Comment les détaillants de livres de rue continuent de dominer les livres électroniques

Les preuves suggèrent que les consommateurs préfèrent toujours les livres physiques aux livres électroniques.

Alors que de nombreux grands magasins et détaillants de mode recherchent désespérément des moyens de séduire les clients, les librairies attirent en quelque sorte de grandes troupes avec peu d’efforts.

Les médias numériques peuvent continuer de perturber le commerce de détail et les industries des médias, de la musique et du divertissement, mais la recherche suggère que son impact sur la vente au détail de livres semble avoir atteint son apogée. Les consommateurs montrant toujours une nette appréciation des livres physiques, cela signifie-t-il que l’ère des ebooks est révolue?

“Le livre reste un objet physique merveilleusement tactile qui n’a pas été amélioré”, a déclaré Kate Skipper, directrice de l’exploitation de Waterstones, à Retail Gazette.

«Vous pouvez partager et transmettre un livre physique afin qu’il ait une fonction sociale qu’un livre dans l’éther n’a pas.

«Quiconque a le plaisir de partager un livre avec un enfant sait que l’expérience est inégalable.»

Il y a plus d’une décennie, Amazon a présenté le Kindle, un appareil électrique noir qui permet aux utilisateurs de parcourir, acheter, télécharger et lire des livres et des magazines au format numérique.

Le Kindle a été lancé en 2007 pour offrir aux consommateurs une lecture simplifiée.

Cependant, les livres électroniques ont connu une baisse rapide des ventes ces dernières années. Les données sur les consommateurs TGI publiées l’année dernière montrent que seulement 8,5% des adultes au Royaume-Uni ont acheté un livre électronique, contre 38% pour un livre physique.

«Au début des années 2010, nous pensions que nous allions bientôt voir la mort des livres physiques, Amazon remplaçant les librairies et les iPads, supprimant le besoin de trimballer des romans à oreilles de chien», a expliqué le stratège de M&C Saatchi, Jacob Colman.

«Mais après une (brève) augmentation rapide des ventes de livres numériques, la courbe de croissance est devenue presque plate. Il est peu probable que les ventes de livres numériques dépassent les ventes physiques dans un avenir proche. “

Plus tôt ce mois-ci, Waterstones a annoncé une augmentation de ses ventes annuelles pour la première fois depuis 2016 dans son rapport annuel.

Les comptes déposés à Companies House ont montré que les bénéfices avant impôts se sont élevés à 27,7 millions de livres sterling pour l’année complète jusqu’au 27 avril 2019, contre 19,9 millions de livres sterling atteints l’année précédente.

Alors que Waterstones reste stable dans ses efforts pour stimuler les ventes, WHSmith – qui est également reconnu pour la vente de livres – semble prendre du retard.

Dans les 20 semaines au 18 janvier, Les ventes de WHSmith ont chuté de 5% sur une base totale et comparable.

Colman a fait valoir que les machines d’auto-analyse de WHSmith sont à blâmer pour son déclin. Il a également déclaré que le libre-service du détaillant motive les clients à quitter le magasin le plus rapidement possible.

“C’est Waterstones qui est en train de grandir, tandis que WHSmith est dangereusement près de disparaître à jamais”, a-t-il déclaré.

Le bénéfice avant impôts de Waterstones de 27,7 M £ en 2019 est en hausse par rapport à 19,9 M £ l’année précédente.

L’année dernière, près d’un an après l’acquisition de Waterstones, la société de fonds spéculatifs Elliott Management a annoncé qu’elle allait acquérir la chaîne de librairies américaine Barnes & Noble, et installerait le directeur général de Waterstones James Daunt pour diriger les deux chaînes.

Waterstones lui-même a également fait la remarquable acquisition de Foyles en 2018, supprimant efficacement le contrôle de la famille Foyles pour la première fois dans les 115 ans d’histoire du libraire.

Les résultats de Foyles ont été déposés séparément auprès de Companies House, montrant que les ventes au cours de la période se terminant le 27 avril 2019 ont chuté à 22,6 millions de livres sterling contre une perte avant impôts de 257000 livres sterling. La chaîne a imputé le «manque de bonne publication» au déclin de l’époque.

Daunt lui-même a déclaré que les travaux de développement autour du magasin phare emblématique Foyles sur Charing Cross Road à Londres étaient également un défi, mais l’entreprise s’attendait à gagner plus d’argent au cours de l’année en cours après la fusion de son siège social avec Waterstones.

Le directeur de Retail Reflections, Zana Busby, a fait valoir que malgré cela, les ventes de livres physiques continueront de battre les ventes de livres numériques pendant au moins une autre décennie.

“En moyenne, la croissance du livre physique est forte et les revenus numériques restent fractionnaires”, a-t-elle déclaré.

«Il y a quelques années, beaucoup pensaient que la logique dictait une prise de contrôle numérique totale dans les ventes de livres et ailleurs dans le commerce de détail, mais il y a toujours une demande des consommateurs à la fois pour les livres physiques et pour toute l’expérience physique de vente au détail.

