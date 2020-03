Comment la Corée du Nord utilise-t-elle la crypto pour échapper à la loi?

Le ministère américain de la Justice a récemment accusé Tian Yinyin et Li Jiadong d’avoir blanchi plus de 100 millions de dollars de crypto-monnaies volées. Selon les autorités, cet argent serait destiné à profiter à leurs prétendus complots en Corée du Nord.

Nous avons tous entendu parler de la capacité du Bitcoin à être utilisé pour contourner la loi. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé comment ils le faisaient?

Selon le ministère américain de la Justice, les pirates informatiques nord-coréens étaient responsables d’avoir volé 250 millions de dollars dans un échange cryptographique. Par la suite, deux citoyens chinois ont été chargés de les aider à blanchir 100 millions de dollars grâce à la vente de cartes prépayées iTunes et d’autres méthodes.

Plus inquiétant encore, selon les documents révélés par le gouvernement américain, les hackers semblent avoir été soutenus par le gouvernement Kim Jong-un.

Apparemment, le plan est lié au groupe Lazarus, a perfectionné sa tactique. Utilisant souvent les soi-disant «chaînes de pelage» pour couvrir leurs sentiers.

Le vol de la crypto-échange s’est apparemment produit en 2018, après qu’un employé du même a téléchargé sans le savoir un logiciel malveillant depuis la Corée du Nord. De toute évidence, cela a permis à l’attaquant d’avoir accès aux clés privées, aux crypto-monnaies et aux informations client.

La Corée du Nord est-elle une menace?

Selon le document révélé par le gouvernement américain, on explique pourquoi on souhaite saisir 113 comptes de crypto-monnaie associés au blanchiment d’argent en Corée du Nord.

Il convient de rappeler que le régime de Kim Jong-un est économiquement isolé par des restrictions spécifiques pour entraver son programme d’armes nucléaires. Les crypto-monnaies ont donc permis à la Corée du Nord de générer des revenus, même en cas de vol, en contournant ces restrictions.

Le principal problème est qu’en août de l’année dernière, des experts ont déclaré aux Nations Unies que la Corée du Nord non seulement mène des cyberattaques de plus en plus sophistiquées pour voler jusqu’à 2 milliards de dollars US. Il utilise cet argent pour financer son programme d’armes nucléaires.

Comment ont-ils réussi à blanchir les fonds en crypto-monnaies?

Cependant, il est inutile d’avoir autant d’argent dans les crypto-monnaies, car il y a peu d’entreprises qui l’acceptent, alors elles sont confrontées à la tâche d’amener cet argent dans une monnaie fiduciaire. La question est: comment le faire sans éveiller les soupçons?

C’est ici que Tian et Li jouent leur rôle principal, réussissant à laver 100 millions de dollars de crypto-monnaies pour la Corée du Nord. Cependant, quiconque essaie de blanchir des fonds dans des crypto-monnaies est confronté à deux problèmes:

En premier lieu, vous ne pouvez pas effectuer de dépôts à grande somme dans différents échanges cryptographiques. En second lieu, gardez à l’esprit que les transactions en Bitcoin peuvent être suivies.

De cette façon, afin d’éviter les obstacles susmentionnés, les pirates ont envoyé les crypto-monnaies volées via une longue chaîne de transferts vers de nouvelles adresses. De plus, un petit morceau de l’ensemble a été divisé et envoyé à une autre adresse. C’est ainsi que les pirates empêchent le suivi de leurs transactions.

Ainsi, selon le rapport du gouvernement américain, les Nord-Coréens ont appliqué les “chaînes de pelage” afin d’éviter le suivi.

Cependant, le gouvernement américain Il est également préoccupé par le fait que l’utilisation des échanges de crypto pour blanchir les crypto-monnaies a augmenté, malgré le fait que la plupart respectent les règles contre le blanchiment d’argent. Et la stratégie consiste à utiliser des comptes d’utilisateurs légitimes dans ces échanges cryptographiques qui proposent de les aider.

