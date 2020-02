Comment le logement figurera-t-il dans le budget du mois prochain?

Le logement est un domaine clé pour le gouvernement, et nous pouvons probablement nous attendre à quelques grands changements dans tous les domaines dans la déclaration de printemps du mois prochain du nouveau chancelier.

Rishi Sunak, qui a été nommé chancelier après le retrait de Sajid Javid au début du mois, aura eu moins de quatre semaines pour préparer son premier budget. La date est fixée au 11 mars et Sunak s’est engagé à “tenir les promesses que nous avons faites au peuple britannique”.

Certains initiés s’attendent à une déclaration de printemps plus radicale que celle que Sajid Javid aurait été la plus complète. Il devrait également rester fidèle au manifeste des conservateurs pour les élections générales, avec plus d’argent investi dans les services sociaux, le NHS et les dépenses d’infrastructure.

Le Trésor est invité à envisager le secteur locatif privé

La Residential Landlords Association (RLA) et la National Landlords Association (NLA) ont publié leur première déclaration commune appelant à une réforme fiscale dans le secteur locatif privé (PRS) dans le prochain budget.

Selon les deux organismes propriétaires, les modifications fiscales punitives, y compris le prélèvement du droit de timbre sur les résidences secondaires et les modifications de l’allégement des intérêts hypothécaires en vertu de l’article 24, dissuadent les propriétaires de l’industrie. En conséquence, les petits propriétaires locatifs achèteraient le secteur, tandis que d’autres se tournent vers des locations à court terme pour éviter les changements fiscaux – et cela a un effet d’entraînement pour les locataires.

Dans une partie de sa soumission au Trésor, la RLA / NLA déclare: «Le gouvernement veut encourager les locations à plus long terme mais le système fiscal encourage les locations à court terme. Il doit y avoir un examen fondamental de la politique fiscale s’appliquant au secteur locatif privé pour s’assurer qu’il soutient les objectifs du gouvernement et un secteur prospère qui soutient la location à long terme avec une offre adéquate de logements.

«Les locataires et les locataires potentiels ont plus de mal à accéder aux propriétés locatives dont ils ont besoin en raison de la demande de telles maisons qui dépasse l’offre. Cela fait grimper les loyers et rend plus difficile pour les locataires d’épargner pour leur propre maison. »

Propositions pour le marché locatif

La RLA / NLA propose que le prélèvement du droit de timbre soit supprimé lorsque les propriétaires augmentent l’offre nette de logements en développant de nouvelles propriétés. Cela pourrait comprendre la remise en service de propriétés vides, la conversion de locaux commerciaux en logements ou la transformation de grandes propriétés en unités d’hébergement plus petites.

Il suggère également une exonération d’impôt sur les gains en capital pour les propriétaires qui vendent des propriétés à des locataires assis, afin d’aider plus de locataires à devenir propriétaires. L’allégement fiscal devrait également être disponible, indique le communiqué, si un propriétaire investit dans des améliorations de l’efficacité énergétique d’une propriété louée.

David Smith, directeur des politiques de la RLA, a déclaré: «Le système fiscal des logements loués est défaillant. Il encourage la fourniture de maisons de vacances sur des propriétés à long terme à louer, il décourage l’investissement dans de nouveaux logements et n’apporte aucun soutien à ceux qui souhaitent apporter des améliorations en matière d’efficacité énergétique. »

«Dans l’intérêt de ceux qui vivent dans un logement loué ou qui recherchent un logement, les ministres doivent utiliser le budget pour changer de cap de toute urgence et travailler avec de bons propriétaires pour assurer la fourniture de bons logements à long terme et abordables.»

Et les propriétaires?

Une taxe d’habitation controversée était en préparation, mais est désormais exclue par Boris Johnson. La taxe, qui aurait été appliquée aux propriétés de grande valeur, aurait été déployée dans le budget, l’argent supplémentaire étant investi dans d’autres parties du pays.

Un nouveau programme est également lancé pour les premiers acheteurs, appelé le programme First Homes. Le plan vise à réduire de 30% les exigences en matière de dépôt et d’hypothèque pour les premiers acheteurs locaux et donnera la priorité aux vétérans et aux travailleurs clés, notamment les infirmières, les policiers et les pompiers.

First Homes ne comprendra que les nouvelles constructions, dans le but de réduire les primes sur ces propriétés qui découragent de nombreux nouveaux acheteurs. Selon la campagne, cela permettra aux acheteurs d’économiser en moyenne 94 000 £ sur un achat, et la remise sera maintenue lorsqu’elle sera ensuite vendue à un autre acheteur.

Le secrétaire au logement, Robert Jenrick, a déclaré: «First Homes changera la vie des gens de tout le pays qui cherchent à acheter leur première maison.»

«Je sais que beaucoup de ceux qui cherchent à acheter leur propre maison dans leur région ont été contraints de quitter en raison de la hausse des prix. Une proportion de maisons neuves sera mise à disposition à un taux d’actualisation de 30% sur le marché – tournant le cadran sur le rêve de devenir propriétaire.

Accent sur le logement vert

Le Royal Institute for Chartered Surveyors (RICS) a également soumis une «liste de souhaits» au gouvernement avant son annonce du budget 2020.

L’institut y déclare que l’environnement bâti et naturel doit être un objectif majeur pour l’année à venir, avec un stock de logements durables et verts étant une priorité. Les mesures proposées par la RICS comprennent le «verdissement» de notre activité de construction, la réduction de la TVA de 5% pour les améliorations durables de l’habitat et la promotion de méthodes de construction modernes dans les projets d’infrastructure publique.

Il recommande également une révision complète des droits de timbre et un financement approprié pour les départements de planification, y compris le recrutement de personnel supplémentaire ayant une expertise spécifique dans les domaines qui sont déficients.

Hew Edgar, responsable des relations avec le gouvernement britannique et de la stratégie de la ville, a déclaré: «La RICS souhaite que des mesures claires soient prises pour résoudre les nombreux défis auxquels l’environnement bâti est confronté.»

«Cela comprend des solutions pragmatiques et à long terme aux problèmes d’offre de logements et d’abordabilité, des rues et des centres-villes en difficulté au Royaume-Uni et d’atténuer les effets du changement climatique.»

Rumeurs budgétaires

Dans un blog de Bob Young de Fleet Mortgages dans Financial Reporter, il énumère un certain nombre de changements qui pourraient être annoncés: «Le paiement des droits de timbre est passé du vendeur au vendeur? De gros changements dans les niveaux de seuil? Des réductions significatives pour les propriétés supérieures à 1 M £? Osons-nous rêver de réductions de tarifs pour des propriétés supplémentaires? La communauté des propriétaires va-t-elle enfin perdre du terrain? »

Cependant, en conclusion, il revient sur le principal problème du PRS, déclarant que le principal espoir du budget est que le chancelier reconnaîtra l’importance du PRS pour le marché du logement au Royaume-Uni.

Il écrit: “Pendant trop longtemps, il a été traité comme un citoyen de seconde classe alors que la réalité est que sans un marché locatif privé fort, l’écart de logement s’élargit et la différence entre les nantis et les démunis de logement s’élargit.”