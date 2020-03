Comment le licenciement de sa propre entreprise a propulsé Brandon Dawson vers un succès à neuf chiffres

J’ai appris comment évoluer et quitter les entreprises à la dure. Maintenant, il aide d’autres fondateurs à le faire de la bonne façon.

Lorsque Brandon Dawson, 29 ans, a sonné la cloche d’ouverture de l’American Stock Exchange pour avoir rendu publique Sonus Corporation en 1998, il était l’une des plus jeunes personnes à l’avoir fait. Il avait levé des millions de capitaux privés pour développer l’entreprise d’aides auditives, qui était prête pour une croissance explosive, grâce à son modèle de franchise.

Le jeune PDG était au sommet du monde lorsqu’il a reçu l’appel pour se rendre à New York quelques années plus tard. Je pensais qu’il aurait une tape dans le dos. Au lieu de cela, une série d’événements l’a fait quitter l’entreprise.

Le groupe de capital-investissement qui soutenait la société avait une vision différente pour Sonus et voulait vendre, ce que Dawson n’était pas disposé à faire. Ils l’ont donc remplacé en tant que PDG et l’ont nommé président. Quelques mois plus tard, j’ai démissionné. “C’était dévastateur”, se souvient Dawson. “L’entreprise était mon bébé.”

La perte a amené Dawson au bord du désespoir, mais elle lui a également appris une leçon cruciale: bâtir votre entreprise avec des capitaux privés signifie que vous vous inscrivez pour respecter leurs règles. “J’ai utilisé l’argent des autres pour poursuivre mes rêves, donc ce n’était pas vraiment mon entreprise.”

Dawson a juré de ne plus laisser personne contrôler son destin. J’ai décidé de créer une nouvelle société, Audigy Group, mais cette fois sans lever un sou ni renoncer à tout contrôle. En 2016, j’ai vendu l’entreprise pour un prix déclaré pouvant atteindre 151 millions de dollars.

Dawson a appris comment évoluer et quitter les entreprises à la dure. Maintenant, il s’associe avec l’influenceur international des médias sociaux et magnat de l’immobilier Grant Cardone pour aider d’autres fondateurs à le faire de la bonne façon.

Noix et raccourcis.

Dawson a grandi entre les maisons de ses parents divorcés dans le Pacifique Nord-Ouest et le Midwest américain. Enfant, j’ai travaillé pour l’entreprise de technologie d’aides auditives de son beau-père pendant son temps libre après l’école. «Tous les membres de la famille devaient travailler», explique Dawson. «C’était un défi, mais cela m’a appris à être ingénieux.»

La première grande étincelle d’esprit d’entreprise de Dawson est survenue au collège. «Chaque année, nous vendions des noix de notre verger pour payer les frais de scolarité. La famille quittait la ville pour le week-end, mais j’ai eu des ennuis alors j’ai dû récolter le verger, que je détestais. »

Dawson a entendu dire que la classe supérieure de son école devait amasser 1 000 $ pour une excursion, alors il les a embauchés pour cueillir les noix. «Je m’attendais à ce que trois ou quatre personnes se présentent», se souvient-il. Mais quand les voitures ont commencé à rouler, je me suis retrouvé avec plus de 30 ouvriers. Ils ont démoli le travail – et après avoir travaillé dur ensemble, ils ont aussi acheté toutes les noix.

Dawson a gagné bien plus que les frais de scolarité sans lever le petit doigt. «Je devais leur payer les 1 000 $, alors j’ai simplement fait payer plus pour les noix. Ils ont apprécié l’expérience et étaient heureux de payer. C’est à ce moment-là que j’ai appris une leçon importante: le prix n’est pas un problème si vous créez suffisamment de valeur – et beaucoup de gens travaillent trop dur et compliquent les choses. “

Dawson n’aimait pas l’école et était un élève moyen; j’ai donc déménagé à Atlanta, en Géorgie, après le lycée pour continuer à travailler pour l’entreprise de son beau-père. Il a voyagé dans le sud-est des États-Unis en vendant des appareils auditifs et a été promu directeur des ventes à 23 ans.

Il avait déjà construit une carrière réussie lorsque sa mère et son beau-père ont annoncé leur séparation. Plutôt que d’être pris entre eux, j’ai décidé de passer à autre chose.

Fabriquer un nouvel avenir à partir de la douleur.

Dawson s’est réinstallé à Portland, en Oregon, et a découvert une entreprise canadienne d’aides auditives. J’ai conclu un accord pour acheter l’entreprise et je suis devenu PDG de Sonus Corporation.

De nombreux clients précédents de Dawson prenaient également leur retraite, laissant derrière eux des entreprises d’aides auditives rentables que personne n’achetait. Dawson a lancé un modèle de franchise, a levé 38 millions de dollars en capital-investissement, a acquis plus de 100 entreprises et, en tant que PDG, a construit un réseau de plus de 1 000 emplacements.

Dawson a rendu publique la société sur ce qui est maintenant la bourse américaine de NYSE, qui a ajouté du sel à la blessure quand il est parti.

