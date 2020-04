Comment les détaillants peuvent-ils relancer les ventes des magasins physiques après le verrouillage?

Le BRC a récemment publié un document d’orientation sur la réouverture des magasins par les détaillants après la levée des restrictions de verrouillage.

Ce n’est plus un secret pour le moment que la pandémie de coronavirus a non seulement déclenché une détérioration dans les rues du Royaume-Uni, elle a également forcé un changement radical dans les habitudes de dépenses et a eu un impact sur la vie des employés de la vente au détail.

L’enquête de l’ONS sur l’impact commercial du coronavirus a révélé qu’entre le 23 mars et le 5 avril, 27 pour cent des travailleurs de 6 150 entreprises ont été mis en congé, dans l’espoir de revenir une fois que les magasins seront autorisés à rouvrir.

La pandémie a également incité de grandes chaînes de vente au détail comme Oasis & Warehouse, Laura Ashley, Debenhams, BrightHouse et Cath Kidston à déposer une demande d’administration, tandis que la présidente de John Lewis Partnership, Sharon White, a averti cette semaine que certains de ses grands magasins pourraient ne pas rouvrir après la levée des restrictions de verrouillage. .

L’effondrement de la rue principale a suscité la peur chez les travailleurs et les cadres alors qu’ils se débattent avec la crise de Covid-19 et trouvent des moyens d’attirer des clients adaptés numériquement dans les magasins une fois le pays sorti du verrouillage.

De nombreux experts ont déclaré à Retail Gazette que les détaillants devraient donner la priorité à l’éloignement social et à d’autres mesures d’hygiène dans les magasins. Le BRC a également publié un nouveau guide à l’intention des détaillants sur la manière dont la réouverture des magasins devrait avoir lieu, sur la base des conseils du gouvernement.

La pandémie de coronavirus a modifié les habitudes d’achat des consommateurs.

«Les détaillants vont devoir fournir aux acheteurs plus de raisons que jamais de visiter les magasins, et surtout dans l’immédiat, leur donner la confiance d’être dans les magasins en faisant de la sécurité sociale une priorité», a déclaré Simon Hathaway, directeur général de l’agence shopper. Outform.

Doug Mutter, directeur du détaillant de vape en ligne VPZ, a accepté. Il a dit que ce serait une «libération lente» dans le commerce de détail et la rue principale était susceptible de voir de nouvelles mesures telles que la limitation du nombre de personnes dans un magasin à la fois.

“S’assurer que les clients et le personnel peuvent faire leurs achats en toute sécurité est la priorité numéro un lors de la réouverture des magasins”, a-t-il déclaré à Retail Gazette.

“Si un détaillant ne peut pas garantir cela, il devra faire face à un énorme problème de confiance des consommateurs.”

Mutter a ajouté que les détaillants doivent rappeler aux acheteurs l’importance de la raison pour laquelle la vente au détail de briques et de mortier.

“Le service à la clientèle, l’expertise du personnel et l’expérience client sont désormais essentiels”, a-t-il déclaré.

«Les gens sont habitués à acheter sans interactions, donc nous nous concentrons davantage sur l’accueil du client et la fourniture des meilleurs produits ou services que vous pouvez.»

Cependant, l’ancien directeur du numérique d’Ikea ​​et fondateur de London Dynamics, Michael Valdsgaard, a déclaré que “les clients n’auront pas besoin d’être achetés pour une excuse pour sortir de la maison” une fois que la société sera revenue du verrouillage. Il a déclaré que les détaillants devraient utiliser les canaux dont ils disposent actuellement – leur site Web ou leurs flux sociaux – pour engager et rappeler aux clients ce qui les attend dans les magasins.

“Les clients chercheront des expériences qu’ils ne pourraient pas isoler”, a expliqué Valdsgaard.

“Soyons honnêtes, qui ne manque pas les sentiments d’appartenance, de richesse et de sociabilité que le shopping de rue offrira toujours?”

