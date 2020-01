Comment la BBC place la barre pour la publicité extérieure créative – Econsultancy

En janvier 2016, la BBC a lancé sa propre agence de création interne, BBC Creative, qui compte désormais plus de 150 employés.

Parallèlement à un certain nombre de campagnes publicitaires numériques bien reçues – BBC Creative a également reçu des éloges pour son activité hors domicile.

Voici pourquoi ses dernières campagnes ont été si efficaces et ce que nous pouvons apprendre de son travail.

Panneaux d’affichage qui font tourner les têtes

Les dépenses sur la plupart des formats publicitaires traditionnels sont en baisse – la télévision a souffert en 2019 et l’impression que nous connaissons tous. Mais les dépenses en publicité extérieure (OOH) sont en hausse. Selon PQ Media, les médias mondiaux hors domicile devraient connaître une croissance des revenus publicitaires de 8,5% en 2020, ce qui sera sa croissance la plus rapide en 13 ans. Le numérique hors domicile devrait atteindre 5,22 milliards de dollars d’ici 2023.

GroupM prévoit que la publicité extérieure dépassera les dépenses en journaux et magazines combinés d’ici 2024, augmentant à un taux annuel compris entre 2,5% et 4%.

L’un des principaux avantages d’OOH est la portée – la gamme garantie (et diversifiée) de personnes qui y seront exposées dans des endroits spécifiques. Les panneaux d’affichage et la signalisation numérique peuvent également être très percutants, véhiculant un message simple mais puissant d’une manière très mémorable.

L’impact est l’une des raisons pour lesquelles BBC Creative s’est tourné vers OOH. Afin de promouvoir son adaptation de His Dark Materials de Phillip Pullman, l’agence a érigé un panneau d’affichage qui fait tourner les têtes à l’extérieur du centre commercial Westfield à White City, à Londres.

Le panneau d’affichage représente le protagoniste de l’émission, Lyra, sous un ours polaire «vivant et respirant» – le personnage d’Iorek Byrnison. L’élément magique est rendu possible en incorporant un tuyau de vapeur haute puissance dans le panneau d’affichage afin de représenter la respiration glacée sortant de la bouche de l’ours polaire.

Il y a un panneau d’affichage #HisDarkMaterials à Westfield où l’ours polaire a une haleine glaciale et qui – parlant en tant que geek marketing massif – est plutôt cool. Pic.twitter.com/81hlqJUia1

– Tom Noble (@_Noble) 10 novembre 2019

La nature saisissante de l’ours polaire à bout de souffle a non seulement permis aux passants de le voir, mais aussi de le garder dans leur esprit. Pour compléter cette activité OOH, BBC Creative a également créé un jeu en ligne interactif permettant aux utilisateurs de découvrir leur propre démon; ensemble, la combinaison est faite pour une campagne attrayante et complète.

Création contextuelle

Bien qu’une activité multicanal soit souvent nécessaire, une campagne OOH autonome suffit parfois. La campagne de BBC Creative pour promouvoir Dracula – sa dernière adaptation du roman de Bram Stoker – en est un exemple.

Pour la campagne, BBC Creative a érigé deux panneaux d’affichage spécialement conçus à Londres et à Birmingham. Pendant la journée, les passants ont simplement vu un certain nombre de piquets en bois plongés dans l’affiche. À la tombée de la nuit, cependant, les enjeux se sont combinés pour projeter une ombre sur Dracula. Pour ajouter une couche supplémentaire de nouveauté, une vitrine contenant un enjeu supplémentaire était située à l’avant, avec les mots: “En cas de vampires, casse.”

L’un des éléments les plus impressionnants était que le panneau d’affichage n’utilisait aucun effet numérique, l’ombre étant créée uniquement par un éclairage intelligent.

