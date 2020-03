Comment importer une voiture des États-Unis: des États-Unis vers l’Espagne

Envisagez-vous d’importer une voiture des États-Unis? Vous pouvez économiser jusqu’à 30% et avoir un véhicule qui n’est pas vendu ici, des modèles exclusifs. Mais le processus n’est ni facile ni bon marché, vous êtes donc intéressé à savoir comment cela se fait et d’autres détails à considérer.

Autant nous vivons dans un «monde globalisé», marché automobile Ce n’est pas la même chose ici en Europe qu’en Asie ou aux États-Unis. Même en Europe même, il existe des différences intéressantes, et c’est pourquoi certains choisissent d’acheter une voiture en Allemagne.

Mais le Marché américain est encore plus différent du nôtre, importer une voiture des USA peut conduire à des économies allant jusqu’à 30%. Alors oui, importer une voiture américaine est une opportunité si on le fait bien, même si le change ne nous favorise pas comme par le passé. Le fait est que, outre le prix de vente, vous devez prendre en compte d’autres les dépenses ajouté à l’opération.

Est-il possible d’importer une voiture des États-Unis? Comment amener une voiture des États-Unis

OuaisC’est parfaitement possible, mais le processus n’est pas aussi simple que nous le souhaiterions. Vous devez trouver un vendeur, qu’il n’y en a pas quelques-uns, effectuer l’opération d’achat puis procéder à la importer du véhicule. La meilleure option, pour acheter, est voyager aux États-Unis, bien que l’opération puisse être effectuée à distance à la fois par téléphone et par e-mail.

Parce que? Parce que de cette façon, nous aurons non seulement plus de garanties, mais nous pouvons également voir le produit physiquement, accéder à un essai routier et, bien sûr, vérifier d’autres façons s’il vaut vraiment la peine de faire l’achat, ou non. Que ce soit le formulaire que nous allons utiliser, ou tout autre, nous devons revoir le fiche technique du véhicule et il est recommandé de contacter certains ingénieur qui peut nous guider sur les émissions et homologation, pour se conformer à la réglementation européenne applicable en Espagne.

Comment amener une voiture des États-Unis en Espagne, importer une voiture américaine

Ici le prix sera variable, notamment en fonction de la poids du véhicule, mais nous ne trouverons presque rien en dessous du 1500 euros. La façon de importer une voiture des USA L’Espagne sera évidemment par bateau. Et c’est drôle, parce que vous ne pourrez pas monter vous-même la voiture sur le bateau, mais ils devront le faire et ils vous factureront un autre montant d’environ 50 euros, environ, pour ajouter à assurance. Dans tout cela, environ 500 euros Ils nous feront le «Bill of Landing», un document douanier dans lequel la compagnie maritime, le navire qui transporte le conteneur, le poids et à qui il est consigné sont enregistrés.

Il est conseillé de louer assurance pour le transport, qui sont disponibles dans une large gamme, et qui signifie environ un 2% supplémentaires, sur le prix du véhicule. La prochaine étape, l’ayant déjà transporté en Espagne, sera de passer par le composé douanier au port de destination. Ceci est généralement effectué par la société de transport, offrant toute la gestion «en forfait» autour 500 euros. La gestion comprend les frais, le nettoyage des conteneurs, le dédouanement et la livraison des véhicules.

Aux douanes espagnoles, nous serons livrés le DUA; une documentation dans laquelle la valeur de la marchandise est déclarée, son poids, la pénalité qui est d’un 10% et le La TVA de cette même taxe. Mais nous devrons également passer par le A-13, un autre document qui est le certificat d’immatriculation et avec lequel le 21% TVA dse. Avec le DUA, l’A-13, le titre de la voiture et la facture d’achat, nous pouvons procéder à la inscription de la voiture: aussi historique si elle a plus de 25 ans, ou de façon régulière.

Immatriculer une voiture importée des États-Unis en Espagne

Le processus de inscription au importer une voiture des États-Unis C’est différent si cela se fait de façon historique ou de manière régulière. En vous inscrivant en tant qu’historique, vous pouvez garder les spécifications d’origine. Nous devrons régulièrement remplir un rapport garantissant que répondre aux caractéristiques due par un organisme compétent: INTA ou IDIADA.

Nous devrons nous adapter au Homologation européenne et, à tout le moins, nous devrons nous développer 1300 euros uniquement par certification pour approbation individuelle. Nous aurons besoin, d’ici, des plaques d’immatriculation, du double ITV compter sur l’inspection de sécurité et la assurance pendant des jours.

Vaut-il la peine d’importer une voiture des États-Unis?

Cela dépend de la façon dont vous le faites, de la marque, du modèle et du prix de la voiture en question. Si l’ensemble du processus se fait à distance, sans se rendre aux États-Unis, c’est généralement beaucoup moins cher, bien que les garanties soient moindres et le risque nettement plus élevé. En revanche, cela dépend des entreprises qui nous aident à mener à bien les procédures juridiques, administratives et logistiques.

Il existe des entreprises spécialisées dans importation de voitures américaines qui simplifient le processus, rationalisent les procédures et offrent des prix compétitifs, mais pas aussi bas que ce que nous pouvons réaliser si nous faisons les choses par nous-mêmes. Ils font également le processus de homologation, qui peut devenir un véritable casse-tête.