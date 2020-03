Comment la technologie change l’industrie du jeu en Inde

Le jeu existe depuis de nombreux siècles et depuis ses débuts, il a évolué rapidement et la technologie a donné son essor aux gains de loterie et de casino. La popularité du jeu n’a jamais baissé et en fait, il continue d’augmenter parce que les gens adorent humour la montée d’adrénaline qui survient lors de la participation aux jeux de casino et à la loterie. Les premiers jeux de casino étaient simplement des dés qui ont évolué plus tard en machines à sous, écrans tactiles et plus encore. La situation juridique a été remise en question, mais l’expert de l’industrie casinobetting.live déclare sur leur site Web: “Il est techniquement légal de jouer dans les casinos en ligne en Inde, bien que le marché ne soit pas réglementé.”

Cela signifie que la plupart des casinos fonctionnent actuellement sous MGA, SGA, DGA ou UK Gambling Commission. Cela signifie que même si le marché n’est pas réglementé, les casinos en ligne y adhèrent aux licences, lois et règles de l’UE ou du Royaume-Uni.

Dans cet esprit, voici comment la technologie du divertissement a jusqu’à présent joué un grand rôle dans les casinos et les loteries en ligne.

Les appareils mobiles et les applications ont permis un accès plus facile aux jeux

Les appareils mobiles et les applications ont déjà envahi notre vie quotidienne et presque toutes les industries comptent sur eux. De la finance aux restaurants, il est très difficile de trouver des entreprises qui n’utilisent pas les technologies. Cela vaut également pour l’Inde. Obtenir des jackpots et gagner des loteries est aujourd’hui plus accessible et plus pratique car il vous suffit d’installer une application sur votre appareil mobile.

Une étude plus récente a montré que le nombre de personnes qui parient avec des applications mobiles et des sites Web a augmenté d’environ 80% depuis 2018. Il représente environ 45% de l’industrie du jeu, peut-être parce que les gens peuvent désormais placer leurs paris ou jouer à leur casino. jeux à l’intérieur de leurs maisons.

La croissance des casinos en ligne a été rapide. Il y a quelques années, il était difficile d’imaginer que nous pourrions jouer à des jeux de casino sur des téléphones portables. Même si les ordinateurs de bureau étaient disponibles à l’époque, ils étaient ennuyeux, lents et frustrants. Maintenant, les réseaux de smartphones 5G sont sur le point d’entrer sur le marché et la technologie en développement permet aux joueurs en Inde de jouer autant de jeux que possible sur leurs appareils.

Le nombre de casinos mobiles est en constante augmentation et la plupart de ces casinos offrent une expérience similaire à celle que vous attendez des casinos terrestres. La portabilité mobile est pratique pour les joueurs de mettre des jeux de casino à tout moment et en tout lieu. Les jeux sont également disponibles en deux modes: versions de navigateur et applications. Les versions ont rendu les jeux plus fluides.

La réalité virtuelle fait partie des facteurs clés du jeu en ligne et elle ne cesse de s’améliorer pour renforcer ses habitudes. La technologie a rendu la réalité virtuelle pratique et les casinos mobiles en ont pleinement profité. Certains casinos en ligne en Inde ont développé des jeux mobiles proches de ce que les joueurs attendent des casinos physiques. Ainsi, les joueurs peuvent avoir l’impression de jouer à de vraies machines à sous, à la roulette et à des jeux de casino au blackjack.

Le nombre de sites Web de jeux utilisant la technologie de reconnaissance des gestes en Inde a augmenté. La reconnaissance des gestes fait partie des nouvelles technologies de l’industrie des jeux en ligne et les estimations montrent qu’elle pourrait valoir 18 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2020. La technologie joue un rôle vital dans l’industrie des jeux en ligne. Du pliage aux gestes à la table de poker en passant par la rotation de la roulette, les joueurs apprécient la technologie de reconnaissance des gestes.

La technologie change les boutiques de paris

Les bookmakers travaillent dur pour s’assurer que leurs boutiques sont pertinentes, car les joueurs optent pour des applications mobiles. Avec l’aide de la technologie, ils essaient de s’assurer que les boutiques de paris sont pertinentes. Les bookmakers intègrent la technologie aux magasins sous forme de kiosques de paris en ligne à écran tactile. L’activité sociale permet aux gens de jouer avec leurs amis. De cette façon, les casinos peuvent attirer plus de monde.

Les bookmakers offrent beaucoup de choses que les gens n’obtiendraient pas s’ils choisissaient de placer leurs paris lorsqu’ils étaient chez eux. Ils impliquent l’utilisation de nombreuses cartes lorsque vous pariez en ligne ou utilisez de l’argent – il n’y a pas de limites. Les fonctionnalités sociales sont meilleures que de discuter avec des inconnus dans les casinos en ligne. Les magasins créent également un sentiment de communauté que vous n’obtiendrez pas lorsque vous pariez via un site Web ou un appareil mobile.

La technologie aide les casinos à répondre à la demande de loteries mobiles

Il est évident que la demande de jeu mobile est en augmentation, ce qui signifie que les joueurs souhaitent qu’il soit accessible à tout moment. Les gens s’attendent à des applications de jeu sûres et plus sûres qu’ils peuvent utiliser pour placer des paris sans craindre de perdre leur argent. C’est la raison pour laquelle les casinos font la publicité des kiosques de jeux de casino comme complètement sécurisés et conviviaux. Lorsque vous jouez dans les casinos, les gens obtiennent des reçus comme preuve de leurs dépôts.

Conclusion

Les experts de l’industrie du jeu en ligne pensent que les casinos peuvent répondre au besoin et à la demande de gagner des loteries s’ils se réunissent. L’industrie a évolué rapidement au cours des dernières décennies et la technologie exacerbe l’ensemble du processus pour garantir que les loteries et les jeux de hasard soient agréables pour les personnes qui choisissent d’y participer.