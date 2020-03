Comment le fondateur de Year & Day Made Made Millennials adore la vaisselle

Kathryn Duryea ne voulait pas de plats Ikea et elle ne voulait pas de fantaisie chinoise. Et elle a parié que les autres personnes de son âge ressentaient la même chose.

L’industrie de la vaisselle est énorme et ancienne – un espace de 7 milliards de dollars dominé par des marques héritées haut de gamme et des assiettes à bas prix comme IKEA. Y a-t-il de la place pour plus? Kathryn Duryea a déjà travaillé dans la gestion de marque chez Tiffany & Co., où elle faisait partie de cette vieille garde, mais elle a ensuite vu une nouvelle ouverture: «Nous sommes à un moment où les femmes adoptent le leadership et l’entrepreneuriat, mais il y a toujours un désir de bâtir une communauté à la maison en divertissant », dit-elle. Cela l’a amenée à créer Year & Day, une marque de vaisselle moderne et minimaliste qui a levé 3,5 millions de dollars de financement et attiré une clientèle de célébrités, et augmente ses revenus de 40% chaque trimestre. Voici comment elle a créé un nouvel endroit à une table très fréquentée.

1. Trouvez l’opportunité.

Duryea avait hérité de la vaisselle bien-aimée de sa mère, mais tout s’est brisé lors d’un déménagement. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de créer sa propre collection. «Cela ressemblait à un moment de la main droite: j’étais une femme d’une certaine stature professionnelle et je voulais me faire plaisir», dit-elle. Mais le marché ne répondait pas à ses besoins. Tout semblait obsolète, générique et adapté à un style de vie auquel elle ne pouvait pas se rapporter. Elle – et d’autres femmes de son âge – ne voulait pas de plats du quotidien ennuyeux et de plats de fantaisie uniquement pour des occasions spéciales. Elle voulait de la vaisselle pour tous les jours et pour toutes les occasions, et elle voulait que ce soit un régal.

2. Comblez les lacunes.

L’expérience de Duryea porte sur la marque et les affaires; elle a travaillé avec presque tous les départements de Tiffany & Co. et est titulaire d’un MBA de Stanford. Elle a rapidement réuni une petite équipe de rédacteurs et de directeurs artistiques pour aider à construire l’esthétique de sa marque, et elle a conçu elle-même son produit idéal. De là, elle savait qu’elle avait besoin d’aide. «La production était le domaine où je n’avais aucune expertise», dit-elle. «J’ai donc réseauté et réseauté jusqu’à ce qu’un ami me connecte avec quelqu’un qui pourrait m’aider à naviguer dans ce monde.»

Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Year & Day

3. Défendez votre vision.

Pour séduire sa clientèle cible – jeune, professionnelle, soucieuse de la société – elle souhaitait créer une chaîne d’approvisionnement éthique. Elle a visité neuf usines en Europe pour trouver son match, armée d’un jeu de pitch obsessionnellement détaillé pour convaincre les fournisseurs légendaires de travailler avec elle. Mais une fois qu’elle avait un accord, elle devait encore se battre pour le respect. «Notre fournisseur a continué de repousser notre produit», dit-elle. “Mon mari et moi étions à l’étranger pour un mariage, et je me suis présenté à l’improviste à l’usine parce que j’étais comme, je n’ai toujours pas vu d’échantillons. Cela a fait avancer le processus. »

4. Investissez dans l’expérience.

Year & Day vendrait directement au consommateur, mais Duryea voulait faire plus que simplement présenter un tas de plats, verres et couverts en ligne. Elle voulait aider les acheteurs à comprendre leurs propres besoins dans plusieurs catégories. «C’est pourquoi nous ne nous sommes pas appuyés sur Shopify», dit-elle. “Nous ne pouvions pas obtenir ce type de fonctionnalité orientée client.” Elle a rencontré plus de 50 sociétés de conception de sites Web avant de s’associer à une dénommée Dynamo, qui a aidé à créer, par exemple, un quiz ludique pour guider les clients vers leurs combinaisons de produits idéales, qui a été effectué plus de 100 000 fois.

5. Cibler les influenceurs idéaux.

Avant le lancement, Duryea a vu Eva Chen – une dirigeante de la mode et une personnalité avec 1,3 million de followers sur Instagram – publier que l’un de ses objectifs de vie était d’avoir une vaisselle assortie. Lorsque nous lançons, nous envoyons cela à Eva, pensa Duryea. Elle l’a fait, et Chen a déballé ses assiettes sur Instagram, aidant la visibilité de l’année et du jour à monter en flèche. “Je lui attribue la rupture de la marque”, dit Duryea. Mandy Moore, Cara et Poppy Delevingne, et d’autres ont rapidement suivi.

