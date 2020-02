Comment huit sites de commerce électronique font des recommandations de produits sur la page “Ajouter au panier” – Econsultancy

Les recommandations de produits peuvent être un moyen très efficace pour les sites Web de commerce électronique de stimuler la découverte et d’augmenter la valeur moyenne des commandes.

Selon Publicis Sapient et Salesforce, seulement 6% des acheteurs numériques dans une étude se sont avérés cliquer sur les recommandations de produits. Cependant, ces mêmes acheteurs ont représenté un stupéfiant 37% des revenus.

Toutes les recommandations de produits ne doivent pas être fournies dès le début du parcours du client. Le moment où un client ajoute un article à son sac peut également être l’occasion idéale, permettant aux détaillants de faire des ventes incitatives ou des ventes croisées juste avant le moment du paiement. Ce sujet a été récemment mis en évidence par le consultant Dan Barker dans son récent fil de conseils sur le commerce électronique.

La page / étape du sac est ensuite la plus importante. C’est le moment où – après avoir ajouté quelque chose à leur panier, il est possible de:

a) passer directement à l’achat.

b) trouver autre chose d’intérêt.

Le contenu / ux à ce stade fait partie de ces décisions. pic.twitter.com/yFjn1I1SFI

Voyons donc comment huit détaillants font des recommandations de produits dans ou autour du panier.

Amazon

Lorsqu’un client ajoute un article à son panier sur Amazon, il est ensuite dirigé vers une nouvelle page où plusieurs recommandations de produits lui sont proposées, notamment des «produits sponsorisés liés à…» et «les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté…».

Ce flux de pages donne au client un moment de pause avant de prendre la décision de «passer à la caisse». Cela semble un peu perturbateur, mais c’est un moyen infaillible de confronter l’utilisateur à quelque chose qu’il aurait pu manquer avant de faire un achat final.

Pas sur la High Street

Not on the High Street utilise une superposition pour recommander des produits que le client «peut également aimer».

Le client a la possibilité de cliquer simplement sur ou sur quelque chose dans la boîte (comme «continuer vos achats» ou «aller au panier» ou un produit recommandé).

Lakeland

Lakeland fait quelque chose de similaire sur son site Web, suggérant des produits que «d’autres clients ont achetés».

Le bouton «ajouter» sous chaque article recommandé est un ajout intéressant, ce qui permet aux acheteurs d’ajouter rapidement et facilement d’autres articles à leur panier en un clin d’œil. Le prix bas de chaque article signifie également qu’il y a plus de chances que le client le fasse.

De plus, il existe des preuves sociales pour stimuler davantage l’intérêt, avec des notes en étoiles pour montrer que les articles ont été reçus positivement par d’autres.

Bose

Bose adopte une approche différente des recommandations de produits, au lieu de les placer directement sur la page de paiement. Fait intéressant, il n’y en a pas avant ce point (avec une absence notable sur l’une de ses pages produits).

Étant donné que les articles de la marque sont généralement d’un prix plus élevé, cela pourrait aider à lutter contre la distraction dans le processus de navigation, au lieu de piquer l’intérêt du client pour les articles complémentaires ou connexes uniquement après avoir pris une décision définitive sur leur achat principal.

Uniqlo

Uniqlo facilite la découverte de produits avec ses recommandations, en disant aux clients: «vous voudrez peut-être l’essayer avec…».

Les recommandations sont un peu décevantes dans la réalité, car elles ne semblent pas inclure quoi que ce soit qui pourrait compléter les articles ajoutés au panier, et ressemblent davantage à des articles sélectionnés au hasard.

Cela étant dit, c’est toujours une bonne façon d’amener les clients à réfléchir à la façon dont ils pourraient compléter une tenue.

Currys PC World

Au lieu de prendre les clients directement à la caisse, Currys PC World utilise une technique de «mini-sac» qui apparaît dans le coin droit de l’écran et affiche les articles que d’autres clients ont également achetés.

La conception ici est efficace, mais un point négatif à noter est qu’il n’est pas possible de cliquer sur quoi que ce soit à l’intérieur de la boîte autre que «ajouter au panier». Bien que cela empêche la distraction, il est discutable de savoir si les clients ajouteront des articles à prix élevé sans trouver plus d’informations ou parcourir la page du produit.

ProFlowers

ProFlowers utilise le même format que Currys PC World, mais dans ce cas, il est beaucoup plus efficace, principalement parce que les articles recommandés sont des ajouts à un cadeau, c’est-à-dire quelque chose pour «rendre votre cadeau très spécial».

Cela signifie que les clients sont plus susceptibles d’augmenter la valeur moyenne de leur commande sans trop y penser ou y réfléchir, en particulier lorsque les articles sont promus par rapport au montant supplémentaire du prix total (comme «+ 4,99 $»).

Dell

Enfin, Dell positionne ses recommandations de sacs comme des achats groupés, ce qui signifie que les clients bénéficieront d’une remise sur les produits populaires s’ils les achètent en même temps que ce qu’ils ont déjà ajouté à leur panier.

Il s’agit d’un moyen efficace de vente incitative, les clients étant plus susceptibles d’être tentés de savoir qu’ils pourraient obtenir une bonne affaire (et qu’il ne sera pas possible de trouver ailleurs).

Vous avez vu de bons exemples? Faites le nous savoir.