne générale ou mauvais réglage de la télécommande. Vérifiez les pressions et ajustez-les ou effectuez un examen complet en atelier.