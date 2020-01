Comment les blogs rendent les gens plus intéressés par les jeux en ligne

Les casinos sont comme n’importe quelle autre entreprise. Ils sont dans un marché très concurrentiel où ils doivent utiliser les dernières et meilleures stratégies de marketing afin de rivaliser pour un bassin limité de clients potentiels. Une manière que les meilleurs casinos en ligne attirent de nouveaux joueurs est par le biais des blogs et de la stratégie de contenu. En utilisant cet outil de marketing moderne, les casinos intelligents ont trouvé un moyen de tirer parti des blogs pour prendre une longueur d’avance sur la concurrence. Voici comment les blogs rendent les gens plus intéressés par les jeux d’argent en ligne.

Améliore le classement des moteurs de recherche

Le but de l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) est de faire en sorte que le classement de votre site soit le plus élevé possible et de figurer en premier dans les résultats de recherche Google. En fait, les statistiques montrent qu’environ 70% ou plus des personnes ne quittent jamais la première page des résultats de recherche. Un blog très important pour booster votre référencement est le blogging. Les blogs créent un contenu pertinent qui plaît à l’algorithme de recherche Google et peuvent également être remplis de mots clés précieux qui permettront à Google de voir votre site comme plus pertinent pour les chercheurs. Lorsque les gens commencent leur recherche pour trouver un nouveau casino en ligne et google des choses comme «meilleur casino en ligne» ou «casino en ligne avec les meilleurs paiements», le blog d’un casino va travailler et obtenir ce casino en haut de la page, attirant plus de personnes et, finalement, plus de clics et de joueurs.

Crée une relation / la rend plus sociale

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens jouent. Selon cet article de Weekly Slots News sur les raisons pour lesquelles les gens jouent, se mêlent, se font de nouveaux amis et sont sociaux, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens aiment le jeu et les casinos en particulier. Dans un casino terrestre, l’aspect social prend soin de lui-même avec l’interaction sociale réelle à laquelle vous participez. Dans les casinos en ligne, cette dynamique est plus difficile à reproduire. C’est pourquoi les blogs sont si utiles. Lorsque les gens lisent un blog, ils commencent à créer une relation avec l’écrivain. Ils mènent des conversations dans leur tête sur le contenu qu’ils lisent et ils peuvent interagir avec le blogueur et d’autres lecteurs dans la section des commentaires. Ces aspects du blog sont ce qui permet aux casinos en ligne de se sentir moins impersonnels et de reproduire plus fidèlement la partie sociale d’un établissement de brique et de mortier.

Attire une jeune génération

Tous les casinos, qu’ils soient les plus connus du Vegas Strip ou le plus petit avant-poste Internet, sont en concurrence pour attirer le même bassin de joueurs de base. Pour la santé à long terme de leurs entreprises, les deux types de casinos font tout leur possible pour attirer de jeunes joueurs millénaires dans leurs établissements. Les casinos traditionnels font des choses à Las Vegas pour attirer une clientèle plus jeune, comme l’ajout de boutiques haut de gamme dans le Strip. Pour les casinos en ligne, les blogs sont un excellent moyen d’attirer les jeunes joueurs parce que c’est quelque chose que la plupart connaissent très bien. Les jeunes comptent aujourd’hui sur les blogs à la fois comme source d’information et comme moyen de confirmer la crédibilité d’un site Web ou d’un détaillant en ligne. Un excellent blog aidera à attirer les jeunes utilisateurs avertis que tous les casinos recherchent.

Donne plus de confiance aux utilisateurs

Chaque joueur cherche un avantage. Comme l’explique Gambling News Magazine, la chance de battre la maison et de gagner de l’argent est l’une des raisons psychologiques pour lesquelles le marché mondial du jeu est une industrie de 495 milliards de dollars en 2019. Rédaction d’un blog sur les stratégies, les conseils et les astuces pour devenir un meilleur le joueur donnera aux gens plus de confiance dans leurs capacités et les incitera à tenter de gagner gros. Bien que tous les joueurs (ou même pas beaucoup) qui lisent le blog ne deviendront pas un “Joueur Avantage”, ils gagneront tous plus de confiance qu’avec leur stratégie améliorée et un peu de chance, ils peuvent détruire le casino et gagner leur fortune.

Raconte l’expérience

Pour les joueurs qui aiment les vrais casinos, jouer en ligne peut être décevant. Assis devant votre ordinateur et en cliquant sur une souris ne sera jamais aussi immersif et agréable pour certains que de sentir les vrais dés ou les cartes dans votre main. Cependant, en 2019, les casinos en ligne sont devenus incroyablement réalistes avec la mise en œuvre de nouvelles technologies qui augmentent les capacités sociales et améliorent l’interface utilisateur et rendent les graphiques beaucoup plus réalistes. Un excellent blog pourra vanter ces améliorations dans l’expérience du casino en ligne et, à tout le moins, rendre les gens curieux de savoir comment l’expérience en ligne se compare. Un blog attrayant qui peut capturer la qualité de l’expérience en ligne contribuera grandement à attirer des joueurs qui, traditionnellement, n’étaient pas très intéressés par une expérience en ligne.

Collecte les e-mails

Un blog peut aider à développer une suite qui incitera les gens à remettre la clé du marketing en ligne… e-mails. Lorsque vous êtes en mesure de gérer une liste de diffusion importante, le marketing que vous implémentez deviendra beaucoup plus puissant. Le marketing par e-mail est toujours l’un des moyens les plus rentables et efficaces de marketing auprès des consommateurs. La collecte d’e-mails via un clic ou des abonnés à un blog signifie que vous aurez une liste de qualité avec les utilisateurs pertinents que vous connaissez sont pré-qualifiés pour toutes les offres que vous envoyez. Une fois que vous avez cette liste, vous pouvez exécuter tous les types de promotions telles que des parties gratuites ou des correspondances de dépôts qui amèneront les gens à jouer plus fréquemment ou avec plus d’argent sur leur compte en ligne. Si le blog d’un casino en ligne ne fonctionnait que pour collecter des e-mails pertinents, ce serait toujours une énorme victoire qui générerait à elle seule le retour sur investissement souhaité.

Conclusion

Les blogs sont un outil de marketing résolument du 21e siècle et les casinos en ligne qui l’utilisent en 2019 en récoltent les fruits. La meilleure partie de tout est qu’il est relativement facile et peu coûteux à mettre en œuvre. De nombreux casinos peuvent le faire eux-mêmes avec quelqu’un déjà membre du personnel ou ils peuvent payer un écrivain professionnel pour le faire à un prix raisonnable. La clé est cependant la cohérence. Un blog cohérent est un blog réussi et de plus en plus de casinos en ligne le découvrent tout le temps.