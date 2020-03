Comment gagner du temps avec un système de paie

Vous sentez-vous stressé au moment de faire la paie de votre entreprise? Vous savez que c’est une affaire qui dure toute la journée, et vos employés doivent vous laisser tranquille pour que vous puissiez le faire. Heureusement, il existe un moyen simple de gagner du temps sur la paie. Utilisez un système de paie pour rendre le processus plus rapide et plus facile.

Supprimer les étapes du processus de paie

Vous avez probablement différentes classifications d’employés. Par exemple, certains de vos employés peuvent être payés à l’heure et d’autres faire un salaire. Pour gérer efficacement votre paie, vous l’exécutez par lots, en suivant une liste de contrôle de plusieurs pages pour garantir l’exactitude. Cela prend tellement de temps qu’il peut facilement prendre toute la journée pour traiter la paie, et vous avez probablement besoin de toutes les mains sur le pont pour respecter le délai. Un système de paie vous permettra de remplacer vos lots par des ensembles de données. L’utilisation d’ensembles de données réduit les étapes dont vous avez besoin pour traiter la paie. Vous pouvez économiser jusqu’à huit heures par période de paie lorsque vous utilisez des ensembles de données au lieu de lots, et vous n’aurez pas besoin d’autant d’employés pour effectuer les tâches.

Entrer les données une seule fois

Vous passez probablement une grande partie de votre temps à ressaisir les données d’un système à l’autre. Ce n’est pas seulement ennuyeux. Cela prend également beaucoup de temps, mais vous pouvez l’éviter avec un système de paie. Un système basé sur le cloud vous permet d’accéder aux mêmes données d’un système à l’autre, il n’y a donc rien à retaper.

Consolidation des rapports

Passer au crible les rapports de paie pour trouver les informations dont vous avez besoin peut prendre des heures. Vous devrez peut-être parcourir une poignée de fichiers pour trouver les données dont vous avez besoin, et au moment où vous les récupérez enfin, il est temps de rentrer à la maison pour la journée. Un système de paie consolide les rapports pour vous, et parce qu’ils sont consultables, vous pouvez facilement trouver les informations dont vous avez besoin. Des rapports organisés et consolidés peuvent vous faire gagner des heures.

Met automatiquement à jour les taxes

Vous devenez probablement nerveux à chaque fois qu’il y a un changement au code des impôts. Vous devez passer des heures à mettre à jour votre paie pour refléter les changements, et vous espérez avoir été précis dans vos évaluations. Heureusement, un système de paie automatise ces changements pour vous. Lorsque de nouveaux codes fiscaux entrent en vigueur, les mises à jour du système peuvent retourner au travail sans se soucier de la paie.

Mises à jour et sauvegardes automatisées

Vous devez régulièrement mettre à jour et sauvegarder le système de paie. Vous pouvez gérer cela vous-même ou le déléguer à votre personnel informatique. Quoi qu’il en soit, les mises à jour et les sauvegardes peuvent prendre des heures, et si vous en manquez, vous pourriez tout perdre. Vous pouvez éviter cela en utilisant un système de paie. Le système se mettra à jour au besoin et sauvegardera vos données afin que vous puissiez toujours y accéder. Cela ne fait pas que gagner du temps. Il atténue également le stress.

Ce ne sont que quelques-unes des façons dont vous pouvez gagner du temps avec un système de paie. Si vous en avez assez de passer des heures et des heures sur la paie, il est temps d’utiliser un système de paie.