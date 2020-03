Comment fonctionne l’entreprise Bitcoin?

Le bitcoin a fait une chute abrupte ces derniers jours. Malgré une hausse importante au début de l’année, le sentiment à court terme est rapidement devenu baissier. Cependant, pour les gros investisseurs, cela représente une excellente opportunité commerciale de gagner de l’argent.

Alors que les débutants se débarrassent de leurs positions, à la suite de décisions hâtives dues à la peur, les baleines en profitent pour prendre des prix réduits, sachant qu’il existe une valeur intrinsèque qui se reflétera tôt ou tard dans le prix. C’est logique, non?

Ainsi, plus le prix baisse, plus les chances de gagner avec BTC sont grandes. Et, dans cette situation, vous devez décider quelles sont les meilleures façons de gagner de l’argent avec Bitcoin pour que votre investissement soit réussi. Mais vous seul pouvez décider, sur la base de vos propres recherches.

Quelles sont les meilleures opportunités commerciales Bitcoin?

Tenir

Je considère que la holding est le moyen le moins risqué de faire des affaires avec Bitcoin., et celle qui devrait être votre première option lors du démarrage dans ce monde.

Cette forme d’investissement consiste à acheter des parts BTC sur le marché au comptant (cash), principalement par le biais d’échanges.

Pour gagner de l’argent avec la détention, le soumissionnaire doit attendre que le prix augmente. Pour cette raison, il est nécessaire d’effectuer un achat conscient au prix le plus bas possible, sur la base d’arguments qui soutiennent une telle augmentation.

La holding doit toujours penser sur le long terme, en évitant d’être au courant de tous les mouvements de votre actif.

Le suivi des prix impulsif n’est pas recommandé pour ce style d’investissement. Il est nécessaire que le risque et les objectifs soient établis avant l’achat.

Parce que c’est un style à long terme, votre exposition au risque est plus faible en faisant moins d’entrées et de sorties sur le marché.

En bref, l’activité Bitcoin via la Holding peut être l’une des alternatives les plus rentables.

Trading

C’est actuellement l’un des moyens les plus populaires de gagner de l’argent en ligne. Il consiste en la vente et l’achat actifs de tout type de produit financier, principalement ceux appartenant à des marchés à forte liquidité.

Il se caractérise par le risque élevé que l’investisseur doit assumer, car plus le nombre d’entrées et de sorties sur le marché est élevé, plus la possibilité que son capital tombe en faillite totale est grande.

Pour cette raison, ce style doit être utilisé avec une grande prudence et avec des connaissances approuvées basées sur une statistique qui met toujours la cote en faveur de l’investisseur.

Grâce aux progrès d’Internet, il est aujourd’hui très facile d’accéder à des services de courtage fiables, qui vous permettent d’échanger des crypto-monnaies depuis votre domicile, comme Plus500, Binance ou XTB.

L’activité de Bitcoin via le trading peut être très rentable si vous savez investir dans des périodes de forte volatilité, comme celle que connaît actuellement la pandémie de coronavirus.

Prêts Bitcoin

C’est une alternative assez nouvelle pour gagner de l’argent avec Bitcoin, mais cela ne l’empêche pas d’être intéressant.

Les prêts sont offerts via des plateformes de contrats intelligents, qui permettent aux détenteurs d’actifs cryptographiques de rendre leurs biens disponibles pour gagner des intérêts.

À leur tour, les utilisateurs peuvent également demander des crédits en fonction du montant des fonds disponibles et ainsi utiliser une forme de levier pour gagner de l’argent grâce à la hausse des prix des crypto-monnaies.

Le propriétaire de l’argent commence à gagner des intérêts à partir du moment où il dépose ses fonds.

Parce que les contrats intelligents éliminent les intermédiaires, le taux d’intérêt que le prêteur gagne est plus élevé que celui offert par les banques traditionnelles.

Les activités de Bitcoin dans le secteur des prêts devraient constituer une petite partie du portefeuille d’investissement, car il existe un risque que l’argent ne soit pas restitué, quelle que soit la fiabilité de la réputation à qui l’argent est remis.

Exploitation de Bitcoin

Et enfin et surtout, l’exploitation minière, un moyen assez populaire de gagner de l’argent avec le Bitcoin et les crypto-monnaies, mais qui reste en jeu lorsque de fortes baisses prennent le dessus sur le sentiment du marché.

L’exploitation minière est l’utilisation de matériels puissants pour résoudre des opérations mathématiques, qui valident les transactions sur les chaînes de blocs, mieux connues sous le nom de Blockchain.

Chaque transaction ou résolution de bloc génère une commission pour les mineurs qui travaillaient pour rendre cela possible, et c’est de là que proviennent les bénéfices de cette forme d’entreprise.

Mais tout n’est pas rose, cette forme d’investissement comporte également des risques.

Les matériels utilisés pour l’exploitation minière sont chers et, en outre, ils consomment beaucoup d’énergie.

Les commissions pour l’exploitation minière sont payées dans la crypto-monnaie Blockchain dans laquelle la transaction a été validée.

De cette façon, si la monnaie perd de la valeur, le mineur cessera également de gagner de l’argent.

Donc, si le coût de production est supérieur au coût du profit, la perte est inévitable.

Mais que faire si le prix augmente? Malheureusement, la complexité de l’exploitation minière sera également plus grande, par conséquent, l’activité est plus coûteuse.

Cependant, les pièces économisées lorsque le prix était bas retrouvent leur valeur.

L’activité de Bitcoin dans le secteur minier peut être très attrayante à certaines périodes, ce n’est pas le cas lorsque le prix du BTC est bas, car si vous n’avez pas la possibilité d’attendre, vous devez vous installer en dessous du prix de production.

Conclusions

Et ce sont les meilleures façons de faire des affaires avec Bitcoin que nous vous proposons de CryptoTrend. De même, il est important de se rappeler qu’avant d’opter pour l’un d’entre eux, il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches sur eux.

J’espère que cet article vous a plu et que vous avez compris les différentes façons de faire des affaires avec Bitcoin. Faites-nous part de votre avis dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir de vous lire.

