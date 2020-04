Comment garder vos enfants occupés pendant que vous travaillez

C’est la journée Invitez votre enfant au travail! Indéfiniment.

1, 2020

Une grande partie des États-Unis travaille maintenant à domicile, et nous posons tous la même question: comment puis-je faire le travail? Plongez les enfants dans le mélange et il peut être encore plus difficile de rester productif. La parentalité est une question d’expérimentation, alors voici quelques idées que vous pouvez essayer à la maison pour vous aider à faire bouger les choses.

Mettre un film

Activer le film ou l’émission de télévision préférée de vos enfants est un moyen infaillible de détourner leur attention pendant au moins une heure. Il existe de nombreuses études sur les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas laisser vos enfants passer trop de temps à l’écran. Cependant, une heure ou deux par jour est un bon répit de vos travaux parentaux et ne devrait pas faire de mal, d’autant plus qu’il existe des options éducatives pour les médias numériques. Vos enfants peuvent apprendre tout en étant divertis.

Pour les enfants semi-autonomes qui peuvent travailler seuls sur le téléviseur, le contrôle parental est facile à activer afin que vous puissiez limiter le contenu auquel ils ont accès et maintenir votre tranquillité d’esprit. Vous pouvez même désactiver le son pour qu’ils aient à lire les sous-titres. Cela les aidera à lire davantage et à élargir leur esprit.

Si vous ne les avez pas déjà, il existe plusieurs options de streaming qui sont abordables et donnent accès à de nombreux contenus destinés aux enfants. Le plus récent Disney + coûte 6,99 $ par mois, et les plans de base Hulu et Netflix commencent respectivement à 5,99 $ et 8,99 $ par mois.

Mettre en place un projet artistique

Ce sera très probablement un nettoyage désordonné, mais un projet artistique amusant peut divertir les enfants pendant des heures. Couvrez tout ce qui a de la valeur avec du papier journal ou du plastique, éclatez les sets de peinture et dites à vos enfants de vous dessiner l’image la plus colorée possible. Des alternatives moins destructrices mais tout aussi désordonnées incluent Play-Doh et Legos qui peuvent être construits et détruits encore et encore. Il est préférable que vous ayez un espace dans votre maison dédié aux projets artistiques. Cela aidera les enfants à se compartimenter.

Les livres à colorier sont un juste milieu à moins que vos enfants ne colorent un peu trop loin des lignes et finissent par décorer les murs et les meubles. Si tel est le cas, emmenez le projet artistique à l’extérieur où les nettoyages sont beaucoup plus faciles. La craie de trottoir est une excellente alternative pour les journées lumineuses et ensoleillées.

Jouer dehors

En parlant de plein air, jouer à l’extérieur est une activité géniale et saine pour les enfants. Je ne le recommande pas sans surveillance, mais le grand air est l’une des plus grandes formes de divertissement pour enfants. Déterminez un projet de travail que vous pouvez réaliser sur un ordinateur portable et emmenez-le dehors pendant que vous regardez vos enfants jouer au contenu de leur cœur. Le fait de les avoir dans vos périphériques et d’écouter les cris de détresse les gardera en sécurité et divertir lorsque vous vous concentrerez sur votre travail.

C’est également une alternative beaucoup plus saine à la distraction de la télévision mentionnée précédemment. Il est prouvé que jouer à l’extérieur aide au développement physique, cognitif et social. J’aime faire deux ou trois pauses de quinze minutes à l’extérieur. Aide à éliminer l’énergie.

Pendant la chaleur de l’été, un simple arroseur peut fournir suffisamment de divertissement pour toute l’après-midi. Ou, tant que vous dites clairement que vous ne devez pas être dans le collimateur, aidez-les à organiser une bataille de ballons d’eau. Il y a tellement d’activités aquatiques qui peuvent être organisées et qui peuvent remplir une journée entière de plaisir.

Jeux tranquilles

Les enfants sont facilement soudoyables, et vous pouvez l’utiliser à votre avantage en introduisant certains jeux qui nécessitent un silence complet. Promettez des friandises comme un prix et informez vos petits que le dernier à faire du bruit l’emporte. Cela devrait vous procurer les dernières minutes dont vous avez besoin pour peaufiner une mission importante ou respecter une échéance à venir.

Vous pouvez lancer d’autres jeux chronophages comme le cache-cache et même suggérer des cachettes intelligentes pour allonger la durée de l’activité. Les enfants qui se cachent sont, en théorie, exceptionnellement silencieux, et un bon jeu de cache-cache peut être juste assez de temps calme pour faire la page suivante de votre proposition commerciale. Les enfants ne veulent rarement jouer à un jeu qu’une seule fois, vous pouvez donc probablement faire environ trois bonnes rondes avant d’avoir besoin de trouver une autre source de divertissement.

Demandez leur aide

Selon la nature de votre travail, vous pourrez peut-être utiliser l’aide de vos enfants pour réaliser un projet. Demandez aux enfants plus âgés de déchiqueter certains fichiers pour vous de désencombrer votre bureau, ou demandez-leur des idées créatives pour guérir le bloc de votre écrivain. S’il n’y a rien qu’ils puissent faire, inventez quelques tâches qu’ils peuvent effectuer pour qu’ils se sentent utiles. Faire quelques petites courses dans la maison les divertira pendant de petites périodes et vous aidera également avec certaines des choses que vous alliez éventuellement contourner.

Si vos enfants sont scolarisés à la maison ou ont des devoirs à leur assigner, invitez-les à vous rejoindre à votre bureau pour un temps de liaison productif. Un enfant concentré a tendance à être calme et s’il a des questions sur ses devoirs, vous êtes là pour l’aider à continuer. Vous pouvez faire de ce temps de travail ensemble une partie de votre routine quotidienne. Après tout, vous formez la prochaine génération de leaders et le meilleur enseignement se fait à la maison.