Waterstones a acquis Foyles, une entreprise familiale, en 2018.

Skipper a déclaré que l’entreprise Waterstones fonctionnait sur la base du fait que les livres numériques continueront d’exister.

“Inversement, le livre physique offre un répit par rapport au temps passé devant un écran et offre une manière beaucoup plus agréable de consommer à la fois de la fiction et de la non-fiction”, a-t-elle déclaré.

Alors que les attitudes des consommateurs continuent – comme toujours – de changer, Waterstones ne change fondamentalement pas. Au lieu de cela, il puise dans cette nostalgie de la propriété physique. Mais cela ne signifie pas nécessairement que le détaillant n’a pas fait d’effort pour étendre ses offres. En fait, le détaillant a doublé son rôle de librairie de la vieille école, encourageant les consommateurs à passer des heures dans les magasins, à naviguer et à discuter avec du personnel expert tout en se relaxant dans son café en magasin W.

«De nombreuses librairies intègrent des espaces confortables ou ouvrent des concessions de cafés dans le magasin, renforçant ainsi le capital de la marque», a déclaré Richard Willis, vice-président de la société de logiciels Aptos.

«Les ventes d’ebooks de l’édition grand public se sont aplaties et ont commencé à diminuer il y a quelques années»

«En exploitant les passe-temps, les passions et les intérêts des consommateurs, les marques peuvent se constituer une clientèle fidèle qui revient sans cesse.

“Des marques comme Waterstones reconnaissent que leur public appréciera un endroit calme et confortable pour s’asseoir et lire après avoir parcouru les étagères.”

Skipper a ajouté que Waterstones vise à offrir aux clients quelque chose de différent des algorithmes cliniques en ligne.

“Beaucoup de nos clients viennent dans nos magasins pour parcourir, sachant qu’ils veulent un nouveau livre ou un cadeau mais ne sachant pas exactement ce qu’ils veulent”, a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

«Chez Waterstones, notre objectif est de créer une chaîne de librairies bien ancrées dans leurs communautés locales, offrant une sélection de livres adaptés à leur clientèle spécifique.

«De plus, il y a tout simplement du plaisir à parcourir et à magasiner dans des magasins physiques, que l’expérience en ligne ne peut satisfaire.»

Les libraires indépendants ont également continué de séduire les consommateurs. L’année dernière, la Booksellers Association a constaté que le nombre de librairies indépendantes dans les rues du Royaume-Uni a augmenté pour la deuxième année consécutive.

En 2018, le nombre est passé de 15 à 883. Il y avait 1894 librairies indépendantes à travers le Royaume-Uni en 1995, mais ce nombre est tombé à un minimum de 867 en 2016.

L’Association des libraires a déclaré que le nombre de librairies indépendantes a augmenté pour la deuxième année consécutive

On pourrait faire valoir que la communauté locale, le dévouement aux livres physiques, l’accessibilité aux tournées des auteurs et un modèle d’entreprise qui inclut d’autres sources de revenus ont contribué à garder les lumières allumées pour de nombreux détaillants de livres indépendants. Beaucoup fournissent également des livres d’occasion, permettant aux clients d’accéder à des romans aimés ou classiques à un prix moins cher – parfois même moins cher que les livres électroniques.

Skipper a déclaré à Retail Gazette qu’il n’y a rien qui suggère que les ventes de livres numériques l’emporteront sur les ventes de livres physiques à l’avenir.

«Les liseuses électroniques existent depuis plus d’une décennie et après une première augmentation des ventes, les ventes de livres numériques de l’édition grand public se sont aplaties et ont commencé à diminuer il y a quelques années», a-t-elle expliqué.

«Il y a quelque chose de intrinsèquement satisfaisant à tourner la page physique – les écrans ne peuvent pas être comparés comme une expérience de lecture.

«Les lecteurs aiment aussi remplir leurs maisons d’étagères remplies de leurs livres préférés, ce qui est impossible si le livre ne sort que dans un nuage.»

Bien qu’Amazon soit désormais sans doute le plus grand détaillant au monde, il a commencé comme une boutique en ligne de livres physiques bien avant que le Kindle n’entre en scène. Et tandis que l’évolution des smartphones et des tablettes a simplifié le processus de lecture d’un journal ou d’un magazine sans avoir à tourner les pages, les consommateurs se tournent toujours vers les copies physiques des livres.

Les détaillants de livres en ligne tels que Hive, Wordery et The Book Depository continueront certainement d’exister compte tenu de leur spécialité dans les livres physiques, mais la qualité du livre d’être tactile, engageante et nostalgique se prête bien à une expérience en magasin de briques et de mortier. détaillants de livres. Les libraires peuvent même répliquer des bibliothèques dans le but d’attirer des lecteurs avides.

Étant donné l’appétit accru pour les librairies et les livres physiques réels, il est assez clair que le Kindle et les ebooks en général n’ont pas eu le même impact sur l’écriture que l’iPod ou Spottily sur la musique, ou que Netflix a eu sur le film et le cinéma . Il semble que les librairies de rue auront toujours un rôle important à jouer dans la société moderne.

