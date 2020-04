Comment fonctionne le coronavirus dans le cycle de propriété de 18 ans?

Les grands événements mondiaux ont toujours eu un impact potentiel sur le marché immobilier. La pandémie de coronavirus actuelle est-elle soumise aux mêmes règles?

Le marché du logement, comme de nombreux secteurs au Royaume-Uni, traverse actuellement une pause dans certaines régions. Alors que de nombreux acheteurs de maison et investisseurs souhaitent toujours aller de l’avant, certains processus sont devenus plus difficiles.

Les effets à court terme de cette situation sont susceptibles d’avoir un impact sur les transactions. En raison des règles actuelles de distanciation sociale, la visualisation des propriétés physiques n’est pas possible. Cela affectera les vendeurs et les acheteurs, mais aussi les évaluateurs qui ne peuvent pas procéder à des évaluations hypothécaires sur certaines propriétés. Bien que les chantiers de construction n’aient pas été obligés de fermer, ils ne peuvent rester ouverts que si la règle de distance de deux mètres peut être appliquée. Cela signifie que, dans certains cas, les travaux de construction ont ralenti pour l’instant.

La longue vue

L’aspect le plus important de tout investissement immobilier est sa longévité. Cela devrait donc être l’objectif principal de toute stratégie. Cela s’applique également aux propriétaires; personne n’a l’intention d’acheter une maison qu’ils ne s’attendent pas à voir augmenter en valeur.

Une théorie sur la nature à long terme de la propriété est le «cycle de propriété de 18 ans». Le consultant économique Fred Harrison l’a décrit pour la première fois dans son livre Boom Bust: House Prices, Banking and the Depression of 2010.

Le livre, publié en 2005, prédit avec précision le krach financier de 2007-2008. En examinant les prix historiques des propriétés au cours des deux cents dernières années, Harrison a reconnu que le marché immobilier fonctionne selon un cycle de 18 ans assez prévisible.

Selon ses idées, le cycle se compose d’un crash puis d’une phase de récupération douce. Il y a alors une correction naturelle du marché avant qu’un boom ne se produise au cours des prochaines années. Un crash s’ensuit alors que tout le processus recommence.

Incertitude à court terme, investissement à long terme

Comment et quand le marché immobilier se rétablit après l’épidémie de coronavirus est incertain. Il en va de même pour le reste du monde. On ne sait pas exactement combien de temps durera le problème et comment il affectera l’économie. Cependant, comme Harrison le démontre, la reprise interviendra dans le cadre du cycle immobilier.

Rob Bence, chef de la direction de Property Hub, estime que la situation pourrait aller de plusieurs façons.

«Nous pourrions avoir un gâchis à court terme avec de nombreuses industries temporairement mis au défi. Nous commençons à voir des améliorations, les restrictions sont levées et les mesures de relance du gouvernement nous permettent de continuer à avancer doucement (et lentement) pendant que nous revenons à une certaine normalité. »

Il ajoute: «Nous pourrions voir ces restrictions se poursuivre à long terme, ce qui affectera l’économie de manière considérable. Dans le pire des cas, nous avons la possibilité de frapper une dépression, déclenchant une incertitude politique et même la colère du public.

“Ou nous avons la troisième option de faire une reprise rapide, mais la relance financière surchargée nous poussera dans un cycle de boom précoce”, dit Bence.

«Si Covid-19 disparaissait demain, l’argent supplémentaire investi dans le système pourrait faire exploser des actifs, déclenchant cette phase de boom référencée dans le cycle immobilier de 18 ans.»

En fin de compte, il pense que ce sera une combinaison de la première et de la dernière option. Bien que le cycle immobilier de 18 ans s’applique toujours, il dit que l’incertitude est de savoir si nous obtenons une baisse précoce ou ultérieure.

Y a-t-il un bon moment?

Pour de nombreux propriétaires, les enjeux sont suffisamment élevés pour interrompre potentiellement toute activité pour l’instant. Cependant, les investisseurs immobiliers expérimentés seront probablement moins affectés par l’effet du coronavirus.

Bence ajoute: “Pour ceux qui sont expérimentés dans l’immobilier et qui investissent dans le long terme, la situation actuelle ne déclenchera aucune différence dans leurs actions.”

Il existe des opportunités à chaque étape du cycle, de la période de boom au crash. Il est important de noter que les loyers sont rarement affectés de la même manière par les cycles d’expansion et de récession, car la demande reste relativement constante, de sorte que les investissements locatifs judicieux porteront toujours leurs fruits. La demande de location est actuellement extrêmement élevée et il est peu probable que le coronavirus affecte cela. Selon la théorie qui a été prouvée au fil du temps, les prix se rétabliront toujours lorsque le prochain cycle recommencera.

