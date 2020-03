Comment la «recherche conversationnelle» convertit les acheteurs – Econsultancy

Pensez à la dernière fois que vous avez recherché un produit en ligne. Si vous êtes comme 93% des acheteurs numériques, l’expérience a commencé dans une barre de recherche avec quelques mots clés correspondant à ce que vous recherchiez.

Quelques secondes plus tard, vous êtes confronté à des centaines ou des milliers d’options, avec des publicités sponsorisées et un jargon technique. Le long voyage d’achat a commencé.

Autrement dit, les expériences de recherche ne sont pas agréables. Les consommateurs aiment trouver des produits, pas les chercher. Le processus épuisant de raffinage des mots clés, d’activation et de désactivation des filtres et de comparaison des descriptions de produits afin d’effectuer un achat a pris le plaisir de faire du shopping et a rendu impossible pour les consommateurs d’avoir confiance en leur achat.

Bien que les méthodes d’achat aient évolué au cours des deux dernières décennies, l’expérience de recherche a été reconstituée à partir de pratiques obsolètes.

La façon dont nous recherchons n’a pas changé depuis près d’un siècle

L’ère numérique a révolutionné notre façon de magasiner, mais nos méthodes de recherche et de recherche de produits en ligne remontent aux années 1930, avec une poignée d’optimisations réalisées au cours des 60 dernières années. Les deux principaux éléments de notre expérience de recherche «moderne» sont: la recherche à facettes ou filtrée et les mots clés statiques. Chacun a son propre impact sur la façon dont les consommateurs naviguent dans les expériences de recherche numérique.

Recherche à facettes ou filtrée

L’utilisation de filtres basés sur des groupements prédéterminés pour organiser les données et identifier les informations pertinentes provient du système de classification du côlon développé par un universitaire indien en 1933. L’objectif était d’aider les scientifiques et les bibliothécaires à trouver les bonnes données ou informations sans passer des heures (ou des jours) à la recherche d’une étude ou d’un livre spécifique.

La recherche à facettes domine les sites de commerce électronique – la barre latérale où les consommateurs cochent les cases pour tenter d’affiner la recherche est le système de classification des côlon moderne.

Mots clés

Selon la source, certains disent que l’utilisation de mots-clés remonte au développement du référencement au début des années 1990, mais le concept de pondération de termes spécifiques en fonction de la pertinence et de la dépendance des termes a été développé dans les années 1960 par des scientifiques de l’Université Cornell. Aujourd’hui, la barre de recherche exige que les consommateurs sachent exactement ce qu’ils recherchent, car l’utilisation de mots clés est le moyen préféré des entreprises pour classer leur produit.

Aucun de ces composants ne considère la façon dont les humains prennent intuitivement des décisions ou des achats. Chaque fois qu’un consommateur décide d’acheter quelque chose en ligne, il joue avec la barre de recherche. L’expérience est dépassée et les consommateurs sont confrontés à une myriade de défis lorsqu’ils font leurs achats.

Trois défis auxquels sont confrontés les consommateurs modernes

Maintenant que nous avons établi les origines de l’expérience de recherche d’aujourd’hui, il est temps de comprendre son impact sur les consommateurs lorsqu’ils achètent sur les canaux numériques.

Rappelez-vous comment nous vous avons demandé de réfléchir à la dernière fois que vous avez effectué des achats en ligne? Comment vous sentiez-vous lorsque votre navigateur regorge d’options? Il y a de fortes chances que vous rencontriez l’un des trois (ou peut-être les trois) des défis et des frustrations que ressent votre consommateur chaque fois qu’il recherche:

Surcharge de choix

Une simple recherche de «crème pour les yeux pour les rides» génère plus de 10 000 résultats sur Amazon. Essayez de réduire cela avec la recherche à facettes en sélectionnant des options uniquement pour les femmes et les peaux mixtes: 3000 résultats. Plus de 54% des consommateurs sont dépassés par le choix disponible.

FOBO (peur de meilleures options)

Cousin des consommateurs de FOMO, la crainte de meilleures options est le sentiment qu’il y a quelque chose de mieux disponible, mais ils ne l’ont tout simplement pas trouvé – pour l’instant. Cela paralyse notre capacité à prendre une décision.

Confusion du produit

Les entreprises remplissent les pages de produits de jargon technique et de mots-clés, pensant qu’un consommateur le comprend. Les consommateurs ne sont pas des experts en produits et ne devraient pas être censés analyser les spécifications techniques et le jargon de l’industrie pour déterminer si un produit leur convient.

Si vous êtes épuisé à penser à quel point la recherche en ligne de produits ou de services est intimidante, alors vous devez savoir qu’il est possible de résoudre tous ces problèmes. Offrir une expérience de recherche supérieure que les consommateurs apprécieront nécessite de tirer parti de la recherche conversationnelle.

Recherche conversationnelle: la réponse à des expériences de recherche obsolètes

L’ancienne façon de magasiner – lorsque vous êtes entré dans un magasin et qu’un vendeur vous posait quelques questions pour affiner les options en fonction de vos besoins et de vos exigences – est le modèle d’une expérience centrée sur le consommateur. Ce vendeur, avec toutes ses connaissances et son expérience, pourrait anticiper et comprendre ce que vous vouliez; c’était authentique et personnel. Comme son équivalent moderne, la recherche conversationnelle numérise l’expérience humaine et l’intuitivité qui manquent dans l’expérience de recherche que nous avons décrite dans cet article.

C’est le moyen ultime de convertir les consommateurs, en tirant parti de l’IA pour optimiser chaque étape de leur parcours. Plutôt que d’utiliser des mots clés ou une recherche à facettes, le consommateur se voit poser une série de questions basées sur les besoins pour limiter le choix à cinq à 10 options, pas à des milliers. L’IA comprend et prévoit ensuite ce dont le client a besoin pour augmenter la conversion et la satisfaction du client. À leur tour, les marques et les détaillants obtiennent des informations précieuses sur leurs consommateurs, comme les performances des produits, l’efficacité des canaux et les profils d’acheteurs.

Les consommateurs méritent une meilleure expérience de recherche, et chez Zoovu, nous sommes là pour vous aider à offrir exactement cela. Rejoignez un webinaire avec Christopher Baldwin, vice-président du marketing, pour en savoir plus.