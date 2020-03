Comment l’embauche de personnes handicapées rendra votre entreprise plus forte

Vous avez du mal à trouver un bon candidat pour votre poste ouvert? Essayez de sortir des sentiers battus.

Mars

23, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’embauche d’employés qualifiés peut être difficile, surtout dans un marché du travail restreint. Plutôt que de laisser des postes vacants, davantage de propriétaires d’entreprises ont élargi leur bassin de recrutement potentiel pour inclure les personnes handicapées. En plus d’acquérir une personne qualifiée et travailleuse, les entreprises bénéficient d’autres avantages importants de l’embauche de personnes handicapées.

Attirez les talents nécessaires

Les petites entreprises ont du mal à attirer des talents clés car elles ne peuvent souvent pas concurrencer les grands employeurs sur les salaires et les avantages sociaux. Cependant, lorsqu’ils élargissent leur recherche d’embauche pour inclure les personnes handicapées, ils trouvent souvent des candidats talentueux et qualifiés que d’autres ont négligés.

Selon le Bureau of Labor and Statistics, plus de 16% des personnes handicapées ont obtenu au moins un baccalauréat et nombre d’entre elles sont incapables de trouver du travail en raison de préjugés ou de malentendus sur leur capacité à contribuer sur le lieu de travail. L’embauche de personnes handicapées vous permet de recruter des talents clés et de développer leurs capacités à leur avantage et au vôtre.

Élargissez votre audience et améliorez votre environnement de travail

Lorsque vous embauchez des personnes handicapées, vous démontrez que vous répondez aux besoins de cette population, ce qui peut vous aider à développer votre marché et vos revenus. Le revenu discrétionnaire des personnes handicapées en âge de travailler est d’environ 21 milliards de dollars, selon une étude des American Institutes for Research.

Peu d’entreprises commercialisent cette population ou établissent un lien avec elle, ce qui crée des opportunités pour les petites entreprises. L’embauche de personnes handicapées offre un avantage stratégique, car vous augmentez la sensibilisation de cette population à votre entreprise et aux produits ou services que vous vendez. Non seulement vous pouvez saisir une partie de ce revenu discrétionnaire, mais les membres de la famille et les amis des personnes handicapées seront également plus susceptibles d’acheter auprès de votre entreprise.

Un exemple de ce qui est possible est l’histoire d’une petite entreprise en Caroline du Nord qui a reçu une reconnaissance régionale parce qu’elle n’embauche que des personnes handicapées. Bien que vous souhaitiez promouvoir votre environnement de travail inclusif, faites-le avec tact et respect. Vous ne voulez pas que les employés handicapés se sentent comme s’ils étaient exposés ou qu’ils ont été embauchés uniquement pour promouvoir l’entreprise au lieu d’accomplir leurs tâches.

Sur la base des travaux réalisés par le Sierra Group, une société de conseil axée sur la création d’emplois pour les personnes handicapées, il existe plusieurs avantages documentés pour une organisation dans son ensemble lorsque des personnes handicapées font partie de l’équipe. Ceux-ci incluent une rétention plus élevée des employés existants, un meilleur moral du personnel, une augmentation de la créativité et des compétences en résolution de problèmes et une éthique de travail accrue. En d’autres termes, l’inclusion des personnes handicapées encourage chacun à être le meilleur de lui-même.

Comprendre les finances

En tant que petite entreprise, vous pouvez être admissible à trois incitatifs fiscaux fédéraux lorsque vous embauchez des travailleurs handicapés. Le premier est le crédit d’accès aux personnes handicapées. Il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable qui a été développé pour inciter les entreprises à fournir un accès aux personnes handicapées et n’est disponible que pour les entreprises qui gagnent 1 million de dollars ou moins en recettes brutes et qui n’ont pas plus de 30 employés. Le crédit permet de compenser le coût de l’amélioration de l’accès à votre entreprise en supprimant les barrières physiques, en prouvant un support de communication approprié ou d’autres équipements.

Vient ensuite la déduction fiscale pour la suppression des barrières architecturales. Cet incitatif fiscal est offert à toutes les entreprises qui éliminent les obstacles architecturaux et de transport à la mobilité des personnes handicapées. Les entreprises conformes ont droit à une déduction fiscale de 15 000 $ par année.

Enfin, il y a le crédit d’impôt pour possibilités d’emploi, qui est offert aux employeurs qui embauchent des gens de certains groupes cibles. La liste des embauches potentielles sous cette liste va au-delà des personnes handicapées pour inclure les anciens combattants, les ex-criminels et plus encore. Le crédit d’impôt potentiel varie de 1 200 $ à 9 600 $, selon l’employé embauché et sa durée d’emploi.

Bien qu’il y ait des avantages à embaucher des personnes handicapées, de nombreux propriétaires de petites entreprises choisissent de ne pas le faire parce qu’ils sont préoccupés par le coût de l’hébergement de ces personnes. Cependant, cela ne devrait pas être un obstacle.

Une enquête menée par le US Department of Labor Job Accommodation Network (JAN) a révélé que près de 60 pour cent des employeurs ont déclaré qu’il n’y avait aucun coût associé aux adaptations nécessaires pour leurs nouvelles embauches. Un autre 36 pour cent des employeurs ont déclaré connaître un coût unique d’environ 500 $ en moyenne. De plus, les données de JAN révèlent que les entreprises rapportent un rendement moyen de 28,69 $ en avantages pour chaque dollar dépensé pour faire un logement. Ces avantages s’ajoutent aux possibilités de crédit d’impôt décrites ci-dessus.

Conclusion

Sortez des sentiers battus pour trouver des personnes qualifiées qui ont un handicap. Vous serez récompensé à tous les niveaux, notamment en gagnant un précieux membre de l’équipe, en augmentant vos résultats et en améliorant le moral de l’entreprise.

.