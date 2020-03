Comment gérer un entretien d’embauche?

Il s’agit sans aucun doute d’un point critique et, malheureusement, de nombreux professionnels perdent des opportunités d’emploi en raison de leurs mauvaises performances lorsqu’ils sont interrogés par le représentant de l’entreprise à laquelle ils aspirent à appartenir. Le manque de confiance en soi, associé à un manque de compétences en communication, sont généralement les principaux obstacles à la projection d’une image professionnelle impactante qui se traduit par la réalisation de l’objectif d’être sélectionné.

La première erreur à éviter est celle d’aller au rendez-vous sans préparation sérieuse qui implique d’obtenir suffisamment d’informations sur l’entreprise et, dans la mesure du possible, sur le poste à pourvoir.

Comme dans beaucoup d’autres exercices de communication, l’improvisation absolue n’est pas un moyen sûr, car il est important de faire des simulations précédentes dans lesquelles nous imaginons des scénarios probables, ainsi que différents cours que la conversation avec l’intervieweur pourrait suivre.

Bien entendu, le candidat doit être capable d’apprendre, de s’adapter aux circonstances et d’influencer les progrès, pour mener l’entretien d’embauche.

Le jour du rendez-vous, il est essentiel de veiller à la ponctualité afin de ne pas être perçu comme des personnes peu responsables. D’autre part, il faut se rappeler que tout communique, donc notre langage corporel sera essentiel pour définir notre avenir en tant que candidats au poste.

En ce sens, il est crucial qu’il y ait une relation congruente entre ce que nous disons et ce que nous exprimons à travers des gestes, des postures et même avec la vague initiale lorsque nous nous présentons à notre interlocuteur.

Projeter la sécurité et la facilité d’expression nous fera être perçus comme des professionnels compétents pour opérer dans le domaine des affaires, car ce sont des qualités liées au leadership et au travail collaboratif. Cependant, nous devons essayer d’être humbles et équilibrés en même temps; le défi n’est pas moindre. Faire semblant d’être trop parfait pourrait nuire à notre crédibilité et nous faire nous percevoir comme des individus moins transparents.

.