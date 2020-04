Comment les applications de rencontres innovent avec de nouvelles fonctionnalités en réponse au coronavirus – Econsultancy

Dans les pays du monde entier, la plupart des gens se concentrent intensément sur le fait de rester loin des autres plutôt que de les attirer.

Ironiquement, l’utilisation des applications de rencontres semble être en hausse pendant le verrouillage, l’isolement social amenant de nombreuses personnes seules à se connecter virtuellement en ligne. Selon Tinder, il y a eu plus de balayages sur l’application le dimanche 29 mars que n’importe quel autre jour de son histoire.

Vous vous demandez peut-être quel est l’intérêt des rencontres en ligne dans le climat actuel. Alors que se rencontrer en personne est généralement l’objectif final (et souvent rapidement atteint) de nombreuses applications de rencontres modernes, le coronavirus signifie que les utilisateurs sont désormais obligés de s’auto-isoler indéfiniment. Dans le même temps, cependant, la quarantaine s’est naturellement traduite par un désir accru de rechercher une connexion, sous quelque forme que ce soit.

Les applications capitalisent sur le chat vidéo

En 2019, Bumble a ajouté des fonctionnalités de chat vidéo et d’appel vocal à son application, dans le but d’aider les utilisateurs à se sentir plus sûrs d’une connexion avant d’organiser une rencontre en personne. Depuis l’épidémie de coronavirus, Bumble aurait vu une augmentation de 21% de l’engagement avec cette fonctionnalité, les utilisateurs expérimentant davantage les «dates» virtuelles.

Fait intéressant, Bumble est l’une des seules applications de rencontres à avoir déjà investi dans le chat vidéo. La fonctionnalité a été testée par d’autres, dont Match.com, mais a rencontré un manque d’intérêt de la part des utilisateurs. Cela semble être dû au fait que la vidéo semble un peu trop révélatrice dans les tout premiers stades de la communication. Cela a changé depuis le coronavirus, bien sûr, car les utilisateurs sont plus conscients de leur manque d’interaction sociale et sont maintenant désireux de forger des connexions.

Encore une fois, les applications de rencontres pivotent vers la vidéo. Malgré une faible demande pour sa précédente incarnation, Match.com a récemment réintroduit sa fonctionnalité de chat vidéo. Lancé la semaine dernière, «Vibe Check» permet aux utilisateurs de parler aux matchs via vidéo, sans divulguer aucune information de contact personnelle. Cela est susceptible de plaire aux utilisateurs qui pourraient vouloir se rendre à une date virtuelle, mais se méfient de faire le saut vers des plateformes comme Skype ou FaceTime trop tôt, car des informations personnelles sont requises.

PRÉSENTATION: VIBE CHECK ???? Échangez vos emojis et LOL contre de vrais rires lorsque vous essayez Vibe Check: notre nouvelle fonctionnalité vidéo qui vous permet de discuter et de voir quelqu’un en direct dans l’application Match. Consultez le lien ci-dessous pour plus d’informations #DatingWhileDistancing https://t.co/VYxRTAZO73 pic.twitter.com/0G19Bjb7jM – Match (@Match) 15 avril 2020

Ailleurs, Plenty of Fish a publié “LIVE!”, Une fonctionnalité (similaire à Facebook Live) permettant aux utilisateurs de choisir de diffuser en direct à un public, ainsi que de participer à des chats vidéo en tête-à-tête. Il existe également une autre nouvelle fonctionnalité appelée NextDate, qui imite la datation rapide, mais avec des appels vidéo de 90 secondes plutôt qu’en personne. En plus de la possibilité d’établir une connexion romantique, ce type de fonctionnalité ajoute également un élément de gamification (et donc de divertissement), qui est également susceptible de plaire aux utilisateurs pendant cette période.

Étendre les connexions

D’autres applications hésitent encore à investir dans la datation vidéo, peut-être en raison de la conviction que l’intérêt disparaîtra une fois le coronavirus terminé. Cependant, de nombreuses applications de rencontres répondent toujours au coronavirus, libérant des fonctionnalités uniques qui visent à stimuler l’utilisation dans les circonstances actuelles.

