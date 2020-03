Comment le coronavirus affecte-t-il l’industrie du commerce de détail? – Econsultancy

Primark est l’un des derniers détaillants à annoncer la fermeture temporaire de certains de ses magasins, dans le but d’aider à stopper la propagation du coronavirus.

Il a fermé des points de vente en Italie, en France, en Espagne et en Autriche (où 30% de ses revenus sont générés), tandis que ses magasins au Royaume-Uni et en Irlande du Nord – au moins au moment de la publication – restent (peut-être controversés) ouverts.

Primark n’est certainement pas le seul à prendre ce type d’action. Les détaillants mondiaux, notamment Glossier, Nike, Urban Outfitters et Patagonia, ont tous fermé leurs magasins indéfiniment, uniquement pour aider à prévenir une nouvelle épidémie.

Dans la majorité des cas, les employés sont payés pour les quarts perdus. Dans le même temps, les détaillants ont également mis à jour les politiques de travail pour aider à alléger la pression sur le personnel. Starbucks, par exemple, a annoncé qu’il mettait en œuvre une «indemnité de catastrophe» pour les employés américains, ce qui signifie qu’il paiera désormais au personnel jusqu’à 14 jours s’ils ont été diagnostiqués ou sont en contact étroit avec une personne atteinte de coronavirus.

Les consommateurs passent aux achats en ligne

Les consommateurs restant chez eux et évitant les lieux publics, il est logique que certains détaillants de commerce électronique voient une augmentation du trafic. En effet, dans une enquête menée auprès de plus de 2200 spécialistes du marketing cette semaine (menée par Econsultancy and Marketing Week), 71% des responsables marketing britanniques ont prédit qu’il y aurait une augmentation de l’utilisation du commerce électronique en raison du coronavirus. Cependant, le consultant en commerce électronique Dan Barker souligne la différence d’impact entre les différentes catégories de vente au détail (par exemple, les meubles de jardin et l’artisanat se portent bien, la mode connaît un plongeon).

L’alimentation et l’épicerie sont, bien entendu, le secteur qui semble le plus susceptible de bénéficier. Fait intéressant, une enquête mondiale Ipsos (de 10 000 adultes) menée du 12 au 14 mars a révélé que les gens dans la majorité des pays n’achètent pas de nourriture ou d’épicerie en ligne plus qu’ils ne le feraient habituellement. Au moment de l’enquête, seule l’Italie commandait plus souvent de la nourriture ou des produits d’épicerie en ligne, ce comportement étant plus de 30% plus fréquent que le mois précédent. Près d’une semaine plus tard, il est probable que les pays dans une situation similaire à l’Italie suivront, car le nombre de personnes passant du temps chez eux aura également augmenté.

Image via Ipsos.com

Si la situation continue ou s’aggrave au cours des prochaines semaines et au-delà, il se peut que tous les secteurs n’en bénéficient pas. Shelley E Kohan, pour Forbes, écrit que «les catégories les plus susceptibles d’augmenter pendant les périodes de rétraction physique d’une population sont la santé et la beauté, l’épicerie et les produits de consommation». En conséquence, elle prédit que «les dépenses en produits de mode pourraient diminuer tandis que les Américains cherchent à s’assurer que les produits nécessaires sont bien stockés dans leurs maisons».

Cela semble également être le cas dans la majorité des pays touchés. En Chine, les ventes d’articles de première nécessité tels que le riz et la farine ont quadruplé sur JD.com depuis la même période de l’année précédente. Au Royaume-Uni, les supermarchés ont publié une déclaration disant que «ceux qui offrent des services de livraison en ligne et de retrait et de collecte fonctionnent à pleine capacité», les créneaux de livraison d’épicerie en ligne étant désormais épuisés pour les trois prochaines semaines au moins. Pendant ce temps, Amazon a également restreint les vendeurs tiers de produits de santé et de désinfection tels que les désinfectants et les masques faciaux, en raison de la hausse injuste des prix par les vendeurs.

Tout bien considéré, alors que les détaillants de commerce électronique pourraient en bénéficier à court terme, des problèmes liés aux stocks et à la chaîne d’approvisionnement sont également susceptibles de se poser. Il sera important pour les détaillants d’investir rapidement afin de répondre à la demande, mais en même temps, de s’assurer qu’ils ne favorisent pas les achats de panique ou les stocks eux-mêmes.

Le géant chinois du commerce électronique JD.com fournit également un bon exemple de la manière de faire face à la situation (et d’aider à éviter que de nouveaux problèmes surviennent). En février, Yahoo! Les finances ont rapporté comment JD.com a tiré des leçons de son expérience de fonctionnement pendant l’épidémie de SRAS, et cette fois-ci a pris des mesures dès le début pour réduire l’impact sur l’emploi du coronavirus, tout en s’assurant qu’il est en mesure de répondre à la demande des clients. L’action comprenait un partenariat avec des restaurants pour embaucher des coursiers supplémentaires, l’embauche d’employés dans des supermarchés fermés temporairement et la création de nouveaux emplois logistiques.

