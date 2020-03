Comment le coronavirus pourrait faire des ravages sur votre chaîne d’approvisionnement

L’approvisionnement est peut-être l’une des dernières choses à laquelle vous pensez, mais ce devrait être l’une des premières.

Mars

20, 2020

4 min de lecture

Au cours des dernières semaines, COVID-19 a transformé la vie américaine d’une manière que beaucoup n’auraient jamais cru possible. Alors que les écoles ferment, les magasins ferment tôt et que les affaires passent au numérique, l’approvisionnement pourrait être l’une des dernières choses à laquelle vous pensez – mais ce devrait être l’une des premières.

Chaque chef d’entreprise sait qu’elle a besoin d’un approvisionnement régulier en produits clés pour continuer à fonctionner. La propagation de COVID-19 promet de nombreuses inconnues dans le futur, mais une chose est sûre: votre chaîne d’approvisionnement risque de subir des perturbations majeures. Le coronavirus a déjà eu un impact sur les chaînes d’approvisionnement de 75% des entreprises américaines. Alors que ce nombre est appelé à augmenter, il en va de même de la gravité de ces perturbations. Voici quelques façons dont COVID-19 pourrait avoir un impact supplémentaire sur vos achats et ce que vous pouvez faire pour l’empêcher.

1. Les prix deviennent ingérables

Nous l’avons déjà vu partout dans l’actualité: le désinfectant pour les mains et le papier hygiénique sont en rupture de stock dans les magasins et se vendent en ligne à des prix exorbitants. Le paiement d’une prime pour les produits ménagers peut être un inconvénient majeur, mais une forte augmentation des prix des produits clés de votre entreprise pourrait être catastrophique. Les petites entreprises sont particulièrement exposées à ce risque. Si le pouvoir d’achat de votre entreprise n’est pas assez élevé, vos fournisseurs peuvent se sentir à l’aise de faire monter les prix à des niveaux inabordables face à des problèmes d’approvisionnement.

Un moyen possible de contourner ce problème est de s’approvisionner autant que possible auprès de fournisseurs locaux. Plus vos fournisseurs sont proches, plus il sera facile de garantir la livraison continue des produits dont vous avez besoin. Cela permet également de tenir plus facilement les fournisseurs responsables de tout écart de prix ou de distribution qui pourrait survenir.

Une autre option consiste à rejoindre une organisation d’achats groupés. Les organisations d’achats groupés (GPO) tirent parti du pouvoir d’achat combiné de leurs membres, garantissant qu’aucune petite entreprise ne se perd dans le chaos de COVID-19. Les GPO utilisent souvent des technologies logistiques de pointe, ce qui signifie que les options d’approvisionnement les plus rapides et les plus efficaces sont toujours connues et disponibles pour les membres.

2. Des problèmes de communication surviennent

Le monde de l’approvisionnement n’a pas seulement été perturbé du côté de l’offre. Le Congrès américain des achats 2020 a été reporté à septembre. COVID-19 a déjà des voyages internationaux à l’arrêt; les voyages intérieurs pourraient ne pas être loin derrière. Les réunions, les enregistrements et les opportunités de réseautage sont des éléments cruciaux du processus d’approvisionnement, mais les alternatives numériques ne sont pas toujours aussi intuitives qu’elles devraient l’être.

En 2020, chaque entreprise devrait avoir au moins une plate-forme de streaming vidéo, que ce soit Zoom, Skype ou Google Hangout. Pour de nombreuses personnes, les rencontres vidéo n’ont pas tout à fait la même sensation que les réunions en personne, il est donc important d’utiliser régulièrement ces technologies pour acquérir une certaine familiarité.

Pour le réseautage, vous pourriez considérer cela comme une opportunité pour enfin avoir une compréhension complète de ce que des plateformes comme LinkedIn ont à offrir. Connectez-vous avec d’autres entreprises de votre taille dans votre secteur pour voir comment elles traitent les problèmes d’approvisionnement. Contactez d’autres fournisseurs qui pourraient obtenir ce dont vous avez besoin à des prix plus compétitifs. Bien que les conférences et autres réunions puissent être perturbées, votre capacité à vous connecter n’est pas nécessaire.

3. Le personnel clé est touché

Malheureusement, l’interaction physique est parfois un élément clé de l’approvisionnement en actions de votre entreprise, mais les entreprises devraient commencer à adopter autant d’éléments de la chaîne d’approvisionnement numérique que possible. Les entreprises mettent de plus en plus en place des politiques de travail à distance, et vos processus d’approvisionnement ne devraient pas être différents. En numérisant le processus, vous pouvez protéger votre entreprise contre l’isolement, la mise en quarantaine ou l’hospitalisation du personnel concerné en raison du virus. Plus vous pouvez vous déplacer en ligne maintenant, moins vous serez obligé de contrôler les dégâts à l’avenir.

Il y a un monde d’inconnues autour de COVID-19, mais cela ne signifie pas que votre entreprise doit se coller la tête dans le sable. En utilisant les technologies numériques et les pratiques de sécurité du personnel pour verrouiller maintenant les éléments clés de votre stratégie d’approvisionnement, vous pouvez vous protéger contre les perturbations plus graves qui pourraient survenir.

