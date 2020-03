Comment les difficultés de santé mentale de Jen Gotch ont fait d’elle un meilleur leader

La fondatrice et directrice créative de Ban.do veut aider son équipe, ses clients et les gens de partout à donner la priorité à leur propre bien-être.

Jen Gotch n’est pas une personne particulièrement privée. La fondatrice de Ban.do, une entreprise appréciée pour ses produits lumineux, ensoleillés et axés sur le plaisir, est connue pour être brutalement honnête au sujet de ses expériences avec la dépression, l’anxiété et le trouble bipolaire. Elle est devenue une défenseure de la santé mentale, grâce à son profil croissant et à ses plateformes qui incluent le podcast Jen Gotch Is Ok … Parfois et le nouveau livre, The Upside of Being Down: How Mental Health Struggles Led to My Greatest Successes in Work and Life. Gotch s’est entretenue avec Entrepreneur pour parler du nouveau livre, de sa croissance personnelle en tant que leader et des raisons pour lesquelles ses expériences en santé mentale l’ont amenée à étendre la mission de son entreprise à bien plus que du plaisir.

Vous avez toujours été franc sur la façon dont votre santé mentale a affecté votre vie, et ce livre plonge vraiment dans le rôle qu’il a joué dans votre entreprise. Comment votre relation avec votre santé mentale vous a-t-elle influencé en tant que leader?

Je pense que la conscience de soi et l’intelligence émotionnelle qui se sont construites en moi au fil des ans, juste à cause de ma réflexion et de ma thérapie – et aussi de ma curiosité pour le cerveau et la psychologie humaine – font de moi un leader très empathique. Peut-être parfois à un défaut. Cela m’aide également à identifier quand quelqu’un d’autre est aux prises avec l’anxiété. Certaines personnes font face à des lieux de travail où la sensibilité et la permission sont nulles pour ressentir ces émotions. Cela n’a même jamais été une option chez Ban.do, parce que je suis comme, apportant toutes mes émotions au travail.

Cela a-t-il évolué au fil des ans?

Je pense que je comprends maintenant ce que cette idée de «permission» signifie dans un espace professionnel. Je ne suis pas toujours connu pour être le plus professionnel – je m’en tire parce que je suis gentil et drôle ou quelque chose comme ça [laughs]. J’ai donc eu beaucoup de croissance personnelle, ce qui me permet de ne pas avoir d’attaque de panique sur le sol de mon bureau, ou de me montrer un peu maniaque. Je suis beaucoup plus stable – mais en même temps, je ne déformerais jamais ce que je ressens. J’ai eu des problèmes avec ma dépression l’année dernière et il y a eu des moments où je me disais, je ne pourrai pas venir aujourd’hui. Je peux être un peu plus responsable avec ça.

Et qu’est-ce que tout cela signifie finalement pour votre équipe?

Je fais maintenant une chose appelée Heures de bureau, où tout membre de notre équipe peut planifier une heure avec moi pour parler, vraiment peu importe. Des sentiments, n’importe quoi. Et nous avons des conversations lentes sur la recherche d’un thérapeute; il n’y a qu’une conversation ouverte qui ne stigmatise jamais. Et ce n’est pas comme une participation forcée, non? Il y a encore beaucoup de gens qui choisissent d’être très privés, et c’est super. Il s’agit simplement de donner aux gens la permission de se sentir, officiellement et officieusement.

Cela doit créer beaucoup de bonnes communications au sein de votre équipe.

Ouais, j’espère bien. C’est une immense passion pour moi d’aider les gens plus jeunes que moi à voir que tout va bien et à voir à quoi pourrait ressembler l’avenir.

Quand avez-vous commencé à penser à écrire un livre sur votre vie et votre entreprise?

J’en parlais avec mon éditeur depuis 2015, mais je savais juste que ce n’était pas le bon moment. J’étais vraiment la seule personne à Ban.do qui, à l’époque, détenait vraiment l’information. Quel est le plan de l’entreprise si j’aime, me faire renverser par une voiture? Je n’avais pas l’impression d’en avoir un. De plus, je me suis simplement dit, pourquoi quelqu’un voudrait-il lire ceci? Ce n’est pas comme si j’étais Michelle Obama.

Avancez donc rapidement de quelques années. Qu’est-ce qui a changé au sein de l’entreprise qui vous a permis de prendre du recul au quotidien pour travailler sur ce projet?

J’avais fait le podcast Jen Gotch Is Ok… Parfois pendant un certain temps et j’avais l’impression d’avoir développé un bon sens des thèmes et des histoires qui résonnaient avec les gens. Et les bases étaient vraiment posées pour la direction dans laquelle je voulais que Ban.do s’engage. Le leadership et toute notre équipe ont vraiment compris ma vision et pourraient la faire avancer.

Et quelle est cette vision?

Nous avons changé notre slogan en: «Nous existons pour vous aider à faire de votre mieux.» C’est vraiment une question d’amélioration personnelle. Nous avons été la marque «fun» pendant si longtemps, et ce n’était qu’une pilule vraiment difficile à avaler. Je pense que le plaisir et la joie sont une partie importante de ce que nous faisons, mais c’est un morceau d’une tarte plus grande. Je veux que notre mission soit plus holistique. Nous parlons donc de bien-être maintenant et nous travaillons à éduquer nos clients sur ce qui pourrait sembler professionnel, émotionnel, mental, physique.

En 2018, Ban.do a présenté une gamme de colliers qui se lisaient «Dépression», «Anxiété» et «Bipolaire», et elle a rencontré un énorme succès. Était-ce l’élan pour repenser la mission de la marque?

Je savais déjà que je voulais me concentrer davantage sur le bien-être, et les colliers n’étaient qu’un éclair d’une idée. Leur succès a fait éclater la bulle et nous a ouvert la voie pour faire ce que nous voulons.

Donc, à partir de là, comment êtes-vous passé du "plaisir" au "bien-être"?

Nous le faisons via les médias sociaux et lors de nos événements IRL que nous organisons – où nous nous sommes étendus pour parler non seulement des affaires mais aussi de l’anxiété et élargir cette conversation. Mais le produit doit dicter tellement de ce que nous faisons parce que, bien, nous sommes une entreprise de produits de consommation! Le résultat est donc un peu plus subtil, et notre processus comprend maintenant de regarder quelles cases doivent être cochées afin de le mettre en production et de se sentir comme s’il s’agissait vraiment d’une amélioration personnelle. Comment pouvons-nous faire en sorte que cette piscine gonflable flotte dans un journal de bien-être? C’est à nous de combler cet écart.

Les clients ont-ils réagi à ce changement?

Il a été adopté! Nous avons le luxe d’être encore très petits, et parce que nous avons toujours été très réels et authentiques et ouverts, ce n’est qu’une extension de ce que nous faisions déjà. Donc ça résonne. Ce n’est pas une construction, et nos clients le savent.

