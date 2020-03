Comment la Blockchain peut-elle aider à lutter contre le réchauffement climatique?

La lutte contre le réchauffement climatique est une priorité pour l’humanité, des projets concrets sont donc nécessaires, parmi lesquels la Blockchain.

Parce qu’il est capable de mettre en place un moyen unique qui permet de mesurer et de suivre les crédits carbone ou l’énergie verte, atteignant l’objectif de stopper les émissions de carbone et de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ° C à la fin du siècle.

Motivé par le fait que la blockchain permettra aux actifs du monde réel de devenir des jetons dans la blockchain, et ces actifs sont négociables, créent de la valeur et encouragent les objectifs de changement climatique fixés au sein des nations et des entreprises.

Les effets du réchauffement climatique

Premièrement, les conditions météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes et moins prévisibles pendant les saisons de pluie, de sécheresse et d’inondations, en hiver et en été.

Deuxièmement, les tempêtes et les ouragans s’intensifient et l’élévation du niveau de la mer.

De plus, les calottes glaciaires fondent, provoquant une élévation du niveau de la mer, mettant en danger les îles et les zones côtières. Par conséquent, une forte mobilisation des personnes et une perte d’espèces de leurs habitats sont générées.

La blockchain peut aider à combattre les effets du réchauffement climatique

Blockchain, l’alternative

Il est important de reconnaître que notre mode de vie affecte directement le réchauffement climatique et que les décisions quotidiennes sont importantes.

En conséquence, des groupes de coalition composés de plusieurs ONG, de cabinets et d’entreprises de conseil, ainsi que d’associations de chaînes de blocs sont en cours de constitution. Où l’engagement est de travailler sur des questions d’intérêt commun et d’aider à améliorer l’intégrité environnementale.

Qui les intègre?

Il y a actuellement plus de pays, d’industries, d’institutions financières publiques et privées, prêts à faire en sorte que leurs objectifs particuliers soient progressivement additionnés pour former une contribution déterminée au niveau national (NDC).

Parmi les plus éminents, nous pouvons citer la Climate Chain Coalition, le Blockchain Climate Institute, la Blockchain for Climate Foundation, la Climate Ledger Initiative et CleanTech21, il devrait avoir plus d’initiatives contre le changement climatique.

Blockchain: objectifs initiaux

Par exemple, la tarification et les taxes sur le carbone, ainsi que la collecte de fonds basée sur des jetons pour les initiatives sur le changement climatique.

De plus, chaque pays doit adhérer à un seul registre de la blockchain et enregistre de manière transparente ses propres investissements et contributions au changement climatique.

conclusion

Le réchauffement climatique nécessite un travail continu, l’important est qu’il y a un engagement de nombreux pays, qui ont commencé à utiliser la technologie Blockchain.

Cependant, nous sommes des bébés qui avancent chaque jour dans la technologie elle-même, mais conscients que nous pouvons atteindre un point de maturité dans la blockchain, les gouvernements et les entreprises.

Démontrer le vrai potentiel de l’impact de la blockchain pour inverser le changement climatique.

