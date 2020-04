Comment les détaillants peuvent-ils favoriser la santé à long terme des marques dans le contexte de Covid-19? – Econsultancy

La pandémie de Covid-19 change le monde tel que nous le connaissons: les frontières sont fermées et les pays sont bloqués, de nombreux événements sont annulés ou reportés. Bref, les choses ne reviendront pas à la normale de sitôt.

Dans ce contexte, qu’est-ce que cela signifie pour les marques de détail et que doivent-elles faire lorsque tout change?

En novembre 2019, j’ai décrit cinq facteurs clés du succès de la vente au détail. Ici, j’explorerai comment ces moteurs peuvent être appliqués aux marques de vente au détail confrontées à des changements sans précédent pendant l’épidémie de Covid-19.

1. Définir un contexte culturel

Avec l’épidémie de virus, une nouvelle polarisation pourrait bien se produire. Financièrement, les gens sont touchés de différentes manières, car certains peuvent toujours travailler tout en dépensant moins (à distance ou non), tandis que d’autres sont en congé et malheureusement, certains ont perdu leur emploi.

Plus que jamais, les marques doivent s’adapter et faire preuve d’empathie si elles veulent rester pertinentes pour les consommateurs à l’avenir. En évitant d’être trop enthousiastes, ils devraient penser à trouver des moyens uniques d’aider les gens à traverser la crise et à utiliser les ressources existantes pour y arriver. Leur message devrait refléter les choses que les gens veulent savoir, comme comment obtenir des fournitures de base ou garder le contrôle tout en restant à la maison.

De nombreux épiciers ouvrent la voie, aidant les personnes les plus vulnérables et les travailleurs du NHS à faire leurs achats de la manière la plus sûre possible en établissant des horaires prioritaires et des services de livraison supplémentaires.

2. Recherchez la bonne connexion émotionnelle

Il est reconnu que les décisions d’achat sont souvent motivées par des sentiments et des émotions. Un cadre de motivations émotionnelles définit les sentiments qui ont un impact significatif sur la valeur client.

Dans ce contexte, j’ai choisi celles qui me semblent les plus pertinentes:

Un sentiment de sécurité et de confiance à l’avenir sont connectés. Les marques doivent assurer aux consommateurs que ce qui se passe maintenant va changer, en fournissant une image mentale positive de ce qui va arriver.

Un sentiment de bien-être semble primordiale. Pendant cette crise, de nombreuses personnes chercheront des moyens d’améliorer leur bien-être, que ce soit physique ou mental.

3. Développez l’univers des valeurs

Alors que certaines marques ont joué sur de petites activations pendant la crise, d’autres ont élargi leur offre de produits, visant à apporter une valeur réelle en cas de besoin.

Par exemple, Costa a réagi rapidement depuis qu’il a dû fermer ses magasins, présentant immédiatement une offre de café gratuit au personnel du NHS et aux travailleurs de première ligne. Il parvient également à maintenir l’engagement des clients par le biais d’e-mails fournissant aux membres du Coffee Club un contenu hebdomadaire utile, tel que du café glacé ou des recettes de cafetière. Tout cela contribuera à garder la marque Costa à l’esprit et à améliorer sa réputation.

Au cours de l’épidémie, les épiciers sont passés du statut de fournisseur de nourriture à celui de santé et de sécurité en première ligne de la crise. Ils se sont rapidement adaptés en offrant des remises et des 3 pour 2 pour entrer dans un espace beaucoup plus significatif, en soutenant même les groupes vulnérables et les travailleurs clés.

4. Inclusivité de la marque

L’inclusivité de la marque jouera un rôle important dans les relations avec les clients pendant l’éclosion de Covid-19. Les gens veulent appartenir à quelque chose de plus grand. Il ne s’agit plus de points de carte de fidélité, mais de comprendre les consommateurs et de les rencontrer là où ils ne vous attendraient pas nécessairement.

À titre d’exemple, Deliveroo, Just Eat et Uber Eat ont tous annoncé qu’ils proposaient désormais des livraisons d’épicerie directement à leurs clients. Ils encouragent un comportement positif en donnant l’exemple.

Nike a lancé une campagne mondiale invitant les gens à «jouer pour le monde» et à rester chez eux. Il a été partagé par de nombreux athlètes sur Instagram, notamment Tiger Woods et Michael Jordan.

5. Numérique et hors ligne ensemble

Lier l’expérience en ligne et hors ligne était déjà un défi majeur pour de nombreux détaillants, mais, compte tenu des circonstances actuelles, il est encore plus important d’avoir une stratégie qui rassemble les consommateurs.

Designer Colors, une boutique de peinture et de bricolage du nord de Londres, a commencé à organiser des emplacements de ramassage dans ses locaux, tout en gardant sa boutique fermée, ce qui réduit les risques pour son personnel et ses clients. Les clients peuvent acheter sur le site Web, payer par téléphone, récupérer leurs produits à l’entrée du magasin et éviter les contacts étroits.

Compte tenu de tout cela, il est important de reconnaître les défis très réels auxquels sont confrontées ces marques, qui ont beaucoup plus d’impact que le marketing et les communications. De nombreuses marques de vente au détail doivent faire ce qu’elles peuvent pour survivre dans les semaines et les mois à venir, en veillant autant sur leurs employés que sur leurs clients. Il est encourageant de constater que de nombreuses marques ont pu rapidement pivoter et combler le changement de demande. Lorsque les choses reviennent à la normale, même s’il s’agit d’une nouvelle norme, il y aura une chance d’évaluer et de réinitialiser.