Dawson a été l’une des plus jeunes personnes à avoir sonné la première fois à l’American Stock Exchange.

Crédit d’image: Brandon Dawson

Sous le choc du destin, Dawson a pris un peu de temps pour réfléchir à ses options et admet qu’il n’était pas la personne la plus amusante à côtoyer. «Un jour, je jouais au golf avec mon mentor, Hector LaMarque, comme nous l’avions fait plusieurs fois. Il s’est tourné vers moi et a dit qu’il ne jouerait plus jamais avec moi si je n’arrêtais pas de me plaindre. Il m’a aidé à voir que je devais arrêter d’être la victime et créer l’avenir que je voulais. »

LaMarque lui a donné le livre du Dr Robert Anthony «Au-delà de la pensée positive: une formule sans fioritures pour obtenir les résultats que vous voulez», que Dawson a lu à plusieurs reprises. Lentement, sa douleur et son angoisse se transformèrent en détermination. “Je me suis demandé: si j’avais la chance de recommencer, que ferais-je différemment?”

Avec cette mentalité, Dawson a lancé Audigy Group en 2004 pour aider les pratiques de soins auditifs à évoluer. Au lieu de lever des fonds et de céder le contrôle, il a donné des actions sans droit de vote à des clients fidèles.

En 12 ans, Audigy est passé à 650 cabinets indépendants avec plus de 1 800 employés et un chiffre d’affaires global de 300 millions de dollars. En 2016, je l’ai vendu pour un énorme 77 fois son EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Plus important encore pour Dawson, il a dû rester PDG et partager les bénéfices avec son équipe. «Envoyer des millions à nos clients et employés à la clôture a été le plus grand sentiment au monde.»

Partenariat: deux duos dynamiques.

Après avoir appliqué avec succès son approche à d’autres entreprises, Dawson a rêvé de la partager avec plus d’entreprises et s’est concentré sur un partenariat avec Grant Cardone. En 2019, Dawson s’est mis en ligne pour rencontrer le magnat de l’immobilier lors de sa conférence 10X Growth à Miami, en Floride. Il n’avait qu’une minute pour présenter sa grande idée: “Si je pouvais vous montrer comment nous pourrions ajouter plusieurs milliards de dollars à notre valeur nette, seriez-vous intéressé?”

Cardone a dit oui. Le résultat est Cardone Ventures, une société de portefeuille qui aide les propriétaires d’entreprise indépendants à utiliser le livre de jeu de Dawson d’Audigy Group. «Ma mission est d’aider les propriétaires d’entreprise à gagner avec leurs équipes et leurs clients – sans trop en céder. La liberté ne se mesure pas à l’argent, mais à votre capacité à faire vos propres choix. »

Les choses ont évolué rapidement depuis le début de la société en avril 2019. Dawson prévoit que Cardone Ventures réalisera 2,5 millions de dollars de revenus cette année et 100 millions de dollars en cinq ans. Son objectif global est encore plus élevé: 5 milliards de dollars d’entreprises sous gestion en cinq ans.

“Grant et moi sommes des partenaires parfaits parce que nous nous efforçons d’aider les gens à vivre une vie 10X. Ma spécialité est de créer de la valeur ajoutée dans les affaires; Grant a construit un système pour le faire pour tout le monde – dans les affaires, la formation commerciale et l’immobilier. “

Dawson et Cardone s’attendent à ce que Cardone Ventures gagne 100 millions de dollars en cinq ans.

Crédit d’image: Brandon Dawson

Avec une valeur nette personnelle estimée à 75 millions de dollars, Dawson aurait pu prendre sa retraite maintenant, mais ne s’arrêtera pas de sitôt. Les nouveaux jalons incluent la prise de parole sur scène à la conférence 10X Growth aux côtés du magnat de la musique Scooter Braun, de la légende de la NBA Magic Johnson, du comédien Kevin Hart et de Marie Forleo, qu’Oprah a qualifié de «leader d’opinion pour la prochaine génération».

La vie personnelle de Dawson n’a jamais été meilleure non plus. Il est fiancé à sa collègue entrepreneur Natalie Workman, qui est vice-présidente du développement organisationnel chez Cardone Ventures et animatrice du podcast «Age Gap Realness».

Le couple a 25 ans d’âge. «Le jugement des autres était difficile au début», admet Dawson. “Mais maintenant, nous nous amusons juste avec et restons fidèles à nous-mêmes.”

Dawson et sa fiancée, Natalie Workman, sont séparés de 25 ans.

Crédit d’image: Natalie Workman

“Natalie est parfaite pour moi à tous points de vue – y compris là où nous sommes tous les deux dans la vie”, poursuit-il. «Elle est tellement ambitieuse pour les années à venir, tout comme moi. Ses aspirations à conquérir la vie sont incroyables. »

Le couple vit à Vancouver, Washington et voyage souvent, mais Dawson dit qu’il n’est pas sur cette terre pour jouer au golf et se détendre. «Je veux faire plus et aider plus de gens.» Avec le genre de puissance de feu derrière les duos Dawson-Cardone et Dawson-Workman, il est sur la bonne voie pour y parvenir.

