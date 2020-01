Comment investir dans une startup innovante

17 janvier 2020, par Alessandra Caparello

De plus en plus de gens décident d’investir, certains de moins en moins, une partie de leur capital start-ups innovantes. Les entrepreneurs avec le tissu des affaires ou les simples contribuables qui veulent arrondir en pariant sur un cheval considéré comme réussi, aujourd’hui investir dans ces entreprises est devenu simple et abordable pour tout le monde.

Mais comment investir dans une startup c’est la question posée qui, en particulier les non-experts, aborde ce monde pour la première fois.

Startup innovante: ce que cela signifie

Vous devez d’abord comprendre ce que l’on entend par démarrage innovant. En particulier:

doit être établi et exercer ses activités commerciales pendant 60 mois au maximum;

doit résider en Italie ou dans l’un des États membres de l’Union européenne et avoir au moins un site de production ou une succursale en Italie;

la valeur totale de la production annuelle de l’entreprise, à partir de la deuxième année, ne doit pas dépasser 5 millions d’euros.

Comment investir

Pour comprendre si l’investissement dans une startup spécifique est bon, certains facteurs peuvent être évalués tels que les revenus ou la croissance de nouveaux clients par rapport aux clients existants.

Cela dit, vous pouvez décider d’investir dans une start-up via une plateforme crowdfunding qui consiste en un transfert de capitaux, même infimes, pour financer des projets d’entreprise. Le processus se déroule principalement sur le canal en ligne, via des plateformes ou portails autorisés et supervisés par le Consob.

Vous pouvez investir dans une start-up en devenant ange d affaires, des personnes physiques passionnées par une startup, la finançant et apportant leur expérience, en plus du capital.

L’investissement dans les startups, également via des plateformes de financement participatif, a un horizon de temps moyen-long. Comment obtenir un retour? L’investisseur peut avoir un rendement lorsque, par exemple, la société est vendue à des tiers ou suite à une cotation en bourse. Enfin, en ce qui concerne répartition des bénéfices, l’investisseur potentiel doit être conscient que pour les start-ups innovantes, la distribution des bénéfices est interdite pendant au moins cinq ans.

