Comment les Bitcoin Whales ont-ils réagi au crash de la BTC?

Cela a été une nuit assez dynamique pour que le marché des crypto-monnaies l’appelle en quelque sorte. Si vous l’avez manqué, ne vous inquiétez pas, voici quelques détails de ce moment que nous n’avions pas vu depuis des mois. Les baleines Bitcoin ont immédiatement agi en conséquence.

Alors que Bitcoin était en chute libre à plus de 30%

Pendant ce temps, les crypto-baleines se sont déplacées rapidement et ont vendu des crypto-monnaies. Au moment où cette baisse a été enregistrée, Whale Alert a signalé deux mouvements pour plus de 3 000 BTC. Plus précisément, 3000 BTC en premier et 5000 BTC plus tard, les deux se terminant par Bitmex.

De plus, plus tôt une crypto-baleine a apporté 1000 BTC à la bourse de Binance. Ce sont les événements les plus pertinents de la nuit du 12 mars pour ainsi dire. De plus, une accumulation de 10 millions USD a été enregistrée dans l’après-midi.

Pour ceux qui s’attendent à ce que le Bitcoin augmente sans aucun doute pour le mois de mai en raison de la réduction de moitié, c’est le moment le plus idéal pour acheter du Bitcoin.

Le bitcoin a enregistré un minimum de 3867,09 $ au cours des dernières 24 heures, après une chute de plus de 30%. Compte tenu de cela, certaines baleines ont décidé de vendre leurs crypto-monnaies.

Interprétations du graphique des prix Bitcoin

À un niveau plutôt superficiel, on peut voir que Bitcoin est tombé en dessous de 4000 $. Autrement dit, avec ce que vous avez acheté le matin 1 Bitcoin, la nuit, vous avez pu en acheter près de 2. Positif pour ceux qui ont de l’espoir à moyen terme, trop négatif pour ceux qui ont acheté Bitcoin dans le passé dans la vague haussière.

Une activité Bitcoin constante est attendue dans les vagues à venir, et le marché est actuellement dans un état de panique extrême. De plus, l’indice de volatilité CBOE (VIX) est à 75,47 et indique que les investisseurs restent préoccupés par les baisses du marché boursier.

Tout cela dans un contexte où le Coronavirus a même influencé les prix de l’or, qui est normalement l’un des actifs les plus stables en période de crise et de fluctuations du marché.

Il y a quelques heures, chez CriptoTendencia, nous avons fait une enquête dans laquelle nous avons demandé ce que vous investiriez votre argent pour protéger sa valeur si le Coronavirus progressait davantage. Beaucoup l’ont indiqué dans Gold ou Bitcoin.

Cependant, Bitcoin a montré que même sans être corrélé à un marché ou rattaché à une devise, il n’est pas exempt de fluctuations à la baisse. Cela a été mis en évidence tout au long de cette nuit.

Pour le moment, et même si cela peut sembler fou, nous devons rester calmes. Si vous avez de l’argent disponible et que vous souhaitez investir quelque chose dans Bitcoin, c’est le moment de le faire, mais pas dans l’espoir qu’il protégera sa valeur, mais vous pariez plutôt sur la reprise en raison de la baisse de l’offre qui suivra la réduction de moitié du Bitcoin.

De même, c’est une décision très personnelle. Si vous êtes inspiré par les actions des crypto-baleines au cours des dernières heures, nous vous recommandons d’attendre plus tard le 13 mars et de voir comment tout évolue.