Le panneau d’affichage Dracula de la BBC déroute les gens pendant la journée mais attire l’attention la nuit. pic.twitter.com/6k6wWwBvIl

– KaptanHindustan (@GautamTrivedi_) 10 janvier 2020

Sans surprise, la campagne a généré d’énormes éloges pour sa créativité, en particulier en ce qui concerne la façon dont elle reflète la nature sombre et surprenante de la série elle-même. Tout comme le programme, la vraie nature de l’affiche devient plus claire au fil du temps, l’ombre devenant plus proéminente à mesure qu’elle s’assombrit progressivement. Ces éléments contextuels, qui adaptent intelligemment l’heure de la journée à une humeur et une atmosphère particulières, sont ce qui élève vraiment la campagne.

Audieimplication



La beauté de la publicité OOH est qu’elle est souvent extrêmement simple; il peut raconter une histoire qui ne nécessite aucune explication ou clarification supplémentaire. BBC Creative a décidé de renverser la tendance avec sa campagne pour la 2e série de Killing Eve – en utilisant plutôt le même genre de mystère et d’intrigue pour lesquels la série est devenue si connue.

La campagne, intitulée «Affichages publics de l’obsession», voit les deux personnages principaux Villanelle et Eve se livrer à un jeu de chat et de souris alors qu’ils s’envoient des messages via des panneaux d’affichage à Sheffield et à Londres. Les panneaux d’affichage contiennent des messages mystérieux tels que “Je vais te faire désolée, bébé” et “Je pensais que tu étais spécial”, ainsi que le hashtag # crazy4eve et le numéro de téléphone d’Eve.

La BBC a encouragé les fans à localiser tous les panneaux d’affichage de Villanelle et à laisser un message sur la messagerie vocale d’Eve. La campagne comprenait également des activités radiophoniques et sociales, la poursuite se poursuivant avec des demandes de chansons et des tweets excessifs de Villanelle.

penser à certains de ces panneaux d’affichage tuant la veille pourrait avoir supprimé des scènes que nous n’avons pas vues pic.twitter.com/SigVd6ligQ

– iz (@wonderscoven) 6 janvier 2020

L’élément intelligent de cette campagne était la confiance de BBC Creative dans Killing Eve et son public actuel. Bien sûr, certaines personnes n’apprécieraient pas les panneaux d’affichage ou ce qu’ils signifiaient, mais les millions de personnes qui ont regardé et aimé la première série seraient immédiatement attirés, à la fois pour la campagne elle-même et la deuxième série à venir.

Points clés à retenir

Comme le dit BBC Creative ECD Laurent Simon à Creative Review, «La BBC a toujours été fière de créer du contenu ou des applications incroyables ou quoi que ce soit, et si c’est la norme de ce qu’ils font, alors tous les bits entre les deux devraient essayer d’être aussi bons que cette. Si vous avez un documentaire primé ou un drame primé à promouvoir, le moins que vous puissiez faire est de lui donner le meilleur coup pour vous assurer qu’il est sur le même pied d’égalité. “

Mais quels sont les principaux enseignements à retenir pour la publicité extérieure en particulier?

1. L’impact est tout

Il est facile de supposer que nous avons vu tout ce qu’il y a à OOH, mais la campagne His Dark Materials de la BBC prouve que tous les éléments créatifs n’ont pas été épuisés. Dans ce cas, les effets spéciaux supplémentaires et la conception 3D élèvent un panneau d’affichage autrement simple.

2. Le numérique n’est pas tout

L’affichage numérique a certainement ses avantages, principalement en termes de flexibilité. Cependant, la campagne Dracula de la BBC prouve que la créativité intelligente (et un concept bien pensé) est beaucoup plus impressionnante que la technologie pour la technologie.

3. Il peut être bon de laisser les gens deviner

Enfin, OOH n’a pas besoin d’être aussi flagrant. Le mystère et l’intrigue peuvent en fait augmenter l’impact d’une campagne et laisser les gens penser à un panneau d’affichage longtemps après l’avoir vu. Ceci, combiné à une activité sur les réseaux sociaux et autres canaux numériques, peut créer une interaction et un engagement inestimables.

