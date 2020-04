Comment le mobile a changé le marketing par e-mail

Le courrier électronique existe depuis 1971 et le marketing par courrier électronique est né quelques années plus tard, en 1978 (SmartInsights). Comme pour toute technologie utilisée depuis plus de 40 ans, le courrier électronique a évolué au fil du temps, avec de nouvelles fonctionnalités et capacités ajoutées (interactivité, graphiques, contenu HTML, etc.), tandis que le canal est encore largement reconnaissable par rapport à ceux courriels originaux des années 1970. L’e-mail a connu de nombreux changements au cours de ses premières décennies d’existence, un développement technologique particulier a largement révolutionné la chaîne – l’avènement du smartphone.

Le premier smartphone a été lancé en 1992 (Simon Personal Communicator), mais ces appareils ont vraiment commencé à gagner en popularité lors de l’introduction de l’iPhone en 2007. En 2020, environ 3,5 milliards de personnes (Statista) représentant environ 45% de la population mondiale possèdent un smartphone (Bank My Cell). Cette croissance massive de l’utilisation des appareils mobiles intelligents a fait de ces outils l’écran prédominant pour les utilisateurs d’accéder à Internet (StatCounter). Cette tendance a suivi le courrier électronique, où certains rapports suggèrent que les appareils mobiles représentaient jusqu’à 62% des ouvertures de courrier électronique en 2019 (Adestra).

Voici quelques façons dont notre monde axé sur les mobiles a eu un impact sur le canal de marketing par e-mail.

Accès partout et à tout moment

Lorsque le courrier électronique était accessible uniquement sur le bureau, vous pouviez être assez sûr que vos destinataires de courrier électronique ouvraient tous leur courrier électronique sur leur ordinateur de bureau professionnel ou personnel. Les ordinateurs portables ont commencé à ajouter une certaine portabilité, mais ce n’est que lorsque les smartphones ont décollé que le courrier électronique s’est vraiment libéré du bureau. Désormais, les utilisateurs vérifient régulièrement leurs comptes de messagerie où qu’ils se trouvent. Cela a un impact énorme sur le marketing par e-mail. Savoir où se trouve votre public lorsqu’il reçoit votre message marketing peut avoir un impact important sur cette messagerie.

Lorsque les spécialistes du marketing pouvaient supposer que les destinataires des e-mails étaient au travail ou à la maison, cela fournissait un cadre pour ces messages, leur structure, l’appel à l’action, le calendrier probable, etc. Aujourd’hui, les responsables marketing n’ont aucune idée de l’endroit où un destinataire pourrait être lorsqu’ils ouvrent un e-mail, quel type de cadre social il peut s’agir ou quelles autres choses peuvent attirer leur attention. De plus, les destinataires vérifieront leurs e-mails à toutes les heures de la journée, plutôt que simplement aux moments où ils se trouvent généralement devant un ordinateur.

Comme de nombreux changements technologiques, cela présente aux spécialistes du marketing divers défis et opportunités.

Écran plus petit

Lorsque les boîtes de réception de courrier électronique étaient pratiquement garanties d’être vues sur des écrans d’ordinateur de bureau au moins relativement grands, les spécialistes du marketing connaissaient le paysage sur lequel ils jouaient. Un destinataire de l’e-mail ouvrirait probablement sa boîte de réception et verrait une longue liste d’e-mails défiler vers le bas de l’écran, avec chacun de l’adresse et de la ligne d’objet facilement rendus et lus. Une fois qu’un utilisateur a ouvert l’e-mail, il a probablement vu la plupart ou la totalité du contenu de l’e-mail apparaître à l’écran – en fait, de nombreux spécialistes du marketing ont veillé à ce que l’e-mail ne défile pas.

Tout cela change sur le petit écran de l’appareil mobile. Du coup, la quantité de contenu texte ou image qui peut facilement être représentée à l’écran est considérablement réduite. Maintenant, faire défiler pour afficher tout le contenu est la norme, plutôt qu’un exemple de conception potentiellement médiocre.

À quoi ressemblent vos e-mails sur l’écran d’un smartphone? Est-il facile pour les destinataires d’obtenir rapidement l’essentiel de votre message dans les premières lignes? Sinon, vous risquez de perdre leur intérêt avant d’avoir la possibilité de faire défiler vers le bas pour atteindre le reste de votre e-mail et, espérons-le, de vous engager en cliquant sur un lien, etc.

Interface utilisateur

Une fois que les smartphones et autres appareils portables ont adopté des écrans tactiles hautement fonctionnels, la façon dont les gens interagissaient avec les sites Web, les applications et les e-mails a radicalement changé. Les premiers appareils mobiles étaient parfois difficiles à utiliser, avec différents types de boutons de déplacement du curseur et des façons de sélectionner une option en surbrillance. Bien que les utilisateurs mobiles se soient habitués à ces interfaces utilisateur, ils étaient encore quelque peu hostiles. Cela a changé avec l’écran tactile.

Du coup, le simple fait d’appuyer, de faire glisser ou de brosser un viseur sur l’écran a donné aux utilisateurs des moyens simples d’interagir avec leurs appareils mobiles et le contenu diffusé sur leurs écrans. Pour les e-mails, cela signifiait que faire défiler une boîte de réception, sélectionner un e-mail à lire et cliquer sur un lien ou une autre incitation à l’action dans le message était incroyablement facile. L’interface utilisateur typique des appareils mobiles d’aujourd’hui est souvent considérée comme plus conviviale que leurs homologues de bureau.

Lorsqu’elle est utilisée correctement, cette facilité d’utilisation offre aux spécialistes du marketing par e-mail la possibilité de rendre leurs e-mails hautement interactifs, ce qui peut entraîner un engagement plus élevé, plus de réponses et des taux de conversion plus élevés.

Le courrier électronique continue d’évoluer en 2020, avec différentes applications et outils axés sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. Cependant, ces nouveaux outils évoluant avec le temps, on peut affirmer que l’avenir du courrier électronique sera de plus en plus mobile. Donc, si vous n’approchez pas déjà votre stratégie de marketing par e-mail avec un état d’esprit axé sur le mobile, ce serait le bon moment pour envisager de faire ce changement.

Auteur: Tom Wozniak

Suivez @tomwozniak

Tom Wozniak dirige le marketing et les relations publiques pour OPTIZMO Technologies, une entreprise qui offre à ses clients aux États-Unis et dans le monde la plate-forme la plus robuste du secteur pour la conformité des e-mails et la gestion des listes de suppression.

