Comment Glossier place la barre de la preuve sociale dans le commerce électronique – Econsultancy

Les notes et les avis sont un outil extrêmement important pour les marques de toutes sortes.

Un récent sondage réalisé par Bright Local a révélé que le consommateur moyen lira 10 avis avant de se sentir capable de faire confiance à une entreprise, tandis que la majorité des gens vérifient presque toujours les avis avant d’acheter un produit en ligne.

Pour les marques de commerce électronique, les avis peuvent être une forme de persuasion extrêmement puissante (affectant particulièrement les acheteurs qui sont encore dans la phase de prise de décision de leur voyage).

Glossier est une marque qui, selon moi, est particulièrement habile à intégrer des critiques et de nombreuses autres formes de preuve sociale, à la fois sur son site Web et dans son activité de marketing numérique au sens large.

Voici seulement cinq exemples et les raisons pour lesquelles il est si efficace. Pour en savoir plus sur les avis, consultez le guide des meilleures pratiques d’Econsultancy récemment publié.

Produits de champion dans le contenu social

Glossier est bien connu pour intégrer les commentaires des clients dans le développement et le marketing des produits. Cela s’étend également aux avis sur les produits, qui sont souvent réutilisés dans le contenu social pour les propres canaux de Glossier sur Instagram, Facebook et Twitter.

Du re-tweeting des recommandations de produits (permettant aux autres fans de Glossier d’inonder les réponses de leurs propres suggestions), en passant par la publication de façons amusantes d’interaction des clients avec Glossier dans la vie quotidienne – la marque capitalise sur le contenu généré par les utilisateurs pour que ses clients se sentent toujours valorisés et vus .

les gars, quels produits dois-je essayer de @glossier parce que je suis sur le point de passer une commande et je ne sais pas ce qui est bon autre que le front de garçon (donc j’ai entendu ???)

– soph ✨ (@sophdoeslife) 9 mars 2020

La publication Instagram ci-dessous est également un exemple très efficace, car elle se positionne comme une conversation privée entre deux personnes (plutôt que comme une critique délibérément publiée sur le site Web Glossier ou un site tiers).

Preuve subtile sur les pages produits

Les pages produits de Glossier comprennent plusieurs éléments visant à stimuler la conversion, notamment des images détaillées et des copies convaincantes. Un autre est les façons diverses et subtiles dont il incorpore la preuve sociale, comme l’étiquette «la mieux notée» sur les produits les plus bien reçus.

Image via Glossier.com

Cela donne aux consommateurs une indication instantanée que le produit est quelque chose qu’ils vont vouloir mettre la main sur, selon d’autres fans de Glossier. Certaines pages contiennent également les “avis les plus appréciés” juste en dessous de la description du produit, ce qui indique à quel point les avis ont été utiles à d’autres personnes.

Image via Glossier.com

Un autre point subtil mais efficace à noter est la boîte «dans un essai clinique», qui relaie le point de vente unique du produit sur une seule ligne. Dans le cas du sérum Futuredew, par exemple, il est indiqué: «dans un essai clinique… un éclat accru a été observé immédiatement chez 100% des sujets».

En plus d’aider à instaurer la confiance, Glossier évoque davantage de réconfort et d’autorité en incluant le lien permettant aux clients de voir l’essai clinique dans son intégralité.

Outils supplémentaires dans les avis

Glossier répertorie toutes les critiques de produits en commençant par la plus récente. Cependant, au lieu de simplement laisser les utilisateurs faire défiler la page, la marque inclut des outils supplémentaires pour faciliter la recherche des plus pertinents. Tout d’abord, il existe une barre de recherche, ce qui signifie que les clients peuvent simplement saisir des mots clés, tels que «huileux», par exemple, qui pourraient être utilisés pour découvrir comment un produit fonctionne avec ce type de peau.

Parallèlement à la recherche, la section des avis inclut un filtre pour rendre les avis encore plus utiles pendant le processus décisionnel. Il vous permet de filtrer les avis en fonction d’un certain nombre de facteurs en même temps, tels que le type de peau «grasse», l’âge «41 à 50» et la nuance de peau «moyenne».

Image via Glossier.com

Cela met l’accent sur l’approche de Glossier en matière de révisions. En bref: qu’ils ne sont pas simplement là pour montrer les produits sous un jour positif ou agir comme une tactique de vente, mais pour guider efficacement les clients et les aider à prendre la bonne décision (de manière impartiale et équilibrée).

Voir les produits «IRL»

Plus bas sur les pages de produits, Glossier comprend la section “See it IRL”, qui alimente le contenu généré par les utilisateurs des clients photographiés portant le produit en question.

C’est assez explicite. En fin de compte, cela donne aux autres une idée visuelle de l’apparence du produit lorsqu’il est appliqué, mais aussi, il aide les clients à comprendre à quoi il pourrait ressembler sur différents types de peau et ethnies. C’est aussi juste une belle façon de faire comprendre que Glossier n’est pas seulement destiné aux «modèles» ou aux types d’influenceurs, mais également à une marque accessible à tous.

Autorité de l’industrie de la beauté

Bien que Glossier soit un grand défenseur de la «réalité», il ne néglige pas l’importance de l’autorité et de l’expertise – en particulier dans le domaine des soins de la peau et de la beauté. C’est pourquoi il utilise également la preuve sociale de personnalités faisant autorité dans l’industrie, afin de stimuler le plaidoyer.

Le post Instagram ci-dessous, montrant Joanna Czech, esthéticienne et consultante en soins de la peau, utilisant le nettoyant à la gelée laiteuse de la marque en est un bel exemple. En plus de donner aux utilisateurs une indication sur la façon d’utiliser le produit, cela donne également l’impression que la marque est très appréciée et peut donc faire confiance.

La marque capitalise également sur l’influence de célébrités qui portent ses produits, comme Michelle Obama qui a été présentée dans le magazine People avec un visage plein de Glossier.

Rendre les influenceurs accessibles

Sans surprise, le marketing d’influence est également un moyen pour Glossier d’accroître la sensibilisation et l’engagement en ligne. Cependant, pour que ce contenu agisse toujours comme une preuve sociale (plutôt que de provoquer le sentiment que la marque est inaccessible), la marque utilise un style de contenu qui est relatable et quelque peu candide.

Cela se présente sous la forme de sa série YouTube “Préparez-vous avec moi”, qui voit plusieurs influenceurs “se lever, s’habiller et se préparer pour la journée”.

Le fait que nous puissions voir des visages reconnaissables dans un scénario aussi quotidien et relatable – et contrairement à ce qu’ils font souvent sur les photos Instagram polies – rend le contenu (et la marque elle-même) accessible. Et pour aider à stimuler les ventes, bien sûr.