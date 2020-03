Comment gagner de l’argent avec la volatilité du Bitcoin?

Les marchés financiers traditionnels coulent, le pétrole et même l’or ne lèvent pas la tête. Comme si cela ne suffisait pas, des crypto-monnaies ont également été ajoutées. En particulier, BTC suit cette voie, du moins pour l’instant. Dans cet article, je vais vous expliquer comment tirer parti de la volatilité du Bitcoin pour gagner de l’argent avec Binance Futures.

Il existe différents instruments financiers pour gagner de l’argent avec la volatilité des marchés financiers, en particulier celle des crypto-monnaies. Dans ce cas, nous nous concentrerons sur celui proposé par Binance avec sa paire BTC / USDT.

Il convient de préciser qu’il s’agit d’un investissement à haut risque et qu’il doit être utilisé avec modération.

Binance Futures

Les contrats à terme sur Binance sont une initiative d’échange afin que les traders puissent profiter des fluctuations du marché pour faire de grandes différences, en utilisant une petite marge d’argent.

Binance Futures offre actuellement un effet de levier pouvant aller jusqu’à 125 de votre capital à investir. Cela signifie qu’avec seulement 50 $, vous pouvez contrôler un investissement de 6 250 $, pas mal. N’oubliez pas que plus l’effet de levier est important, plus les chances de profit / perte sont grandes. C’est la même proportion.

Si vous n’avez pas encore de compte Binance Futures, vous pouvez le faire à partir d’ici. Au moment de l’inscription n’oubliez pas de saisir le code 39734448 pour obtenir un rabais de 10% pendant 30 jours sur vos opérations.

Volatilité du Bitcoin

Le Bitcoin est l’un des actifs numériques les plus volatils au monde, qui peut être utilisé pour des profits à court terme grâce aux contrats à terme.

Cet investissement n’est recommandé que pour les traders expérimentés qui sont prêts à prendre des risques. Soulignant qu’un petit mouvement défavorable du marché peut laisser notre compte sur marge à 0.

Maintenant, un mouvement positif peut laisser notre compte avec de nombreux zéros, mais en notre faveur.

Clarifié tout ce qui précède, nous allons faire un exemple de la façon dont cet investissement peut être fait dans Binance Futures.

Comment investir étape par étape dans la BTC / USDT

1- En entrant dans le compte Binance Futures, nous verrons un écran similaire à celui-ci:

2- Dans cette étape, nous transférerons de l’argent depuis notre compte Binance afin d’acheter un futur contrat BTC / USDT. Si vous ne disposez pas de fonds sur votre compte, vous pouvez effectuer un dépôt par carte de crédit, avec accréditation instantanée dans la plupart des pays.

Pour eux, nous allons en bas à droite et sélectionnez “Transfert“.

Une fenêtre s’ouvrira pour saisir le montant à transférer, dans ce cas j’utiliserai 30 USDT. Ensuite, nous cliquons sur “Confirmer le transfert»Et l’argent est automatiquement transféré sur le compte Binance Futures.

3- Dans cette étape, nous ouvrirons un bon de commande en BTC / USDT avec un effet de levier de 30 (cela signifie que nous contrôlerons un investissement de 900 $, uniquement avec 30 $).

La première chose que nous devons faire est de changer l’effet de levier, car par défaut, il sort en 20X. Nous allons en haut à gauche et le changeons en 30X et on clique sur “Confirmer“.

Effet de levier de 30X dans Binance Futures.

Nous pouvons maintenant saisir l’ordre, soit au prix du marché, soit le programmer pour qu’il se déclenche à un certain niveau. Dans ce cas, et à titre d’exemple, nous le ferons au prix qui est actuellement négocié.

Nous allons dans le tableau des commandes qui se trouve en bas à gauche, sélectionnez “Marché“. Ensuite, nous utilisons l’intégralité du solde USDT et cliquez sur Acheter / Long.

Une fenêtre contextuelle s’ouvrira pour confirmer l’opération. Si tout est correct, nous cliquons sur “Acheter / Long“.

La commande est déjà entrée dans Binance Futures. Cependant, la question se pose: Si je veux le fermer quand je gagne 10% par exemple, dois-je être devant l’écran? Bien sûr que non, pour cela, vous pouvez programmer la fermeture automatique de l’ordre à un certain niveau.

En bas, nous pouvons observer l’ordre d’ouverture. Dans le carré, nous entrons la valeur à laquelle nous voulons que l’ordre se termine. Dans ce cas, nous avons mis 7 991 $, 50 $ au-dessus du prix d’ouverture.

On clique sur “Limite”Et la fenêtre contextuelle suivante s’ouvrira. Si tout est correct, nous cliquons sur “Vendre / Court“.

Nous voyons maintenant que la commande a été programmée pour se fermer automatiquement à 7 991 $.

Considérations finales

Investir dans des contrats à terme Binance, c’est obtenir des rendements à court terme. Si vous pariez sur BTC à long terme, vous ne devriez pas vous soucier de la volatilité du Bitcoin à court terme et faire Hodl.Si vous faites vos premiers pas dans le trading de futures, commencez par de petites sommes que vous pouvez vous permettre de perdre. Par exemple, dans ce cas avec seulement 30 $ investis et un effet de levier de 30x, vous pourriez gagner deux fois l’investissement si le BTC augmente à peine 300 $, ce qui peut se produire en quelques minutes. Il existe des moyens de couvrir une opération d’achat pour minimiser le risque Comme par exemple, entrez un ordre inverse, ou montez le cours de clôture comme le prix nous accompagne, pour n’en nommer que quelques-uns.

