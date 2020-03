Comment le changement climatique affectera-t-il mes décisions d’investissement?

Dans ce contexte, il serait bon de considérer avant d’investir non seulement dans quel point de développement de la stratégie environnementale l’entreprise est située, mais de voir ses plans futurs qui nous aideraient à savoir si l’entreprise est prête pour la transition, car ce changement ne Elle implique seulement une réduction des émissions de CO2, mais l’utilisation de matériaux renouvelables dans ses emballages, cherchant à ne pas contaminer l’environnement lors de son processus, l’utilisation de matières premières naturelles, les méthodes de recyclage des produits, entre autres.

De cette façon, nous pouvons non seulement identifier ceux qui vont de pair avec les accords conclus, mais nous verrons la possibilité d’identifier des pionniers et des leaders dans les industries du futur, ainsi que de nouvelles opportunités de marché.

De là, nous dérivons des instruments financiers axés sur le financement exclusivement du développement de projets environnementaux, en mettant l’accent sur: les énergies renouvelables, les transports propres, la construction durable, entre autres. C’est le cas des obligations vertes, axées sur le financement de certains secteurs tels que: l’énergie, la construction, l’industrie, les transports, etc.

Aujourd’hui, malgré les efforts consentis et la croissance du financement vert, nous accusons toujours du retard dans l’émission de ce type d’instruments, nous devons donc continuer à promouvoir les entreprises afin qu’en plus d’offrir des rendements attractifs, elles offrent possibilité d’investir dans des projets durables avec l’environnement, en aidant à promouvoir les avantages pour la société et l’économie du Mexique et du monde, pour parvenir à une croissance de la main avec l’environnement.

Note de l’éditeur: Alejandra Vargas est analyste boursière au Grupo Financiero BX +, financière et un peu comptable, pratique le patin à glace, le yoga et aime lire des livres sur divers sujets. Les opinions publiées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur.

