Comment le coronavirus s’est-il propagé dans toute l’Europe? Nous l’expliquons en 10 points

Certaines des mesures qu’ils approuvent pour aider les citoyens consistent à accorder des moratoires sur le paiement des impôts aux entreprises concernées. Les banques centrales abaissent également les taux d’intérêt pour réduire les emprunts.

Le coronavirus est-il très contagieux?

Pour le moment, il semble qu’il se transmet assez facilement. L’OMS estime que chaque personne infectée infecte entre 1,4 et 2,5 personnes. Cependant, ces calculs sont encore provisoires.

Le défi avec ce niveau de contagion est que la croissance est exponentielle. C’est comme s’il y avait plusieurs billes empilées sur le sol et que nous en lançons une autre qui les frappe. Cette petite balle avec le coronavirus frappe deux ou trois, qui en frappent ensuite deux ou trois, et ainsi la maladie se propage.

L’Espagne a enregistré 22% de nouveaux cas en une seule journée, entre le 16 et le 17 mars, pour voir un exemple du fonctionnement de cette croissance.

Est-ce une maladie mortelle?

Non ça ne l’est pas. Il y avait 204 831 cas et 8 272 décès au 18 mars. Il s’agit d’un taux de mortalité de 4%.

Mais cela ne signifie pas que son impact doit être minimisé.

De nombreuses personnes décédées du coronavirus avaient déjà souffert de maladies ou étaient des personnes âgées, qui méritent autant de protection que les jeunes ou les personnes en bonne santé. En fait, il y a aussi des jeunes qui ont été gravement touchés par Covid-19.

Quels autres risques pour la santé le virus pose-t-il?

En plus d’être une menace surtout pour les plus vulnérables (malades et personnes âgées), le risque posé par le coronavirus est la capacité de saturer le système de santé.

Il se propage si rapidement qu’il peut cibler les lits d’hôpital pour les personnes atteintes de coronavirus plutôt que pour d’autres patients qui ont besoin de soins plus immédiats.

Et, deuxièmement, son expansion rapide provoque un effet de panique dans les masses qui commencent à s’approvisionner en produits essentiels, comme le papier toilette qui est rare dans certains supermarchés européens.