En raison de la crise de Covid-19, les habitudes de consommation des consommateurs ont inévitablement changé. Beaucoup se sont tournés vers des solutions de commerce électronique alors que les magasins de briques et de mortier sont fermés.

Dixons Carphone a déclaré cette semaine que, parce que de nombreuses ventes étaient passées en ligne pendant le verrouillage, il était «irréaliste» de suggérer que ces produits reviendraient tous dans les magasins physiques une fois les restrictions assouplies. Le PDG Alex Baldock a ajouté qu’il se préparait à ouvrir des magasins avec “une extrême prudence”.

Inévitablement, les détaillants cherchent maintenant des moyens de ramener les ventes qui sont passées en ligne dans les magasins à mesure que la spéculation augmente.Le Royaume-Uni pourrait voir bientôt la fin du verrouillage – d’autant plus que plusieurs voisins d’Europe continentale ont dévoilé des plans progressifs pour assouplir leurs verrouillages respectifs.

Chris Ford, directeur principal de la société de cartes-cadeaux Blackhawk Network, a déclaré que les détaillants peuvent commencer à replacer les ventes en ligne dans les magasins en mélangeant l’expérience de magasinage en ligne avec les magasins physiques.

«De nombreux détaillants ont investi des millions pour offrir aux consommateurs la commodité dont ils ont besoin pendant la pandémie grâce à des clics et collectes ou à la livraison à domicile, ce qui devrait se poursuivre après le verrouillage», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Nigel Naylor-Smith, responsable du commerce de détail au Royaume-Uni de Fujitsu, a fait valoir que bien que la vente au détail en ligne ait bénéficié d’être une option rapide et pratique ces dernières semaines, elle «ne peut rivaliser avec l’expérience en magasin que les consommateurs aiment toujours».

En fait, une étude récente du site d’emplois Retail Choice a révélé que 20% des acheteurs sont devenus frustrés à cause d’un outil de service client en ligne, tel qu’un chat bot, qui ne pouvait pas répondre à leur demande.

Cela suggère que les clients apprécient toujours l’interaction face à face d’une expérience en magasin, en particulier en ce qui concerne les fonctions et le support que la technologie ne peut pas tout à fait correspondre.

Nelson Blackley, associé de recherche à la Nottingham Business School, a déclaré à Retail Gazette que les détaillants apprendraient de Covid-19.

«Les détaillants qui n’ont toujours pas de canal en ligne, en particulier le géant de la mode rapide Primark, examineront clairement les stratégies en raison de l’impact de l’exigence de fermeture temporaire du magasin Covid-19», a-t-il expliqué.

Primark n’offre pas de chaîne en ligne pendant Covid-19.

Alors que des questions ont été soulevées au sujet de l’absence totale de Primark d’offrir un canal en ligne ces dernières semaines, le détaillant a clairement indiqué que toute décision stratégique d’ouvrir un canal en ligne ne devrait pas seulement être une réaction à cette crise sanitaire mondiale.

Blackley a souligné que le «modèle de prix élevé à faible volume et à faible valeur ajoutée» de Primark n’était pas conçu pour la vente au détail en ligne, en particulier avec tous les frais de livraison et de retour associés.

“Alors peut-être est-il compréhensible qu’ils ne prennent aucune décision instinctive”, a-t-il déclaré.

Covid-19 a indéniablement entraîné un changement radical du comportement des consommateurs que les détaillants n’ont pas vu depuis des décennies. Alors que la demande de vente au détail augmente en ligne, les détaillants devraient saisir cette opportunité pour regrouper et transformer leurs magasins physiques en un lieu où les acheteurs peuvent explorer. Mais les attentes devraient être gérées par rapport à la faible fréquentation attendue au cours des premières semaines, voire des mois, à mesure que les mesures de verrouillage seront progressivement assouplies.

La vente au détail est multiforme. Les entreprises doivent prendre leur présence en ligne aussi au sérieux que leur présence dans la brique et le mortier afin de servir les clients et de survivre.

