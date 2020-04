Comment gérer votre stress mental

Alors qu’une grande partie du stress associé à COVID-19 a été concentrée sur le fait de ne pas contracter la maladie par le lavage des mains, la distanciation sociale et le maintien à la maison, les gens commencent maintenant à faire face à la réalité de la sécurité de l’emploi et de leur avenir financier lorsqu’ils sont confinés à leur domicile.

Rejoignez-nous alors que le Dr Larry Lauer fournit un certain nombre de conseils et d’exercices mentaux quotidiens pour garder tout le monde à la maison concentré et en bonne forme cognitive pendant cette pandémie.

À propos du président

Le Dr Larry Lauer est un spécialiste des compétences mentales pour USTA Player Development et dirige l’équipe de performance mentale. En tant que membre de l’équipe PD, Larry a travaillé avec des joueurs de tennis juniors, pro et professionnels de transition, et le personnel d’entraîneurs national, s’entraînant dans les trois centres nationaux de développement des joueurs. Larry est titulaire d’un doctorat en sciences de l’exercice et du sport, spécialisé en psychologie du sport de l’Université de Caroline du Nord à Greensboro. Il est consultant en psychologie du sport depuis plus de deux décennies avec des joueurs de tennis d’élite des juniors, des collèges et des pros.