Tinder, par exemple, a déployé gratuitement la fonctionnalité «Tinder Passport» pour tous les utilisateurs. Auparavant disponible uniquement pour les abonnés Tinder Plus et Gold, il permet aux utilisateurs de rechercher des correspondances partout dans le monde, plutôt que dans leur région environnante. Fait intéressant, Tinder a signalé une augmentation de la durée des conversations depuis le coronavirus, la conversation moyenne ayant duré de 10 à 20% de plus par rapport à février. Dans d’autres changements de comportement, Tinder a également vu une augmentation des sujets de conversation plus considérés, qui se concentrent sans surprise sur le coronavirus dans son ensemble, mais sont plus largement liés au bien-être et aux mécanismes d’adaptation actuels.

Passeport Tinder: maintenant gratuit pour tout le monde jusqu’au 30 avril avec la dernière version de l’application Tinder. Parce que l’éloignement social ne signifie pas nécessairement la déconnexion. pic.twitter.com/ibyEpkwcFL – Tinder (@Tinder) 31 mars 2020

Bumble a également étendu ses filtres de distance à l’échelle nationale, afin que les utilisateurs puissent se connecter avec des personnes n’importe où dans le même pays. En plus de cela, il a ajouté une fonction de note audio, pour les utilisateurs qui veulent faire plus que du texte mais qui ne sont pas tout à fait prêts pour la vidéo. Une autre nouvelle fonctionnalité de Bumble est la possibilité d’ajouter un bouton de «datation virtuelle» aux profils, ce qui signifie aux autres utilisateurs qu’ils sont prêts à se connecter via la vidéo. Comme incitation, Bumble fait également un don de 1 $ au Fonds de solidarité Covid-19 de l’OMS pour chaque personne qui ajoute un badge.

Ailleurs, Hinge a également ajouté la fonction «Date de la maison». Au lieu d’encourager les utilisateurs à passer plus de temps dans l’application elle-même, cependant, la fonctionnalité aide à encourager les couples à quitter Hinge. En effet, les utilisateurs ne sont alertés que lorsque deux personnes indiquent séparément qu’elles sont prêtes pour un appel vidéo en dehors de l’application, ce qui signifie qu’il y a moins de risques de rejet.

L’application de rencontres @hinge a lancé une nouvelle fonctionnalité “Date de la maison” afin que les utilisateurs puissent se rendre à une “date virtuelle” si les deux parties cliquent sur le bouton. V mignon. pic.twitter.com/xmm1jQMM21 – Sunday Times Style (@TheSTStyle) 7 avril 2020

Les rencontres en ligne changeront-elles pour de bon?

Il est évident que les rencontres en ligne connaissent actuellement une forte augmentation, les utilisateurs trouvant des moyens de rendre la quarantaine plus amusante. Cela a même entraîné le lancement de nouvelles applications, spécialement conçues en tenant compte de la situation actuelle. “Quarantine Together” est un nouveau service de rencontres qui propose aux gens de passer un appel vidéo tous les jours à 18 heures – après avoir reçu un rappel quotidien de se laver les mains. Selon ., le nombre de nouvelles inscriptions a augmenté de 50% chaque jour depuis son lancement.

Une autre nouvelle application, Flutter, a également vu une augmentation de son utilisation depuis le coronavirus. Le principe est qu’il offre aux utilisateurs une fenêtre de six heures un dimanche pour établir une connexion, capitalisant sur le fait que les gens ont désormais plus de temps dans une journée à consacrer aux rencontres en ligne.

Les applications comme celle-ci continueront-elles donc à être très utilisées une fois que l’auto-isolement sera une chose du passé? Il est douteux que tout survivra, mais pour des géants comme Bumble and Match, cependant, l’espoir est que l’adaptation rapide de nouvelles fonctionnalités par l’industrie aidera à maintenir l’intérêt à long terme de ce nouveau style de rencontres virtuelles.