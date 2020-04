Comment les détaillants de mode en ligne capitalisent sur la demande de vêtements de détente – Econsultancy

Pour le moins, le mois a été difficile pour le commerce de détail. Les ventes en ligne de catégories telles que l’épicerie et l’électronique pourraient être en hausse, mais ailleurs, des catégories comme les vêtements sont en déclin.

Selon un nouveau rapport de Nosto, les ventes de mode de vente au détail en ligne ont chuté de 30% aux États-Unis et en Europe en mars. Ces données proviennent de l’analyse de 271 détaillants de mode aux États-Unis et en Europe du 1er mars au 25 mars 2020. Le US Census Bureau dresse un tableau similaire, signalant que les ventes américaines de mode et d’accessoires ont chuté de 50,5% pour le mois de mars. Pendant ce temps, d’autres prévoient une année encore plus sombre à venir; Le BCG prévoit que la catégorie mode et luxe en particulier perdra entre 450 et 600 milliards de dollars de ventes en 2020.

Mais alors que les détaillants de mode éprouvent des difficultés dans l’ensemble, certains voient une lueur d’espoir, provenant d’une augmentation des ventes de certaines catégories – principalement des vêtements de détente, des pyjamas et des vêtements de sport.

La demande de confort des consommateurs monte en flèche

Les vêtements de détente ne sont certainement pas une nouvelle tendance; les détaillants constataient une augmentation de la demande avant même le coronavirus. L’année dernière, il a été signalé que John Lewis a enregistré une augmentation de 129% des ventes de vêtements de luxe, tandis que M&S a étendu son offre de vêtements de détente de 170% en 2019.

À l’époque, l’augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile était suggérée comme un facteur, mais elle était également probablement due aux tendances de la mode saisonnière, avec des cardigans surdimensionnés et des tissus flottants ayant simplement leur moment.

Maintenant en plus de cela, bien sûr, la popularité croissante des vêtements de détente est presque certainement due aux consommateurs qui souhaitent travailler à la maison dans le confort. Selon une nouvelle étude, les deux semaines entre le 24 mars et le 7 avril ont vu un énorme bond des ventes en ligne de vêtements décontractés au Royaume-Uni. D’après l’analyse des données de plus de 16 000 détaillants, les vêtements de détente étaient la catégorie la plus populaire de «vêtements fermés», enregistrant une augmentation de 433% de la demande des consommateurs par rapport à l’année précédente. Cela a été suivi par d’autres formes de vêtements confortables, notamment des sweats à capuche, des pulls molletonnés et des joggeurs. Fait intéressant, le rapport a également révélé que les marques de vêtements de détente les plus performantes étaient des marques plus premium telles que Calvin Klein et Ralph Lauren.

Un sauveur pour les détaillants multicanaux?

Les détaillants étant obligés de fermer des magasins physiques, beaucoup dépendent désormais des ventes en ligne. Pour les détaillants multicanaux qui proposent différentes catégories, les vêtements décontractés se révèlent être un sauveur. John Lewis aurait vu quatre fois les ventes de vêtements de détente qu’il fait normalement depuis le coronavirus, tandis que les ventes de pantoufles pour le détaillant ont également augmenté de 200%.

Ailleurs, Next atteint son quota quotidien de commandes tôt chaque jour (le quota est nécessaire pour limiter le nombre de travailleurs dans son entrepôt à la fois). Encore une fois, cela est dû à son offre de produits variée, avec des pyjamas et des vêtements de détente aidant à stimuler les commandes, ainsi qu’à son inventaire d’autres marques de mode bien connues.

Il a été prédit que d’autres détaillants multicanaux verront une demande similaire à Next, mais malheureusement, il a également été suggéré que les marques de niche au sein de l’industrie de la mode connaîtront également le contraire.

S’adressant à Drapers, Sofie Willmott, analyste principal chez GlobalData, a suggéré qu’il ne valait pas la peine que certains détaillants tentent de rouvrir les opérations de commerce électronique une fois les entrepôts en sécurité. Elle a commenté: «Il y aura beaucoup moins de demande pour certaines des marques formelles et de vêtements d’occasion qui ont fermé leurs sites en ligne tels que Moss Bros, Quiz et Paul Smith, mais d’autres comme River Island et TK Maxx vendent des produits que les acheteurs veulent acheter, comme des vêtements de détente, des articles ménagers et des vêtements pour enfants. »

Les détaillants changent de cible

Depuis la pandémie de coronavirus, il y a eu une augmentation de ce que l’on a appelé «l’économie du confort», c’est-à-dire les détaillants et les marques ciblant les consommateurs dans le contexte de l’autosoins et faisant la promotion de produits liés à la quarantaine. Les vêtements de détente entrent dans cette catégorie, ce qui signifie que les détaillants qui ne comptaient pas sur cette catégorie auparavant en font désormais la promotion et accélèrent même la production sur de nouvelles gammes. Selon Glossy, la marque américaine de vêtements de loisirs Lively a déplacé sa chaîne d’approvisionnement pour se concentrer sur les vêtements de détente et de confort, à un moment où elle se concentrerait généralement sur les maillots de bain pour l’été.

Au Royaume-Uni, Ted Baker a lancé #StayHomeWithTed – une campagne et une collection de produits axées sur les vêtements de détente (ainsi que les articles ménagers et les soins personnels). Le détaillant a également augmenté le contenu lié à ce domaine, suscitant de l’intérêt sur les médias sociaux grâce à des activités telles que des quiz virtuels et des séances d’entraînement à domicile.

Image via tedbaker.com

M&S est un autre détaillant multicanal qui se tourne vers le loungewear. Au lieu de l’inclure dans sa catégorie de vêtements, il s’agit désormais d’une nouvelle catégorie à part entière, et positionnée comme la première dans le menu déroulant de la page d’accueil du site.

Image via marksandspencer.com

Ailleurs, les récents résultats financiers positifs de Boohoo, dans lesquels il fait état d’une “amélioration de la croissance annuelle des ventes du groupe en avril”, seraient également dus en partie à des vêtements confortables, notamment des sweats à capuche et des joggeurs. Fait intéressant, Boohoo suggère également qu’il a vu une augmentation des ventes de «beaux hauts, car les gens veulent avoir l’air assez intelligents pour les appels vidéo professionnels.

Enfin, alors que la remise a été une stratégie pour les détaillants de toutes sortes pendant cette période – largement utilisée pour lutter contre le désintérêt général pour les achats en ligne – de nombreux détaillants proposent désormais des ventes et des remises sur les vêtements de détente afin de susciter davantage d’intérêt dans la catégorie. New Look n’est qu’un exemple, la marque proposant des offres groupées pour encourager les clients à augmenter la valeur moyenne de leurs commandes.