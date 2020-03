Comment la localisation du contenu de votre site Web peut stimuler les ventes

Si votre entreprise n’atteint pas ses clients cibles en ligne, vous soufflez une grande opportunité.

Mars

5, 2020

5 min de lecture

Incontestablement, le but de passer des semaines et des mois à diffuser du contenu pertinent sur votre site Web est de réaliser un profit. Et si vous êtes comme les autres propriétaires de sites, vous avez su essayer de tenir compte des techniques d’optimisation des moteurs de recherche (SEO) de Google. Mais à la fin de la journée, vous ne voyez peut-être qu’un filet de ces visiteurs qui font des ventes. Alors quel est le problème?

Il est temps de vous replier sur la localisation linguistique pour vous assurer que vous parlez une langue que vos clients comprennent et que vos efforts de marketing sont ciblés sur une base spécifique.

Qu’est-ce que la localisation de contenu Web?

La localisation de contenu de site Web implique la présentation de votre contenu – y compris du texte, des images, du multimédia, des PDF dynamiques, etc. – dans la langue maternelle d’un visiteur ou d’un client potentiel. La grande idée est de s’assurer qu’un visiteur des États-Unis et un autre de France voit le même contenu mais dans des langues différentes. Vous pouvez également cibler différentes régions des États-Unis, car il existe différentes langues vernaculaires à travers le pays.

De plus, un exemple d’événement festif peut être représenté comme “Noël” pour les États-Unis. visiteurs et “La Chandeleur” pour les Français. Par conséquent, la localisation linguistique permet à vos visiteurs de mieux comprendre le contenu de votre site et les produits que vous essayez de promouvoir.

L’avantage dominant de la localisation linguistique est sa capacité à améliorer les prospects et les revenus de l’entreprise. Voici quelques raisons pour lesquelles:

Marketing mondial. Un récent rapport de Statista a révélé qu’en 2019, seulement 25,2% des internautes étaient anglophones. De même, sur 4,13 milliards d’internautes actifs en 2019, la Chine et l’Inde représentaient respectivement 854 millions et 560 millions d’utilisateurs en ligne, et aucun d’entre eux n’est un pays natif anglophone.

Cela signifie que vous laissez beaucoup d’argent sur la table si la langue de votre site ne cible pas le marché mondial. Pour cette raison, la localisation de contenu de site Web peut présenter votre entreprise sous le meilleur jour au bon public. Cela aide également votre marque à atteindre plus de personnes qui vivent et travaillent dans une certaine région, car elle cible le marché international et multilingue.

Des ventes plus efficaces Le contenu d’un site Web correctement localisé aide également l’équipe de vente à être plus efficace. Les lecteurs internationaux ont déjà compris les informations sur le produit, le contenu éducatif du site Web et bien plus encore, et peuvent poser des questions utiles pour dissiper leurs doutes.

Le contenu localisé permet également aux équipes marketing locales de mieux comprendre les informations du site et de mieux les transmettre aux clients potentiels. Considérez-le comme un argument de vente parfait. Parallèlement à cela, le processus de vente est plus rapide et l’interaction employé-client est améliorée pour apporter des niveaux de satisfaction plus élevés.

Meilleure visibilité sur les moteurs de recherche. Google et les autres principaux moteurs de recherche cherchent à offrir les meilleurs résultats possibles et à améliorer l’expérience utilisateur. C’est pourquoi une façon de générer un trafic massif vers votre site Web est de localiser les méta mots-clés et les balises du site. Tout commence par l’optimisation du référencement de votre site Web pour répondre aux différentes langues et pays.

Pour commencer, des outils tels que Google Analytics peuvent vous donner un aperçu de la provenance de vos visiteurs, vous aidant à élaborer une stratégie de ciblage de ces emplacements à l’aide d’un référencement blanc. Le résultat peut être très gratifiant au final, car votre site Web figurera également parmi les meilleurs résultats de recherche de ces pays.

Comment localiser le contenu de votre site Web

Maintenant que vous savez ce que vous tirez profit de la localisation du contenu de votre site Web, nous allons vous montrer une approche simple qui vous aidera enfin à générer de nouvelles ventes:

Offrir un contenu localement pertinent. Tout d’abord, vous devez rendre votre contenu localement pertinent, ce qui signifie que vous n’allez pas cibler généralement la langue officielle du pays. Cependant, vous devrez effectuer des recherches pour déterminer quels locuteurs natifs de ce pays sont en fait vos visiteurs les plus fréquents. Néanmoins, cela peut être un peu compliqué, c’est pourquoi vous devriez vous rabattre sur les services d’un professionnel. Comment ça? Lisez la suite pour le découvrir.

Collaborez avec des experts. Les entreprises spécialisées dans la localisation ou la traduction de langues connaissent la langue et la culture des utilisateurs du marché cible. À ce titre, ces experts sont bien informés de ce que veulent les clients et de leurs habitudes de dépenses. Il s’ensuit que la collaboration avec ces sociétés aidera à fournir efficacement un contenu localisé et précis à vos clients.

La localisation du contenu de votre site Web peut potentiellement générer des ventes sur votre plate-forme et, surtout, augmenter la visibilité des moteurs de recherche de votre site Web. En tant que tel, si vous offrez le même service dans différents pays, il peut être très avantageux de personnaliser votre contenu pour qu’il corresponde à sa langue maternelle, même si vous devez recourir aux services d’une entreprise de localisation pour la traduction de la langue de votre site. En fin de compte, l’engagement client de qualité répond aux besoins de chacun.

