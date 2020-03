Comment gagner de l’argent pendant la quarantaine avec Brave Browser?

Si la technologie Blockchain a fait quelque chose depuis sa naissance, c’est pour encourager l’innovation et l’entrepreneuriat dans le monde entier. De plus en plus d’idées commerciales innovantes surgissent partout et peuvent être utilisées pour gagner de l’argent à la maison. Comme c’est le cas avec Brave Browser, le navigateur qui vous permet de faire des bénéfices tout en l’utilisant en quarantaine.

Qu’est-ce que Brave et comment ça marche?

Nous savons tous comment fonctionnent normalement les navigateurs. Permettre l’utilisation de sa plateforme pour naviguer sur Internet, en échange de l’obtention de données de navigation. Ils sont ensuite analysés pour identifier les tendances et vendre ces informations à des entreprises qui, à terme, bénéficient de ces connaissances.

Ainsi, bien que le produit soit présenté comme gratuit, les utilisateurs fournissent les informations en paiement de ses avantages. Ce modèle économique génère des centaines de milliards de dollars chaque année, pour les entreprises qui gèrent les navigateurs, ainsi que pour les entreprises qui profitent des informations pour créer leurs stratégies et publicités.

C’est pourquoi Brave Browser est né, en réaction à la manière dont il est d’usage d’utiliser les données des utilisateurs. Se concentrer sur la garantie de la confidentialité de ceux qui utilisent sa plateforme. Ne pas baser votre modèle commercial sur la vente de données.

Au contraire, aucune donnée de navigation n’est stockée sur les serveurs Brave Browser, elles restent en permanence sur l’appareil de l’utilisateur. Cela garantit que lorsque vous décidez de les supprimer, ils seront définitivement supprimés.

Comment gagner de l’argent avec Brave Browser?

Cependant, si Brave Browser ne collecte pas et ne vend pas nos données, sur quoi se base son modèle commercial? La réponse à cette question est assez simple: sur la Blockchain. Depuis, depuis sa naissance, Brave Browser a misé sur les blockchains et les crypto-monnaies, comme moyen de récompenser les créateurs de contenu et les utilisateurs de sa plateforme.

Ainsi, ce navigateur aurait son propre jeton échangeable contre de l’argent Fiat, connu sous le nom de Basic Attention Token (BAT). Lorsque vous commencez à naviguer à l’aide de Brave Browser, le navigateur commence à calculer (uniquement sur votre ordinateur) le temps que vous passez sur chaque site et, à la fin du mois, envoie une quantité de BAT correspondant au temps que vous avez passé sur le site, au créateurs du contenu que vous avez consulté.

De plus, les utilisateurs qui naviguent sans être des créateurs de contenu ont également la possibilité de gagner des BAT grâce à Brave Ads. Un système par lequel vous êtes payé pour le temps que vous passez à regarder des publicités dans le navigateur. Avoir la possibilité de désactiver complètement cette option et d’avoir une navigation sans publicité.

De cette façon, Brave Browser vous donne la possibilité de gagner de l’argent en temps de quarantaine depuis votre domicile. Que ce soit en tant que créateur de contenu, vous êtes payé pour le nombre de personnes que vous atteignez. Ou en tant qu’utilisateur normal qui, avec ses données protégées, a une compensation monétaire pour les publicités qu’il voit pendant la navigation.