Morrisons est un détaillant britannique qui fait la même chose; il vient d’être annoncé que le détaillant allait créer 3 500 emplois supplémentaires pour répondre à la demande découlant du coronavirus.

L’opportunité omnicanal

Pour une entreprise de vente au détail de briques et de mortier comme Primark, la fermeture de magasins aura un impact important sur les revenus. Et évidemment, même sans franchir cette étape, il y a eu une réduction naturelle de la fréquentation due au coronavirus, entraînant une baisse des ventes à périmètre constant au cours des deux dernières semaines. La société mère ABF a déclaré: «Nous gérons l’entreprise de manière appropriée, mais nous ne prévoyons pas d’atténuer de manière significative l’effet de la contribution perdue de ces ventes.»

Pour les détaillants omnicanaux, il y a alors la possibilité de déplacer l’attention (et l’investissement potentiel) vers le commerce électronique. Pour ces magasins fermés, il s’agira de faire usage de stock, peut-être en utilisant des relations publiques intelligentes afin de générer de la notoriété et d’augmenter le trafic.

Cependant, même pour les détaillants en ligne les plus demandés, des défis risquent de se poser. Les retards ou les perturbations dans les livraisons sont un autre gros problème, qui pourrait potentiellement frustrer les clients et avoir un impact négatif sur la réputation ou la fidélité de la marque à court et à long terme. Plus tôt ce mois-ci, Amazon a averti ses clients que les livraisons seraient plus lentes que d’habitude, et depuis, il y a eu des plaintes selon lesquelles certaines catégories sont continuellement en rupture de stock.

Toutes ces questions seront probablement traitées de manière continue, d’autant plus que la situation évolue constamment.

Se concentrer sur CX

À l’avenir, les détaillants (et les entreprises en général) doivent être particulièrement attentifs à la façon dont ils communiquent. Toute entreprise qui semble capitaliser ouvertement sur le coronavirus ou sensationnaliser la situation risque d’aliéner les consommateurs. Nous avons déjà vu les réseaux sociaux sévir contre ce comportement; Facebook a mis en place une interdiction des publicités faisant référence au coronavirus avec un sentiment d’urgence, ou qui fournissent des informations erronées.

De même, les détaillants doivent être à la fois transparents et s’exprimer sur la façon dont ils abordent la situation. Le courrier électronique a déjà été utilisé efficacement, la majorité des détaillants envoyant des courriels de marketing afin de déterminer comment ils gèrent la situation. Cependant, il est également important que les détaillants soient tout aussi réactifs sur les médias sociaux et les autres canaux de support client numériques.

Un peu d’humour doux et relatable est également le bienvenu, tant que les spécialistes du marketing prennent le bon ton.

Thé d’aujourd’hui:

) ())

_ (___ (____) ____ (___ (__ _

/

actuellement / __

participant / |

réunions / ——

dans mes pyjamas /

___________ /

– ASOS (@ASOS) 17 mars 2020

Pour les détaillants de commerce électronique, la communication liée aux pratiques de livraison est particulièrement vitale pour rassurer les clients. Dans la majorité des cas, la pratique standard est désormais passée aux livraisons «sans contact», où les livreurs laissent les colis à la porte.

Enfin, les détaillants qui semblent prendre des mesures proactives pour aider et protéger les consommateurs dans la mesure du possible sont également susceptibles d’en bénéficier. Le supermarché britannique Islande en est un bon exemple, car il vient d’annoncer qu’il ouvrira ses magasins une heure plus tôt afin que les acheteurs plus âgés puissent obtenir ce dont ils ont besoin.

Nous savons que beaucoup d’entre vous s’inquiètent de l’impact de Covid-19, en particulier pour les personnes vulnérables et les personnes âgées.

Nous voulions vous informer des mesures que nous avons prises. pic.twitter.com/ttvguHPF98

– Iceland Foods ❄️ (@IcelandFoods) 16 mars 2020

Le propriétaire de Louis Vuitton, LVMH, est un autre bienfait. La marque a commencé à utiliser ses lignes de production de parfums pour fabriquer un désinfectant pour les mains, qu’elle envoie dans des hôpitaux en France. Ailleurs, les magasins de détail qui restent ouverts prennent autant de mesures de précaution que possible, comme se retirer sans argent comptant ou échelonner l’entrée.

Les détaillants prenant désormais chaque jour en main, il est impossible de dire quelle sera la «nouvelle norme» pour l’industrie dans les semaines ou les mois à venir. Mais être centré sur le client et les employés est plus important que jamais.

L’impact du coronavirus sur la commercialisation